Губной целовальник, офеня, шорник и другие популярные на Руси профессии, которые ушли в небытие

Трубочист. Художник: Фирс Журавлев./ Извозчики старой Москвы.(1800) Художник: Федор Алексеев.
В истории России существовало немало профессий, большинству из которых вряд ли можно было бы позавидовать. Но течение времени унесло отжившие профессии из бытия современных людей и лишь на картинах художников-классиков да в исторических летописях остались упоминания о многих из них.
Водовоз и золотарь
За водой. Художник Перов В.Г.
Современному горожанину сложно представить свою жизнь без водопроводов и канализации, а ведь еще менее века тому назад даже в столицах таких удобств не существовало в массовом пользовании. И людям приходилось в любую погоду ходить за водой с ведрами на дальние расстояния. А многие, кто был побогаче, покупали воду у водоносов, платя за нее немалые деньги.
Водовоз. (1873). Автор: Сергей Грибков.
Водовозом мог сталь любой, кто имел большие специальные емкости в виде бочек и телегу с лошадью. Водоносам же приходилось тележку или сани возить вручную. Питьевая вода набиралась из специальных колодцев, городских бассейнов и фонтанов. При том цвет, в который была окрашена бочка говорил о качестве находящейся в ней воды: из каналов перевозили воду в зеленых бочках, а питьевую — в белых. Частенько водовоз ездил в сопровождении бегущей рядом с повозкой собаки, которая своим лаем оповещала горожан о прибытии бочки с водой. Водовозы, часто пользуясь тем, что выбора особого у жителей не было, за воду брали втридорога.
По статистике еще столетие тому назад в Москве воду разносили и развозили около семи тысяч конных водовозов и около трех тысяч водоносов. Их количество постепенно уменьшалось пока города полностью не перешли на централизованный водопровод и канализацию.
Водовоз.
Что примечательно, в старину достаточно широко были востребованы и золотари, профессия которых в современном понимании приравнивается к профессии ассенизатора. И если работа водовоза была почитаемой, престижной и доходной, то работа золотаря была не очень приятна, так как дурно пахла. Золотарь должен был вывозить канализационные массы в бочках и чистить отхожие места, чтобы поддерживать санитарную чистоту в городе. Свое название эта профессия получила из-за того, что нечистоты, сливаемые на улицы, в шутку назывались ночным "золотом". И просуществовали золотари в России до конца девятнадцатого века.
Целовальник - одна из самых загадочных древних профессий на Руси.
Целовальник на Руси.
Целовальники были государственными служащими, отвечающими за сбор налогов и выполнение судебных решений. На эту должность избирали "всем миром" самых достойных. Во время принятия присяги они целовали крест и клялись "служить верно и честно", отсюда и пошло название "целовальник".
Впервые упоминания о целовальниках на Руси появились в 15 веке и так называли их вплоть до начала 19 века. Тогда эта должность и трансформировалась в должность судебного пристава.
В средине 17 века должность перестала пользоваться уже большой популярностью, так как при правлении Ивана Грозного были выдвинуты определенные требования к этой службе. Они обязаны были собирать подать, налоги, недоимки и таможенную пошлину определенных размеров, а ежели сбор был меньшим, то недоимки ложились на целовальника как его личный долг.
Поимка воров.
Существовала еще и должность губного целовальника, обязанного помогать губному старосте ловить воров и разбойников, которых потом казнили или отправляли на каторгу. В данном случае "губной " произошло от слова "губить".
Впоследствии, начиная с 19 столетия, целовальниками стали называть торговцев винных лавок, которые на кресте клялись не разбавлять водку и в подтверждение клятвы его целовали.
Ямщик
Тройка резвых.
Эта профессия пользовалась большой популярностью вплоть до начала 20 века, которая также со временем трансформировалась. В переводе на современный лад: ямщики – это вроде водителей междугородних маршрутов, которые также занимались почтовыми и товарными перевозками.
Извозчик старой Москвы.(1800) Художник: Федор Алексеев.
А вот извозчики – водители городского такси. Они также классифицировались. К примеру, "ваньки", предоставлявшие услуги "Эконом-класса", были выходцами из деревень, арендовавшие лошадей и коляски. Они брали за поездку от 30 до 70 копеек. "Ломовики", перевозящие грузы на лошадях-тяжеловозах, были по типу грузовых такси. Богачи же брали себе "лихачей", имевших красивых лошадей и удобные коляски, а клиентов они доставляли к месту уже за три рубля.
Городской извозчик.
Однако еще были среди городских извозчиков, одетых в фирменную одежду - "голубчики" и "резвые". Они имели номерной знак и их можно было заказать через специальную биржу, а поездка стоила в пределах рубля.
Бондарь
Бондарь. Автор: С. Скачков.
В давние времена широко была распространена профессия бондаря, которая почти сошла на нет в 20 столетии, а на сегодняшний день их практически не осталось. Однако в свое время количество бондарей доходило 1000 человек в каждой губернии. Сколачивать бочки довольно кропотливое и сложное дело: дощечки должны прилегать настолько плотно друг к другу, чтобы они не пропускали воду. Поэтому профессиональные бондари в старину ценились очень высоко.
Мастерская. Бондари. Автор: Игнатий Щедровский.
Жгон или каталь.
Каталь. Автор: Кугач Ю.П.
Хорошие мастера по валянию качественных валенок всегда на Руси пользовались уважением. За их работу платили достойные деньги. Артели жгонов-каталей ходили из деревни в деревню и валяли валенки из местного сырья. До наших дней дошёл и жгонский словарь, так как общались на своем, понятном только им языке, тем самым охраняя от посторонних профессиональные секреты.
Шорник
Шорник. Автор: Михаил Клодта.
Шоры - это наглазники прикрывающие боковой обзор глаз лошади. Шорник изготавливал не только шоры, но и всю конскую сбрую: седла, уздечки, стремена, которые были уникальными. Первые шорники появились еще с древних времен, а в наши дни лишь единицы мастеров изготавливают амуницию для породистых коней для скачек.
Это ремесло было кропотливым и трудоемким и требовало высокого мастерства от шорника, работавшего вручную самыми простыми инструментами.
«Офеня-коробейник»
«Офеня-коробейник». Автор: Николай Кошелев.
На Руси начиная с конца 17 столетия существовало огромное множество бродячих торговцев, продававших по деревням мелкий товар, книги, лубочные изделия, бумагу, ткань. В основном они были выходцами из крестьян и в некоторых губерниях их звали офенями, а в иных - коробейниками. Главной чертой этих торговцев был звучный голос, чтобы зазывать покупателей и умение "лицом" показать товар.
Бурлаки
Бурлака. Автор: В.В. Верещагин.
Бурлаки - сезонные наемные рабочие, объединенные в артели, перетягивали судна против течения, буквально на своих плечах. Тяжелый каторжный труд в России был отменен в 1929 году. Однако в некоторых странах он востребован и поныне.
Фонарщик
«Утро у трактира». Автор: Леонид Соломаткин.
Еще в Древней Греции и Древнем Риме улицы городов были освещены факелами, лампами с масляными фитилями, и соответственно были люди, которые следили за этим. В России профессия фонарщика появилась гораздо позже. Так,в XIX веке отставные военные следили за освещением ночных улиц. У каждого фонарщика в обслуживании было до 50 фонарей, в которые нужно было вовремя залить и масло и поправить фитиль. С появлением первых электрических лампочек фонарщики по-прежнему включали и отключали фонари вручную. И лишь с тридцатых годов прошлого столетия с введением автоматического режима включения фонарей эта профессия исчезла.
Трубочист
Трубочист. Автор: Фирс Журавлев.
В России профессия трубочиста стала востребована с 1720 года, когда появились первые печи и камины с дымоходами, мода на которые распространилась с Дании. К слову, в некоторых северных странах Европы и по ныне встречаются представители этой профессии.
Трубочист. (1880). Автор: Frans Wilhelm Odelmark.
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