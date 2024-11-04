Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

С нами не соскучишься!

Как не потерять голову в современном мире? Берегите содержимое черепной коробки! Оно вам еще обязательно пригодится.



Для вас — 10 вещей, отрицательно влияющих на мозг.











Отсутствие завтрака

Избыток сахара

Стресс

Антидепрессанты и снотворное

Курение

Солнце

Недостаток воды

Избыток информации

Многозадачность

Недосыпание