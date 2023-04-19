Почему в «хрущевках» на первом этаже не строили балконы

«Хрущевка» у нас, современных людей, практически всегда вызывает не очень хорошие ассоциации. Мы сразу же представляем себе некомфортное и неудобное жилое помещение, фасады которого никак не назовешь эстетичными. А ведь когда они только строились, то были заветной мечтой практически каждого советского гражданина.
В хрущевках небольшие по площади комнаты, тонкие прослушиваемые стены, через которые жизнь соседей поневоле известна практически всем / Фото: idei-dekoru.com
В этих квартирах небольшие по площади комнаты, тонкие прослушиваемые стены, через которые жизнь соседей поневоле известна практически всем, кто живет рядом, и отсутствуют балконы на первых этажах. Последняя особенность заметна с улицы и является характерным признаком строений этого типа. Почему конструкция не предусматривает балкон на первом этаже? Для этого были свои причины.
1. Зачем вообще в Советском Союзе возводили «хрущевки»
В связи с катастрофической нехваткой жилья возникла необходимость в быстром и бюджетном его строительстве / Фото: osssr.ru
Чтобы понять всю необходимость в этих домах, стоит вернуться далеко в прошлое. Еще в тридцатые года прошлого столетия в городах страны наблюдался дефицит жилья. В период индустриализации все строительные силы были брошены на то, чтобы соорудить промышленные здания. Что касается жилых домов, то их строили очень мало, а вот количество горожан, наоборот, постоянно увеличивалось. Из сел в город люди переезжали миллионами. Только в Москве в период 1926-1939 гг. численность населения увеличилась в два раза, достигнув 4 000 000 человек.
Чтобы сделать строительство жилых домов более дешевым, проекты начали создавать типовые / Фото: fotostrana.ru
Естественно, строить дома для них просто не успевали. Люди жили кто где мог – в коммуналках, подвальных помещениях и даже в землянках. Потом началась ВОВ и проблема стала еще более острой. По понятным причинам множество людей огромного государства остались вообще без какого-либо жилья.
2. Быстро и дешево
Для советских граждан практически любое личное жилье было пределом мечтаний / Фото: fishki.net
Жилищный вопрос решили в Советском Союзе в конце пятидесятых годов прошлого века, когда у власти был Н. Хрущев. Правительство приняло важное решение, касающееся массовой застройки. Для того, чтобы сделать строительство жилых домов более дешевым, проекты начали создавать типовые.
Изначально были спроектированы четырехэтажные дома, потом им на смену пришли пятиэтажные здания / Фото: sm-news.ru
Изначально были спроектированы четырехэтажные дома. Потом им на смену пришли пятиэтажные здания с очень тонкими стенами и совместным санузлом. Советских граждан такие неудобства не смущали. Для них практически любое личное жилье было пределом мечтаний. Отсутствие личного пространства в коммуналках и бараках сделали свое дело. «Хрущевки» им это предоставили.
3. А где же балконы
В хрущевках на первых этажах отсутствовали балконы, и на это были свои причины / Фото: kenguru.plus
Начнем с того, что в таких типовых домах всегда количество квартир было больше, чем количество балконов. В первую очередь они отсутствовали на первых этажах. Для этого было несколько причин.
Страх перед ограблением
Из-за низкого расположения квартир на первых этажах ворам забраться в квартиру не составляло труда / Фото: gorod60.ru
Вполне логичное объяснение, так как квартиры в «хрущевках» на первых этажах расположены слишком низко. Балконы же находились бы практически на земле, что упрощало бы для воров проникновение на чужую территорию.
Не положено
Считалось, что жители первого этажа могли спокойно выйти из квартиры и оказаться на улице / Фото: m.123ru.net
Во времена СССР балкон считался местом, где человек имел бы возможность выйти подышать воздухом, не преодолевая каждый раз лестничные пролеты. И если с верхними этажами все понятно (действительно неудобно бегать туда-сюда), то жители первого этажа могли спокойно выйти из квартиры и оказаться на улице. Соответственно, считалось, что и в балконах необходимости нет. Отказавшись от ненужного и не важного элемента, появлялась возможность сэкономить на стройматериалах, а значит и на строительстве в целом.
Пожарная безопасность
Проектировщики в СССР были уверены, что в случае пожара жильцам первых этажей куда проще было покинуть квартиры через окно / Фото: ijevsk.bezformata.com
Проектировщики в СССР были уверены, что в случае пожара жильцам первых этажей куда проще было покинуть квартиры через окно, чем используя для этой цели балкон. Более того, они считали, что балкон может затруднить процесс эвакуации, а это опасно для здоровья и жизни людей. Но те, кто балкон все же хотел иметь, вполне могли достроить его себе сами. Такая возможность предоставлялась.
Те жильцы, кто балкон все же хотел иметь, вполне могли достроить его себе сами / Фото: skbalkon.ru
Балкон вместо раздельного санузла
Будущий владелец квартиры мог отказаться от балкона на первом этаже и взамен получить раздельный санузел / Фото: waterok.ru
Зачастую «хрущевки» строились силами заводов и различных предприятий для тех, кто на них трудился. Естественно, бюджета хватало не всегда. Чтобы сэкономить средства, приходилось отказываться от ряда элементов. Например, могли в проект внести некоторые изменения, согласно которым на торцевых сторонах дома на вторых этажах по одному стояку балконы убирались. В некоторых случаях в таких квартирах вместо балкона санузел разделяли. Бывали ситуации, когда решение о наличии или отсутствии балкона в будущем доме принималось совместно с будущими владельцами квартиры, так как это жилье являлось более дешевым.
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