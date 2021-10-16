Как сделать деревянный сейф с секретным замком

В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельного сейфа для дома или мастерской. Изготовлен он из дерева и оснащен секретным замком.
Вряд ли в нем стоит хранить все свои сбережения и драгоценности — для этого лучше использовать сейф понадежнее.
Однако самодельный деревянный сейф вполне можно использовать для хранения инструментов или же других вещей.
Самое главное, что к содержимому сейфа (пусть даже деревянного) никто не будет иметь доступ, кроме вас. Потому что открыть секретный замок невозможно, если не знаешь принцип его работы.
Необходимые материалы:
- круглые трубки из металла;
- неодимовые магниты;
- фанера или доски;
- мебельные петли для дверцы.
Идею изготовления самодельного деревянного сейфа с секретным замком мы подсмотрели на YouTube канале B-Star Crafts. Берите на заметку!
Основные этапы работ
Первым делом отпиливаем по размеру доски, и склеиваем их в щиты. Для этого рекомендуем использовать струбцины.
Либо же можно купить уже готовый мебельный щит, например, в строительном гипермаркете, и потом распилить его на заготовки нужного размера.
Собираем короб квадратной формы (размеры — на ваше усмотрение), и прикручиваем к нему заднюю стенку. Дверцу пока не крепим.
В верхней части дверцы необходимо будет высверлить три отверстия с помощью корончатого сверла по дереву. Получившиеся круглые заготовки не выбрасываем.
Обрабатываем их на шлифстанке, вклеиваем шканты, а затем вставляем в отверстия в дверце.
С лицевой стороны дверцы приклеиваем еще три круглых заготовки, насадив их на выступающую часть шканта.
При помощи двух мебельных петель крепим дверцу к сейфу. К боковой стенке прикручиваем ограничитель, чтобы дверца не проваливалась внутрь.
На следующем этапе в крышке сейфа и верхнем торце необходимо просверлить соосные отверстия. В деревянных дисках также нужно просверлить отверстия.
В качестве ригелей секретного замка выступают круглые металлические трубки, внутрь которых вклеиваются на эпоксидный клей неодимовые магниты.
Также потребуется деревянная планка с вклеенными в нее неодимовыми магнитами.
Когда она будет над ригелями, под действием магнитов они будут стремиться вверх — в этот момент дверца будет находиться в закрытом положении.
Поворачиваем круглые ручки замка таким образом, чтобы ригели и отверстия в кружках не совпадали.
Чтобы открыть дверцу, потребуется правильно установить ручки, чтобы ригели попали в длинный паз.
Видео по теме
Подробнее о том, как своими руками сделать деревянный сейф с секретным замком, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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