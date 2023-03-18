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Зачем добавлять фольгу при стрике одежды

Чтобы вещи после стирки не были помятыми, воспользуйтесь хитрым трюком. Для него вам понадобится обыкновенная фольга!

Зачем добавлять фольгу при стрике одежды

Сделайте три крупных шарика из фольги.

Зачем добавлять фольгу при стрике одежды

Отправьте их в машинку вместе с вещами. Добавьте стиральный порошок и кондиционер, как обычно. Затем достаньте вещи и полюбуйтесь результатом: они больше не будут мятыми после стирки!

Зачем добавлять фольгу при стрике одежды
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