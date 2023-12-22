Запахи в доме, которые должны вас насторожить

Если вы почуяли один из этих запахов, не игнорируйте и не старайтесь замаскировать его, а срочно примите меры, чтобы избежать связанных с ним опасностей, угрожающим жизни и здоровью.







Если вам кажется, что вы чувствуете запах рыбы, хотя вы уже давно не готовили ничего похожего, или вы чуете нечто химическое, тухлые яйца или другие неожиданные ароматы, это тот самый момент, когда стоит проявить бдительность. Подобные бытовые запахи сигнализировать о том, что в доме есть скрытые опасности — проблемы, которые могут быть дорогими в устранении и потенциально опасными для здоровья, если их не найти и не устранить в кратчайшие сроки. Оградите себя от возможных неприятностей, узнав, на какие ароматы следует реагировать незамедлительно.



Химический запах от новой мебели или строительных материалов

Запах сточных вод

Сырость и затхлый запах

Запах тухлых яиц

Запах рыбы (если в доме рыбы нет)

Запах дымохода

Свежий слой краски, новый предмет мебели из ДСП или новый ковер могут выделять летучие органические соединения, которые не только неприятно пахнут, но и вредны для дыхания. По возможности извлеките новую мебель из прессованного дерева или ковровое покрытие из упаковки и дайте им проветриться в гараже не менее часа, а лучше оставьте их там на ночь, прежде чем заносить в дом. Если это невозможно, откройте все окна в комнате и включите вентиляторы, чтобы воздух циркулировал как минимум на час, а желательно целый день. Этот метод также работает, если вы покрасили и оклеили новыми обоями внутренние стены, либо делали мелкий ремонт.Его иногда путают с запахом тухлых яиц, но он менее «яичный» и больше похож на запах переносного туалета. Скорее всего, он исходит из канализации. Принюхайтесь, чтобы определить, какой из предметов его источает — это может быть слив унитаза, раковины, ванны или душа. Одно из возможных объяснений заключается в том, что в изогнутой части стока недостаточно воды. Если это так, запуск воды на несколько секунд (или смыв унитаза) должен решить проблему. Это особенно вероятно, если унитаз, раковина, ванна или душ не использовались в течение нескольких месяцев, и вода могла испариться. Проветрите дом, чтобы избавиться от присутствующего запаха.Если это не решит проблему или вы видите, что вода не сливается должным образом, возможно, запах исходит от материала, забившего сливную линию. Тогда придется надеть резиновые перчатки и использовать гибкую щетку для чистки канализации, чтобы избавиться от грязи. Затем дайте горячей воде течь в течение нескольких минут (или нажмите смыв в унитазе) и убедитесь, что теперь вода сливается правильно. Затем перекройте воду и вылейте в канализацию одну чашку соды. Через несколько минут снова включите горячую воду. Если запах сохраняется, вам может понадобиться арендовать или купить сантехнический шнек или змеевик, чтобы выбить засор.Обычно подобный аромат сигнализирует о плесени или грибке, которые могут стать большой проблемой как для здания, так и для его обитателей, если источник быстро не устранить. Используйте цифровой гигрометр, чтобы проверить относительную влажность в каждой комнате дома (его можно найти в Интернете или в магазинах товаров для дома). Если вы видите показания выше 50%, самое время запускать осушитель. Нанесите антимикробный спрей на ковры, шторы и обитую тканью мебель в любой комнате с высокой влажностью или затхлым запахом.В этот же момент обыщите самые сырые комнаты на наличие утечек воды. Посмотрите за холодильниками, под раковинами и в других труднодоступных местах, возможно, вы обнаружите влажные пятна. Во время следующего сильного дождя ищите видимые утечки. Спуститесь в подвал или помещение прямо под сырой комнатой, чтобы поискать там следы утечек воды, так как их может быть трудно обнаружить в комнате наверху. Если у вас есть кондиционер, проверьте его — в застоявшейся воде могут размножаться опасные бактерии, распространяющие запах сырости и пыли.Запах, который многие ассоциируют с тухлыми яйцами, может свидетельствовать об утечке газа. Сам по себе природный газ не имеет запаха, но в него добавляется сероподобный запах тухлых яиц, чтобы можно было обнаружить потенциально опасную утечку и быстро предприняли меры. Выведите всех из дома, оставив дверь и окна открытыми, чтобы газ начал выходить из помещения, и немедленно позвоните в газовую компанию, сообщая о проблеме и запрашивая дальнейшие инструкции.А вот если запах тухлых яиц слабый и возникает только при включении горячей воды, это, вероятно, вовсе не утечка газа, а небольшое количество пахучей серы в воде. Устранить проблему поможет сантехник, который перекроет водопровод, ведущий к водонагревателю, используя шланг для слива бака, а затем снова наполнит бак.Будьте начеку, так как это может быть что-то электрическое, в том числе перегрев и плавление изоляционного пластика или резины, что может привести к пожару. Наиболее вероятным виновником является бытовая техника, такая как посудомоечная и стиральная машина или кондиционер. Понюхайте, как пахнет рядом с каждым из них, когда они работают, чтобы определить источник запаха. Когда вы решите, что нашли источник, либо вызовите специалиста по ремонту для устранения проблемы, либо замените прибор, если срок его службы подходит к концу. А если вам кажется, что запах исходит от настенного выключателя, розетки или какой-либо другой части электропроводки в вашем доме, а не от электроприбора, выключите напряжение в щитке и вызовите электрика.Если у вас в доме или на даче есть камин, и распространяется характерный запах, хотя вы давно не разводили огонь, убедитесь, что заслонки дымохода закрыты. Запах из дымохода может попасть в дом, если его оставить открытым. Если проблема не в этом, пропылесосьте, а затем почистите «топку» — область у основания дымохода, в которой горит огонь. Если запах сохраняется и после этого, вызовите трубочиста, чтобы очистить и осмотреть дымоход. Проблема может заключаться в смещенной заглушке дымохода или трещинах в каменной кладке. Убедитесь, что трубочист проверил, достаточно ли герметична заслонка. Вы можете приобрести надувной демпфер, который иногда называют ограничителем тяги для камина.