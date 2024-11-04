Как сложилась жизнь минчанки, которая в 19 лет вышла замуж за настоящего арабского принца

Поддавшись очарованию сказок, многие девушки мечтают выйти замуж за принца. В современном мире принцы бывают разными и могут даже не носить официального титула. Но у него непременно должен быть дворец или приличный особняк со всеми полагающимися по статусу дополнениями в виде денег, люксовых автомобилей, прислуги и частного самолета.
Арабский шейх
Саид Аль Мактум. / Фото: www.o.nashaniva.com
Он родился в первый день октября 1976 года в Дубае в семье шейха Мактума бин Рашида Аль Мактума, известного государственного деятеля. Отец Саида несколько лет занимал пост правителя Дубая, а сегодня он – действующий президент Объединённых Арабских Эмиратов. Естественно, с детства у мальчика было всё самое лучшее, он волен был выбирать себе увлечения по душе. Главным из них стал спорт. Саид Аль Мактум с ранних лет занимался стендовой стрельбой, причём добился в этом виде спорта впечатляющих успехов. Он представлял свою страну на всех значимых соревнованиях, был участником пяти Олимпийских игр. Правда, олимпийских наград у него нет, а вот в Азиатских играх он несколько раз завоёвывал серебро и бронзу, в 2003 году поднялся на первую ступень пьедестала почёта в дисциплине скит. В 2011 году он завоевал золото на финале Кубка мира ISSF в ОАЭ и на Панарабских играх в Катаре.
Саид Аль Мактум. / Фото: www.pinterest.com
Другие виды спорта тоже интересовали шейха, правда, уже с точки зрения коммерции и статуса.принимают участие в значимых соревнованиях. К примеру, его лошадь Ламмарра была известна любителям скачек во всём мире, так как не проиграла ни одного поражения за всю свою карьеру. Впрочем, у шейха много скаковых лошадей, которые содержатся и воспитываются в самых именитых конюшнях мира. Саид Аль Мактум всегда с удовольствием путешествовал по миру, принимал участие в соревнованиях по стрельбе в разных странах и в сентябре 2007 года оказался в Минске, где проходил международный турнир по этому виду спорта.
«Такие девушки, как звёзды»
Наталья Алиева. / Фото: www.pinterest.com
В столице Беларуси шейх остановился в лучшем отеле столицы «Минске», естественно, в президентском люксе. В ресторане гостиницы работала официанткой 19-летняя Наталья Алиева. Вообще девушка была студенткой физкультурного института, но в свободное от учёбы время она работала, так как семья её была самой обычной, родители всю жизнь работали, денег было не особенно много. В тот судьбоносный вечер Саид Аль Мактум заказал в номер свежевыжатый апельсиновый сок, который и принесла ему Наталья.
Увидев красивую девушку с чёрными, как смоль, глазами, шейх тут же почувствовал симпатию. Он задал ей несколько вопросов и умилялся, слушая, как старательно она пытается ответить ему на ломаном английском языке. И тут же бросился ухаживать за ней. Наталья была смущена, но одновременно заинтригована. Она, конечно, знала о том, что красива, мужчины часто обращали на неё внимание, но о любви шейха она не могла даже мечтать. А Саид Аль Мактум был настроен решительно и серьёзно, он решил не просто завести интрижку с понравившейся девушкой, но жениться на ней.
Саид Аль Мактум. / Фото: www.pinterest.com
Правда, у него уже была одна жена и даже пятеро детей от неё, но законы его страны не запрещают иметь несколько жён при условии, что глава семьи имеет возможность достойно обеспечивать и их, и их совместных детей. Наталья как-то сразу поверила в то, что девичья мечта о жизни с настоящим принцем может стать реальностью в её собственной жизни. Она безоглядно влюбилась в шейха. По свидетельству коллег девушки, она буквально порхала от счастья, с её лица не сходила улыбка, и больше всего на свете Наталья хотела не расставаться со своим принцем никогда.
Кажется, её даже не особенно смутило существование другой женщины. Она взахлёб рассказывала о романтической прогулке, устроенной шейхом, подругам, а ещё с восторгом делилась о том, как круто она провела время, наблюдая за тренировкой своего прекрасного принца. Саид Аль Мактум решился сделать девушке официальное предложение и направился вместе с ней в небольшой городок Смолевичи, откуда родом была Наталья и где жили её родители. Он был на самом деле очарован красотой Натальи и был готов на всё, чтобы добиться расположения её родителей.
Саид Аль Мактум. / Фото: www.magiya-vokrug.ru
Даже поездка в Смолевичи была для шейха довольно решительным шагом, ведь до знакомства с девушкой он выходил из номера только на тренировки и соревнования, всё остальное время он безвылазно находился в своём люксе и даже еду заказывал не в ресторане, где служила Наталья, а ему готовили личные повара. И заказанный в номер сок тоже был исключением, а не правилом. В том, что на пороге его люкса появилась такая красавица, шейх, вероятно, увидел какой-то знак судьбы. А вот мать и отец девушки ничего хорошего в желании дочери выйти замуж за шейха с женой и детьми не заметили.
Но Наталья была так счастлива, глядя на своего арабского принца, что отказать ей они не могли. Отец, поняв, что запретить своей взрослой дочери вступать в брак он не может, решительно потребовал, чтобы узаконили свои отношения они именно в Беларуси. Саид Аль Мактум заказал все необходимые для регистрации документы, а после провели скромную церемонию всё в том же номере, где они и познакомились. Пышное торжество шейх устроил уже на родине в Дубае, до этого он не хотел, чтобы пошли слухи о его женитьбе.
Ожидание и реальность
Наталья Алиева. / Фото: www.pinterest.com
Наталья Алиева улетела с мужем в Дубай, там она приняла ислам и вышла замуж уже по мусульманским законам. Теперь её звали Айшей аль-Мактум, и на судьбу она не жаловалась. Супруг поселил её в роскошном особняке, к её услугам были горничные, повар и садовники, она могла проводить время в своё удовольствие, наслаждаться прекрасным ничегонеделаньем, играть с животными, в том числе и с котёнком гепарда, которого подарил ей супруг. Родители Натальи бывали у неё в гостях, убедились в том, что шейх их дочь не обижает, и успокоились. В 2008 году Айша родила дочь Алию, много времени проводила в заботах о малышке и, как говорили родители Натальи, у неё было всё хорошо.
Только вот изменилась девушка очень сильно. Раньше она любила яркий макияж и красивую одежду, но теперь вынуждена носить традиционные для порядочной исламской жены платье и головной убор, благо, муж разрешал не закрывать лицо. Но саму Айшу аль-Мактум больше огорчало другое. Она оказалась не готова к тому, что её мнение и вообще голос не будут иметь для супруга вообще никакого значения. В мечтах она видела всё совсем по-другому, но Саид Аль Мактум все важные решения, касающиеся и жены, и дочери, принимал только сам, не спрашивая мнения и не интересуясь желаниями жены.
Айша аль-Мактум. / Фото: www.kp.ru
Да и к Наталье он охладел спустя всего несколько лет. Уже в 2015 году он женился ещё раз. Третьей женой шейха стала известная азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы. Она была всего на три года младше Натальи, как и сама она, жила в отдельном особняке. Она родила супругу троих детей, а после разразился скандал. В 2019 году она развелась с мужем, а после не раз публиковала в социальных сетях призывы о помощи, обвиняла шейха в преследованиях и насилии.
Наталья никогда никаких комментариев по этому поводу не давала. Да и не могла она ничего сказать конкретного. Муж уже давно стал очень редким гостем в её доме, Айша аль-Мактум проводит время в тоске и одиночестве. Её дом похож на дворец, и в материальном плане она не знает ни в чём отказа. Но молодая женщина, которой сейчас всего 36 лет, оказалась запертой в золотой клетке. У неё нет подруг, она не может позволить себе ни свободные прогулки, ни дружеские посиделки, а муж уже несколько лет не обращает на неё никакого внимания. И ей остаётся только вспоминать о том времени, когда она могла себя назвать его любимой женой.
