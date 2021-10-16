Как сделать деревянный сейф с секретным замком

В сегодняшней статье рассмотрим один из вариантов самодельного сейфа для дома или мастерской. Изготовлен он из дерева и оснащен секретным замком.

Вряд ли в нем стоит хранить все свои сбережения и драгоценности — для этого лучше использовать сейф понадежнее.

Однако самодельный деревянный сейф вполне можно использовать для хранения инструментов или же других вещей.

Самое главное, что к содержимому сейфа (пусть даже деревянного) никто не будет иметь доступ, кроме вас. Потому что открыть секретный замок невозможно, если не знаешь принцип его работы.

Необходимые материалы:

круглые трубки из металла;

неодимовые магниты;

фанера или доски;

мебельные петли для дверцы.

Идею изготовления самодельного деревянного сейфа с секретным замком мы подсмотрели на YouTube канале B-Star Crafts. Берите на заметку!

Основные этапы работ

Первым делом отпиливаем по размеру доски, и склеиваем их в щиты. Для этого рекомендуем использовать струбцины.

Либо же можно купить уже готовый мебельный щит, например, в строительном гипермаркете, и потом распилить его на заготовки нужного размера.

Собираем короб квадратной формы (размеры — на ваше усмотрение), и прикручиваем к нему заднюю стенку. Дверцу пока не крепим.

В верхней части дверцы необходимо будет высверлить три отверстия с помощью корончатого сверла по дереву. Получившиеся круглые заготовки не выбрасываем.

Обрабатываем их на шлифстанке, вклеиваем шканты, а затем вставляем в отверстия в дверце.

С лицевой стороны дверцы приклеиваем еще три круглых заготовки, насадив их на выступающую часть шканта.

При помощи двух мебельных петель крепим дверцу к сейфу. К боковой стенке прикручиваем ограничитель, чтобы дверца не проваливалась внутрь.

На следующем этапе в крышке сейфа и верхнем торце необходимо просверлить соосные отверстия. В деревянных дисках также нужно просверлить отверстия.

В качестве ригелей секретного замка выступают круглые металлические трубки, внутрь которых вклеиваются на эпоксидный клей неодимовые магниты.

Также потребуется деревянная планка с вклеенными в нее неодимовыми магнитами.

Когда она будет над ригелями, под действием магнитов они будут стремиться вверх — в этот момент дверца будет находиться в закрытом положении.

Поворачиваем круглые ручки замка таким образом, чтобы ригели и отверстия в кружках не совпадали.

Чтобы открыть дверцу, потребуется правильно установить ручки, чтобы ригели попали в длинный паз.

Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками сделать деревянный сейф с секретным замком, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.