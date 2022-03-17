Вязание мотивов крючком - обзор видов, схемы, советы и фото примеры

Несмотря на приходящие тенденции в моде, актуальными всегда остаются изделия ручной работы, лидирующую позицию занимает вязание.

Любая рукодельница знает, что с умением вязать мотивы она приобретает преимущество в разнообразии не только своего гардероба в виде платьев, юбок, различных туник и кофточек и все прочего, а и в быту – салфетки, скатерти, наволочки могут быть украшены кружевами различных видов.

Использование мотивов - излюбленное занятие многих приверженок вязания крючком, именно поэтому каждая из них стремиться пополнить свой запас не только знаний по выполнению мотивов, а и узоров для них. Далее для Вас будут представлены виды разнообразных типов вязания узоров крючком различной сложности.

Круглые мотивы (простые)

Эти мотивы можно с лёгкостью назвать основоположниками в вязании усложненных вариантов, следовательно, начинать и упражняться стоит именно на них. Для знающих мастериц именно простые узоры вязания крючком служат дополнением к более витиеватым элементам сложных изделий, объединяющих в себе разные виды техник. Ниже будут подробно описаны несколько типов простых круглых мотивов.

Круглый из двух цветов

Отличным решение станет использовать контрастные цвета – это визуально подчеркнет привлекательность работы и добавит ей легкий эффект ажурности.

Волшебная мандала

Такой вид мотива отлично подойдет для большей части предметов гардероба, скатертей и других подобных изделиях, вязанных крючком.

Такой чарующий мотив, напоминающий изысканный цветок, отлично подойдет для кофт, сумок, подушек и даже как отдельный декоративный элемент интерьера. Треугольные.