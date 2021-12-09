10 странных транспортных средств, которые попали в книгу рекордов Гиннеса

Летающие поленья.

1. Газонокосилка Honda

Это действительно газонокосилка.

2. Корзина для белья с двигателем

Очень быстра корзина.

3. Коляска из супермаркета

Такая вот коляска.

4. Mirai

Не путать с водородным авто.

5. «Кроха»

Меньшей этого авто просто нет.

6. Огромный трицикл

Поверьте, оно ездит.

7. Огромный скейтборд

Это не ракурс, это размер.

8. «Барсук»

Очень странная штука.

9. Моторизированное бревно

Настоящее мотобревно.

10. Офисный стол на колесах

Если часто опаздываешь.