4 неприятных факта, которые мало кто знает о жизни в современном Китае

Китай — это, без преувеличения, другая планета, её население живёт по своим законам, отличным от тех, что правят в так называемом «цивилизованном» мире.
1. Проблема подделок серьёзнее, чем вы думаете
Всем известно, что умельцы из Поднебесной создают миллионы поддельных товаров, маскирующихся по изделия крупных компаний — китайскими сумками «Louis Vuitton» и «Gucci» завалены рынки всех стран мира, а китайские подобия устройств от «Apple» давно стали притчей во языцех. Кроме гаджетов и брендовых предметов одежды, в Китае подделывают археологические и палеонтологические артефакты (скажем, ископаемые останки динозавров) и даже… Мясо.
В стране чрезвычайно распространена подделка купюр — даже банкоматы могут выдать вам фальшивые деньги
В стране достаточно распространены случаи продажи мяса крыс, лис и норок под видом, например, баранины, поэтому во время путешествия по Поднебесной внимательно наблюдайте, откуда продавец берёт нужный товар. Если он на ваших глазах отделил кусок мяса от вполне благонадёжной на вид туши, можете брать, если же вам пытаются всучить что-то не внушающее доверие, лучше воздержаться от покупки «деликатеса» с сомнительным происхождением. Многих туристов шокирует зрелище висящих прямо на витринах туш, однако это не просто туземная экзотика — таким образом мясники сигнализируют покупателям: «Здесь продают хорошее мясо, без обмана».
В Китае подделывают всё, что можно подделать — в том числе, школьные учебники. Стоит ли говорить о том, что в стране чрезвычайно распространена подделка купюр — даже банкоматы могут выдать вам фальшивые деньги.
2. В Китае царят бюрократия и неэффективность
Будьте готовы к тому, что в китайских государственных и коммерческих учреждениях вас заставят часами отвечать на вопросы и подписывать документы. Обменять пару фальшивых банкнот — нет ничего «проще»! Отдайте паспорт на сканирование, заполните десяток форм и пройдитесь по должностным лицами, чтобы получить несколько печатей.
Огромное число чиновников, тонны официальных бумаг и «строгий контроль над всем» на деле практически не сказываются на уровне жизни китайцев (скорее даже ухудшают его). Наиболее показательным примером можно считать отвратительное качество зданий, дорог и инфраструктуры. Как-то раз сам Цю Баосин, заместитель главы министерства строительства заявил, что средний срок службы зданий, строящихся в стране — от 25 до 30 лет. Из Поднебесной регулярно приходят сведения о рухнувших мостах, внезапно появляющихся провалах на автомобильных дорогах и тому подобных происшествиях, но правящая партия предпочитает говорить о «великих свершениях китайского народа» а не о «мелких недоразумениях», вроде гибели десятков рабочих под обломками новостроек.
3. Для китайцев белые люди — «модный аксессуар»
Некоторые крупные китайские корпорации нанимают американцев и европейцев, чтобы те сидели в их офисах, создавая видимость «успеха» и привлекая новых клиентов. Появляясь на публике в компании белых людей, китайцы повышают свой социальный статус в глазах окружающих — иначе говоря, белые играют роль «дорогих безделушек».
Зачастую при приёме на работу цвет кожи важнее профессиональных навыков — иметь в штате этнического европейца гораздо престижнее, чем например, афроамериканца, пусть даже последний обладает более высокой квалификацией. Многие заведения буквально с порога предлагают белым бесплатную выпивку и всеми силами стараются удержать столь завидных клиентов. Европеец или американец за стойкой бара — лучшая реклама!
Китайцы буквально с ума сходят по «белой» культуре — в стране возникают всё новые и новые населённые пункты, построенные в традиционном европейском или американском стиле, не говоря о том, что практически в каждом городе есть копия какой-нибудь всемирно известной архитектурной достопримечательности Старого или Нового Света.
4. Правительство контролирует всё. Абсолютно всё!
О стремлении Коммунистической партии Китая контролировать граждан давно ходят уже не слухи, а целые легенды. Конечно, некоторые из этих шокирующих «фактов» сильно преувеличены, однако многие обыденные аспекты жизни, например, китайских госслужащих не приснятся жителю демократической страны и в страшном сне.
В Китае партия решает, что хорошо для жителей страны, а что плохо — так, однажды один из чиновников провинции Хубэй приказал подчинённым больше курить, чтобы повысить налоговые сборы от продажи сигарет
Скажем, все женщины, работающие в государственных учреждениях, должны в обязательном порядке регулярно проходить гинекологические обследования, чтобы подтвердить свою приверженность партийной «политике одного ребёнка». На фоне этого довольно безобидной выглядит практика распространения дисконтных карт китайских клиник для абортов через тесты на беременность, хотя например, в некоторых консервативных американских штатах подобное спровоцировало бы грандиозный скандал.
В Китае партия решает, что хорошо для жителей страны, а что плохо — так, однажды один из чиновников провинции Хубэй приказал подчинённым больше курить, чтобы повысить налоговые сборы от продажи сигарет и тем самым, поднять экономику региона. С недавних пор отношения в семье также находятся в сфере интересов правительства — пару лет назад был принят закон, согласно которому каждый китаец обязан заботиться о своих пожилых родственниках. Если престарелые родители живут отдельно, дети должны с определённой периодичностью их навещать, в случае несоблюдения этого предписания родственники имеют право подать в суд. Можно ещё долго рассказывать о причудливых поворотах курса правящей партии Китая, однако лучше всего посетить эту удивительную страну и увидеть всё своими глазами!
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