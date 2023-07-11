С нами не соскучишься!

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Самолеты сейчас самых разнообразных цветов.Почему все самоле...
  • Алексей
    Зачем использовать таблетки для протезов если можно использовать таблетки для чистки стиральной машины???2 таблетки из апт...
  • Nik Nik
    Два дебила, это сила10 способов превр...

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

В последнее время всю большую популярность набирают так называемые гастрономические туры, в рамках которых туристов знакомят с вкуснейшей кухней той страны, которую они посещают. Сегодня мы подготовили наш собственный гастрономический тур по разным странам мира, где расскажем, какие десерты считаются самыми вкусными.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Пудинг “Замок”, Англия

Что отличает этот пудинг от других, так это топпинг — клубничный джем, который стекает по бокам.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Каштановые кинтоны, Япония

Основой для них является каштан с добавлением сладкого картофеля, сахара, сладкого соуса и уксуса. Для приготовления конфет подходят лишь каштаны сорта, который можно найти исключительного в Японии и Южной Корее.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Гулабджамун, Индия

Сладкие шарики из сухого молока в сиропе.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Тирамису, Италия

В состав входят следующие ингредиенты: сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Сопапийяс, США

Своеобразные жареные плюшечки, которые нужно обмакивать в масло. Этому десерту недавно исполнилось 200 лет.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Торт Павлова, Австралия и Новая Зеландия

Изготавливается из безе, взбитых сливок, верхний слой — из ягод или кусочков тропических фруктов.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Фруктовый салат, Центральная Африка

В Африке нет никакого четкого состава для этого салата, но чаще всего в него входит арбуз, без которого ни один фруктовый салат не будет считаться завершенным.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Чуррос, Испания

Сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в сечении.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Пахлава, Турция

Популярное кондитерское изделие из слоёного теста с орехами в сиропе.

ТОП-10 самых вкусных десертов мира

Миндальное печенье, Китай

Иногда это печенье подается как десерт после сытной китайской трапезы, например, поросенка или лобстера.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх