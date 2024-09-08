Чудеса природы: 13 самых необычных пейзажей в мире, которые удивят даже видавших виды туристов

Самые красивые пейзажи в мире.

1. Остров Пхи-Пхи

Спокойный и уединённый остров с экзотическими пляжами, которые со всех сторон окружены драматическими скалами причудливой формы .

2. Сад богов, Гавайи

Уникальный сад камней с необычными горными формированиями находится в тропическом раю Гавайев.

3. Хампи в Карнатаке

Уникальное место для туристов также прославилось своими странными горными формированиями в довольно необычных положениях, что создает крайне интригующий и странный пейзаж - особенно хорошо это заметно с высоты птичьего полета.

4. Гуйлинь, Китай

Многочисленные карстовые скалы самых необычных форм и размеров.

5. Каменный лес, Китай

Интригующий лесной пейзаж знаменит своими огромными известняковыми скалами, возвышающимися из земли самым необычным образом.

6. Каппадокия, Турция

Высокие конусы скал разных форм , размеров и ярких цветов гордо возвышаются над турецкой пустыней.

7. Пятнистое озеро, Канада

Необычное озеро заполнено красочными бассейнами, формируя характерные пятна на поверхности озера, а цвет бассейнов формируется за счёт различных полезных ископаемых в области.

8. Красная Река, Испания

Вода в реке окрашена в характерный красный цвет из-за железа, которое добывают в близлежащем карьере, что делает её похожим на какой-то инопланетный ландшафт.

9. Розовое озеро, Австралия

Розовый цвет воды вызван зелёными морскими водорослями и особыми бактериями, придающими воде яркий оттенок, который может варьироваться по насыщенности в зависимости от времени года.

10. Мостовая Гигантов

Мостовая представляет из себя сорок тысяч колонн, сформировавшихся в результате древних извержений вулкана, а базальтовые утесы возвышаются над морем, окружая пляж сотнями фантастических колонн

11. Источники Беппу, Япония

Красный цвет воды обеспечивается высоким уровнем железа в воде, а в комбинации с горячим паром эффект красной воды действительно захватывает дух.

12. Бесплодные земли Бисти

Область полна цветных холмистых насыпей, формирующих крайне необычный пейзаж .

13. Национальный парк Улуру

Огромные красные горные купола неожиданно возвышаются прямо из австралийской пустыни , одновременно вызывая чувства страха и восхищения.