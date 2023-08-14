10 самых счастливых профессий в мире

Хочешь быть счастливым - выбери правильную профессию.
Что делает человека счастливым — на этот вопрос каждый человек отвечает по-разному. Однако, очень мало кто может честно сказать, что именно работа приносит ему счастье и каждый день вызывает улыбку на лице. Для тех, кто хочет сменить работу, приведем перечень десяти самых счастливых профессий в мире.
1. Ассистент
Должность личного помощника-ассистента.
Когда речь заходит о должности личного помощника-ассистента, зачастую представляется румяный недавний выпускник университета, которого постоянно ругает и тиранит босс. Этот образ сложился по таким фильмам, как "Антураж" и "Дьявол носит Prada" .
На самом деле, быть личным помощником или ассистентом - далеко не так плохо, и многие персональные ассистенты очень довольны своей работой.
2. Сантехник
Сантехники — сами себе хозяева.
Бесспорно, что сантехники постоянно сталкиваются с огромным количеством грязи. Но ведь грязь во время работы гораздо лучше, чем в человеческих отношениях. По большей части, сантехники — сами себе хозяева и могут сосредоточиться на работе без излишней головомойки со стороны начальства.
Сантехники - одна из немногих рабочих профессий, которые всегда будут пользоваться спросом и хорошо оплачиваться.
3. Ученый
Ученые посвящают годы любимому вопросу или исследованию.
Одним из признаков, которые объединяют все вакансии в этом списке, является то, что все они позволяют людям делать то, что они любят. Это особенно верно в случае ученых, которые посвящают целые годы любимому вопросу или исследованию.
Хотя ученые, работающие на государственном финансировании, не всегда получают большие деньги, а также проекты зачастую закрываются, спрос на ученых есть всегда.
4. Садовник
Садовник - одна из наиболее приятных форм физического труда.
Вряд ли кто-то видел человека, подстригающего цветы или лужайки со злостью. На самом деле, это одна из наиболее приятных форм физического труда. Может, садовники и не купаются в деньгах, но это одна из самых счастливых профессий.
Ведь проводить рабочее время среди растений и цветов просто приятно. Что уж говорить о том, что садовники своими руками создают прекрасное.
5. Врач
Спасенные жизни делают врачей счастливыми.
Врачи спасают множество жизней, и этот факт делает их одной из самых важных частей общества. Хотя врачом сложно стать, эта профессия определенно того стоит.
Удовлетворение от подобной работы огромно, а также не стоит забывать о престиже - немногие профессии ценятся так высоко, как врачи.
6. Маркетолог и пиарщик
Маркетолог это - творчество, постоянное движение, развитие, возможность проявить себя.
Работникам сферы маркетинга или связей с общественностью нужно постоянно выживать в условиях высокой конкуренции, высочайшей нагрузки и постоянной необходимости придумывать что-то новое. Для некоторых людей это ад, а для других - мечта.
Мечта это для тех, кто любит творчество, постоянное движение, развитие, возможность проявить себя и разнообразие.
7. Медсестра
Медсестер любят пациенты за внимание и заботу.
Обычно все внимание сосредоточено на врачах, а медсестры — работники невидимого фронта. Но их часто любят многие пациенты за внимание и заботу.
Работа медсестер — это постоянный стресс и проблемы, но они любят ее.
8. Преподаватель
Преподаватели — это современные святые.
Стоит только вспомнить, каким зачастую ужасным был каждый человек в детстве. А стоит только представить, что учителям нужно справляться с 30 такими детьми каждый день, причем делать это с улыбкой. Мало того, что лучшие учителя терпят своих учеников, они часто на самом деле любят работать с ними. По сути, преподаватели — это современные святые.
Преподаватели зарабатывают мало, работают невероятно много, а нагрузка просто ужасна. Несмотря на все это, преподавание - одна из самых счастливых профессий на планете.
9. Парикмахер
Парикмахеры сразу же видят плоды своего труда.
Стрижка у хорошего парикмахера — зачастую является приятным процессом. Легкая ненавязчивая болтовня и ненапрягающая атмосфера отвлекают от повседневных проблем. Неудивительно, что парикмахеры очень часто довольны своей работой.
Не сложно понять, почему так происходит. Прямо во время работы заводятся хорошие знакомства, зачастую работа совмещается с общением со знакомыми. Также, как и садовники, парикмахеры сразу же видят плоды своих трудов.
10. Инженер
Инженеры получают удовольствие от креативного процесса решения сложных проблем.
Среди всех профессий в мире, люди, которые работают инженерами, самые счастливые. На то есть несколько веских причин. Во-первых, инженеры получают удовольствие от креативного процесса решения сложных проблем. Также инженеры, как и ученые, могут экспериментировать со своими идеями. Подобно садовникам, они могут видеть результаты своего труда. А также профессия инженера является очень востребованной. Все эти факторы в совокупности делают инженеров одной из самых счастливых профессий.
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