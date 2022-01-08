Почему не нужно сразу выбрасывать старую косметику, или Секретные рецепты красоты

Косметики много не бывает – так считает большинство женщин. Приятно пополнять запасы новыми баночками, тюбиками и коробочками, которые помогут в создании неотразимого имиджа. Но есть только одна проблема: иногда косметика засыхает, трескается, и пользоваться ей становится неудобно.

Если рука не поднимается выбросить любимые тени или тушь, можно найти им применение и продлить срок службы. Несколько интересных советов для тех, в чьей косметичке накопилось слишком много всего.

1. Тушь засохла – не беда

Не выбрасывайте старую тушь.

У туши истек срок годности или она просто высохла, не дождавшись своего часа. Бывает и такое. Не нужно торопиться и выкидывать тюбик в помойное ведро. Лучше как следует вымыть его с помощью нейтрального мыла или обычного средства для мытья посуды и получить отличную щеточку, которой очень удобно расчесывать ресницы, удалять с них ненужные комочки туши. Полученный аксессуар подойдет и для бровей, а кроме того, его можно использовать для нанесения любимого скраба на губы.

И это еще не все. С помощью туши можно быстро и аккуратно замаскировать корни волос. Конечно, при этом надо учитывать цвет туши. Например, крашеная брюнетка в один момент избавится от проблемы, смочив щеточку в воде и нанеся немного средства на корни волос.

2. Карандаши для губ и глаз: рисовать не только на лице

Лучше, чтобы формула косметики была водостойкой, тогда можно не бояться потеков. Как временная маскировка – идеально.

Карандаш для глаз - им можно рисовать не только на лице.

Да, косметические карандаши иногда становятся слишком сухими, чтобы применять их на нежных участках лица. Но их можно прекрасно использовать в качестве обычных карандашей. Пригодятся такие карандашики и при ремонте, например, для нанесения разметки на стенах, полу или потолке. Они отлично рисуют на древесине, гипсокартоне или пластике, а пометки легко стираются с гладких поверхностей.

3. Старый лак придаст новый блеск вещам

Лаков должно быть много, но иногда они надоедают.

Если лак сильно надоел, его можно использовать не только для покраски ногтей. Например, лаком можно покрыть дужки любимых очков. Или закрепить им вываливающийся винтик на оправе. При желании перламутровым лаком можно покрыть любую поверхность: потертую пряжку ремня или пуговицы на одежде, шнурки любимых ботинок или прозрачные бретельки. Подойдет он и для маскировки мелких трещин на оконном стекле - нарисуйте снежинку или цветок.

4. Старые помады равны новому бальзаму для губ

Из двух помад можно сделать одну.

Если старая помада стала твердой и сухой, но срок ее годности еще не вышел, то можно сделать прекрасный тонированный бальзам для губ. Для этого остатки помады нужно аккуратно растопить в ложке над огнем и смешать полученную массу с косметическим вазелином. Пока бальзам теплый, его стоит вылить в подходящую емкость, например, в баночку от старого бальзама.

Кстати, бальзам для губ может помочь не только нежным женским губкам, но и ножкам. Если босоножки или туфли трут, достаточно просто нанести немного бальзама на опасные места, и можно идти дальше. На пальцах, пятке или лодыжке не возникнут противные и болезненные пузыри.

Из нескольких старых помад, которые уже закончились, можно сделать одну новую. С помощью зубочистки или маленького ножа нужно вытащить из тюбиков остатки и также растопить их в ложке, держа над огнем. Для тех, кто боится закапать плиту, подойдет микроволновка - кусочки помад выкладываются в стеклянную емкость и помещаются в СВЧ-печь. Тут важно следить за состоянием массы и не перегреть ее, иначе помада просто свернется.

5. Тени для век украсят пальчики

С тенями для век можно создать текстурный лак.

Иногда женщины не успевают использовать тени для век, и после истечения срока годности косметика становится сухой, трескается. Выбрасывать? Ни в коем случае! Сегодня, в свете моднейших найл-тенденций, из таких теней можно сделать уникальный лак для ногтей. Достаточно просто смешать хорошо растолченные тени с прозрачным лаком, и потрясающее фактурное покрытие для ногтей готово.

А если порошок из теней смешать не с лаком, а с клеем, то получится красивая краска. Только использовать ее нужно быстро, пока клей не высох.

6. Крем не подошел – стоит ли расстраиваться?

Крем не подошел, но есть выход.

Бывает, что после покупки нового крема оказывается, что он не подходит. Слишком жирный, чересчур сухой или сильно пахнущий – причин может быть много. Выбрасывать баночку не стоит! Не подходит для лица – подойдет для тела: из крема можно сделать отличный скраб, а поможет в этом обычный сахарный песок. Смешивать крем с сахаром нужно непосредственно перед употреблением в пропорции 50/50. Кашеобразную массу наносят на тело до полного впитывания, после чего скраб снимают обычной салфеткой. Смывать его водой не рекомендуется. Эффект от такой процедуры ощущается сразу.

7. Как быть, если тени для век, прессованная пудра или румяна растрескались

Если рассыпались тени, им можно помочь.

Косметические прессованные средства часто растрескиваются. Ведь женщины носят их в сумочках, а косметика не любит тряски. Стоит ли расстраиваться из-за того, что любимые тени потрескались? Нет, никакой паники. На помощь придет обычный спирт. Содержимое косметического контейнера надо вынуть, растолочь и смешать со спиртом до образования густой пасты. Вот и все. Масса должна выстояться – спирт улетучится, а порошок станет вновь твердым и цельным.

8. Не успели купить тональный крем – хватайтесь за увлажняющий

Смешайте пудру с увлажняющим кремом.

Заменить тональник можно с помощью увлажняющего крема и прессованной пудры нужного оттенка. Кусочек необходимо растолочь и смешать с проверенным увлажняющим кремом. Ап – и тональный увлажняющий крем готов. И самое главное, на него не будет нежелательной реакции, так как составляющие привычные.

9. Как приготовить лосьон для тела с запахом любимых духов

Любимый аромат должен быть всегда с вами.

Не всегда лосьоны для тела имеют подходящий запах, потому некоторые женщины предпочитают лосьоны без отдушек. Но можно создать уникальное средство, которое будет пахнуть любимыми духами. Надо лишь капнуть немного парфюма в лосьон без запаха и тщательно перемешать. Аромат будет создавать неуловимую дымку и держаться на теле до момента удаления лосьона.

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