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Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие


Трубочист. Художник: Фирс Журавлев./ Извозчики старой Москвы.(1800) Художник: Федор Алексеев.

Трубочист. Художник: Фирс Журавлев./ Извозчики старой Москвы.(1800) Художник: Федор Алексеев.

В истории России существовало немало профессий, большинству из которых вряд ли можно было бы позавидовать. Но течение времени унесло отжившие профессии из бытия современных людей и лишь на картинах художников-классиков да в исторических летописях остались упоминания о многих из них.

Водовоз и золотарь


За водой. Художник Перов В.Г.

За водой. Художник Перов В.Г.

 

Современному горожанину сложно представить свою жизнь без водопроводов и канализации, а ведь еще менее века тому назад даже в столицах таких удобств не существовало в массовом пользовании. И людям приходилось в любую погоду ходить за водой с ведрами на дальние расстояния. А многие, кто был побогаче, покупали воду у водоносов, платя за нее немалые деньги.
Водовоз. (1873). Автор: Сергей Грибков.

Водовоз. (1873). Автор: Сергей Грибков.

 

Водовозом мог сталь любой, кто имел большие специальные емкости в виде бочек и телегу с лошадью. Водоносам же приходилось тележку или сани возить вручную. Питьевая вода набиралась из специальных колодцев, городских бассейнов и фонтанов. При том цвет, в который была окрашена бочка говорил о качестве находящейся в ней воды: из каналов перевозили воду в зеленых бочках, а питьевую — в белых.
Частенько водовоз ездил в сопровождении бегущей рядом с повозкой собаки, которая своим лаем оповещала горожан о прибытии бочки с водой. Водовозы, часто пользуясь тем, что выбора особого у жителей не было, за воду брали втридорога.

По статистике еще столетие тому назад в Москве воду разносили и развозили около семи тысяч конных водовозов и около трех тысяч водоносов. Их количество постепенно уменьшалось пока города полностью не перешли на централизованный водопровод и канализацию.
Водовоз.

Водовоз.

 

Что примечательно, в старину достаточно широко были востребованы и золотари, профессия которых в современном понимании приравнивается к профессии ассенизатора. И если работа водовоза была почитаемой, престижной и доходной, то работа золотаря была не очень приятна, так как дурно пахла. Золотарь должен был вывозить канализационные массы в бочках и чистить отхожие места, чтобы поддерживать санитарную чистоту в городе. Свое название эта профессия получила из-за того, что нечистоты, сливаемые на улицы, в шутку назывались ночным "золотом". И просуществовали золотари в России до конца девятнадцатого века.

Целовальник - одна из самых загадочных древних профессий на Руси.


Целовальник на Руси.

Целовальник на Руси.

 

Целовальники были государственными служащими, отвечающими за сбор налогов и выполнение судебных решений. На эту должность избирали "всем миром" самых достойных. Во время принятия присяги они целовали крест и клялись "служить верно и честно", отсюда и пошло название "целовальник".

Впервые упоминания о целовальниках на Руси появились в 15 веке и так называли их вплоть до начала 19 века. Тогда эта должность и трансформировалась в должность судебного пристава.

В средине 17 века должность перестала пользоваться уже большой популярностью, так как при правлении Ивана Грозного были выдвинуты определенные требования к этой службе. Они обязаны были собирать подать, налоги, недоимки и таможенную пошлину определенных размеров, а ежели сбор был меньшим, то недоимки ложились на целовальника как его личный долг.
Поимка воров.

Поимка воров.

 

Существовала еще и должность губного целовальника, обязанного помогать губному старосте ловить воров и разбойников, которых потом казнили или отправляли на каторгу. В данном случае "губной " произошло от слова "губить".

Впоследствии, начиная с 19 столетия, целовальниками стали называть торговцев винных лавок, которые на кресте клялись не разбавлять водку и в подтверждение клятвы его целовали.

Ямщик


Тройка резвых.

Тройка резвых.

 

Эта профессия пользовалась большой популярностью вплоть до начала 20 века, которая также со временем трансформировалась. В переводе на современный лад: ямщики – это вроде водителей междугородних маршрутов, которые также занимались почтовыми и товарными перевозками.
Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

Извозчик старой Москвы.(1800) Художник: Федор Алексеев.

 

А вот извозчики – водители городского такси. Они также классифицировались. К примеру, "ваньки", предоставлявшие услуги "Эконом-класса", были выходцами из деревень, арендовавшие лошадей и коляски. Они брали за поездку от 30 до 70 копеек. "Ломовики", перевозящие грузы на лошадях-тяжеловозах, были по типу грузовых такси. Богачи же брали себе "лихачей", имевших красивых лошадей и удобные коляски, а клиентов они доставляли к месту уже за три рубля.
Городской извозчик.

Городской извозчик.

 

Однако еще были среди городских извозчиков, одетых в фирменную одежду - "голубчики" и "резвые". Они имели номерной знак и их можно было заказать через специальную биржу, а поездка стоила в пределах рубля.

Бондарь


Бондарь. Автор: С. Скачков.

Бондарь. Автор: С. Скачков.

 

В давние времена широко была распространена профессия бондаря, которая почти сошла на нет в 20 столетии, а на сегодняшний день их практически не осталось. Однако в свое время количество бондарей доходило 1000 человек в каждой губернии. Сколачивать бочки довольно кропотливое и сложное дело: дощечки должны прилегать настолько плотно друг к другу, чтобы они не пропускали воду. Поэтому профессиональные бондари в старину ценились очень высоко.
Мастерская. Бондари. Автор: Игнатий Щедровский.

Мастерская. Бондари. Автор: Игнатий Щедровский.

 

Жгон или каталь.


Каталь. Автор: Кугач Ю.П.

Каталь. Автор: Кугач Ю.П.

Хорошие мастера по валянию качественных валенок всегда на Руси пользовались уважением. За их работу платили достойные деньги. Артели жгонов-каталей ходили из деревни в деревню и валяли валенки из местного сырья. До наших дней дошёл и жгонский словарь, так как общались на своем, понятном только им языке, тем самым охраняя от посторонних профессиональные секреты.

Шорник


Шорник. Автор: Михаил Клодта.

Шорник. Автор: Михаил Клодта.

 

Шоры - это наглазники прикрывающие боковой обзор глаз лошади. Шорник изготавливал не только шоры, но и всю конскую сбрую: седла, уздечки, стремена, которые были уникальными. Первые шорники появились еще с древних времен, а в наши дни лишь единицы мастеров изготавливают амуницию для породистых коней для скачек.

Это ремесло было кропотливым и трудоемким и требовало высокого мастерства от шорника, работавшего вручную самыми простыми инструментами.

«Офеня-коробейник»


Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

«Офеня-коробейник». Автор: Николай Кошелев.

 

На Руси начиная с конца 17 столетия существовало огромное множество бродячих торговцев, продававших по деревням мелкий товар, книги, лубочные изделия, бумагу, ткань. В основном они были выходцами из крестьян и в некоторых губерниях их звали офенями, а в иных - коробейниками. Главной чертой этих торговцев был звучный голос, чтобы зазывать покупателей и умение "лицом" показать товар.

Бурлаки


Бурлака. Автор: В.В. Верещагин.

Бурлака. Автор: В.В. Верещагин.

 

Бурлаки - сезонные наемные рабочие, объединенные в артели, перетягивали судна против течения, буквально на своих плечах. Тяжелый каторжный труд в России был отменен в 1929 году. Однако в некоторых странах он востребован и поныне.

Фонарщик


Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

«Утро у трактира». Автор: Леонид Соломаткин.

 

Еще в Древней Греции и Древнем Риме улицы городов были освещены факелами, лампами с масляными фитилями, и соответственно были люди, которые следили за этим. В России профессия фонарщика появилась гораздо позже. Так,в XIX веке отставные военные следили за освещением ночных улиц. У каждого фонарщика в обслуживании было до 50 фонарей, в которые нужно было вовремя залить и масло и поправить фитиль. С появлением первых электрических лампочек фонарщики по-прежнему включали и отключали фонари вручную. И лишь с тридцатых годов прошлого столетия с введением автоматического режима включения фонарей эта профессия исчезла.

Трубочист


Трубочист. Автор: Фирс Журавлев.

Трубочист. Автор: Фирс Журавлев.

 

В России профессия трубочиста стала востребована с 1720 года, когда появились первые печи и камины с дымоходами, мода на которые распространилась с Дании. К слову, в некоторых северных странах Европы и по ныне встречаются представители этой профессии.
Трубочист. (1880). Автор: Frans Wilhelm Odelmark.

Трубочист. (1880). Автор: Frans Wilhelm Odelmark.

 

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Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

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Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытиеПодписаться на мой Instagram
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