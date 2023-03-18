Зачем добавлять фольгу при стрике одежды

Чтобы вещи после стирки не были помятыми, воспользуйтесь хитрым трюком. Для него вам понадобится обыкновенная фольга!







Сделайте три крупных шарика из фольги.







Отправьте их в машинку вместе с вещами. Добавьте стиральный порошок и кондиционер, как обычно. Затем достаньте вещи и полюбуйтесь результатом: они больше не будут мятыми после стирки!





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