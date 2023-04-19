Почему в «хрущевках» на первом этаже не строили балконы

В хрущевках небольшие по площади комнаты, тонкие прослушиваемые стены, через которые жизнь соседей поневоле известна практически всем / Фото: idei-dekoru.com

1. Зачем вообще в Советском Союзе возводили «хрущевки»

В связи с катастрофической нехваткой жилья возникла необходимость в быстром и бюджетном его строительстве / Фото: osssr.ru

Чтобы сделать строительство жилых домов более дешевым, проекты начали создавать типовые / Фото: fotostrana.ru

2. Быстро и дешево

Для советских граждан практически любое личное жилье было пределом мечтаний / Фото: fishki.net

Изначально были спроектированы четырехэтажные дома, потом им на смену пришли пятиэтажные здания / Фото: sm-news.ru

3. А где же балконы

В хрущевках на первых этажах отсутствовали балконы, и на это были свои причины / Фото: kenguru.plus

Страх перед ограблением

Из-за низкого расположения квартир на первых этажах ворам забраться в квартиру не составляло труда / Фото: gorod60.ru

Не положено

Считалось, что жители первого этажа могли спокойно выйти из квартиры и оказаться на улице / Фото: m.123ru.net

Пожарная безопасность

Проектировщики в СССР были уверены, что в случае пожара жильцам первых этажей куда проще было покинуть квартиры через окно / Фото: ijevsk.bezformata.com

Те жильцы, кто балкон все же хотел иметь, вполне могли достроить его себе сами / Фото: skbalkon.ru

Балкон вместо раздельного санузла

Будущий владелец квартиры мог отказаться от балкона на первом этаже и взамен получить раздельный санузел / Фото: waterok.ru