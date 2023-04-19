Странные ритуалы, жертвоприношения и другие факты о «галльских дикарях»







Друиды Старой Англии, Джозеф Мартин Кронхайм, 1868 год. \ Фото: geomagische-reisen.de.

Церемония друида, Ноэль Халле, 1737-1744 гг. \ Фото: pinterest.es.

Два друида, прогуливающиеся по английской сельской местности, XVIII век. \ Фото: elastickare.rockahula.org.

Гравюра на дереве 1832 года, изображающая друидов, готовящих плетеную конструкцию, наполненную живыми людьми, для сожжения в качестве жертвоприношения. \ Фото: thesun.co.uk.

Римские солдаты, нападающие на друидов в I веке н. э., гравюра XIX века. \ Фото: google.com.

Бард, Томас Джонс, 1774 год. \ Фото:

Алтарь друида, Уильям Оверенд Геллер, 1830-е годы. \ Фото: britishmuseum.org.

Старик-друид, стоящий в поле, автор неизвестен, 1712 год. \ Фото: britishmuseum.org.

Друиды, или обращение британцев в христианство, Симон Франсуа Равене I, 1778 год. \ Фото: twitter.com.

Человек из Линдоу. \ Фото: manchestereveningnews.co.uk.

Друид. \ Фото: discover.hubpages.com.

Друиды. \ Фото: blogspot.com.