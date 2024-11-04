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Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Как не потерять голову в современном мире? Берегите содержимое черепной коробки! Оно вам еще обязательно пригодится.

Для вас — 10 вещей, отрицательно влияющих на мозг.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Отсутствие завтрака


Пропуск утреннего приема пищи негативно влияет на работоспособность и тонус человека в течение дня. Это кажется вполне очевидным, но дело здесь не столько в потреблении необходимой организму энергии, сколько в том, что отсутствие завтрака понижает уровень сахара в крови. А это, в свою очередь, затрудняет поступление в мозг питательных веществ.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Избыток сахара


Предыдущий пункт объясняет, почему для продуктивной работы мозга рекомендуют есть сладкое, в особенности горький шоколад. Однако чрезмерное количество сахара вызывает проблемы с усвоением белка и питательных веществ. Результат тот же, что и при низком уровне сахара в крови: питательные вещества в мозг попросту не поступают.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Стресс


Сильное психоэмоциональное напряжение ведет к разрыву связей между нейронами и затрудняет понимание причинно-следственных связей и последовательности событий. С этим связана сильная нервная возбужденность и ощущение, что все валится из рук. Накопленный стресс ухудшает память и снижает интеллектуальный потенциал.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Антидепрессанты и снотворное


Проблема повального увлечения сильнодействующими препаратами более всего актуальна в США, где подобные лекарства выписываются очень легко. Употребление снотворных и популярных антидепрессантов вроде ксанакса может ухудшить память вплоть до амнезии, вызвать слабоумие и навязчивые суицидальные мысли.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Курение


Если говорить об отрицательном влиянии курения на организм, первым в голову приходит изображение черных легких и испорченных зубов. При этом довольно мало говорится о том, как сигареты воздействуют на головной мозг: никотин сужает его сосуды. Впрочем, коньяк обратно расширяет. Помимо проблем, связанных с недостатком питательных веществ в мозге, это многократно увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Солнце


Отсутствие достаточного количества солнечного света напрямую влияет на познавательные способности человека. Во-первых, ультрафиолет, получаемый с солнечным светом, регулирует кровообращение, то есть приток кислорода и питательных веществ. Во-вторых, солнечный свет способствует выработке серотонина — гормона, влияющего на настроение человека

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Недостаток воды


Недостаток воды вызывает уменьшение объема мозга, что значительно снижает его работоспособность и приводит к почти нулевой способности запоминать информацию. Рекомендуется употреблять в среднем 2 литра воды в сутки.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Избыток информации


Год за годом количество информации, усваиваемой человеком, увеличивается лавинообразно. Казалось бы, это тренировка мозга и поддержание его тонуса. На самом деле это избыток, на который мозг отвечает однозначно — сопротивлением. Выражается оно тем, что в какой-то момент информация перестает усваиваться вплоть до провалов в памяти.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Многозадачность


Другая аномалия информационного мира: человек одновременно воспринимает несколько потоков информации. Как следствие, ни один из них не усваивается должным образом, а сознание привыкает к подобному режиму работы. Информация воспринимается поверхностно, а сосредоточиться и заниматься чем-то одним без частой смены деятельности становится все труднее.

Вещи, которые отрицательно влияют на мозговую деятельность

Недосыпание


Это знакомое каждому явление становится глобальной проблемой. По данным ВОЗ, за последние 100 лет человек стал спать в среднем на 20% меньше. Сильное недосыпание чревато тем, что в фактическом состоянии бодрствования различные участки мозга переходят в фазу медленного сна. В это время человек «зависает» в одной точке, становится рассредоточенным, ухудшается мелкая моторика. Регулярное недосыпание влечет за собой отмирание клеток мозга.

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