Чтобы вещи после стирки не были помятыми, воспользуйтесь хитрым трюком. Для него вам понадобится обыкновенная фольга!
Сделайте три крупных шарика из фольги.
Отправьте их в машинку вместе с вещами. Добавьте стиральный порошок и кондиционер, как обычно. Затем достаньте вещи и полюбуйтесь результатом: они больше не будут мятыми после стирки!
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Зачем добавлять фольгу при стрике одежды
Чтобы вещи после стирки не были помятыми, воспользуйтесь хитрым трюком. Для него вам понадобится обыкновенная фольга!
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