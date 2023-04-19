Странные ритуалы, жертвоприношения и другие факты о «галльских дикарях»

Друиды римской Британии были сектой религиозных лидеров, философов, знахарей и королевских советников в кельтском и британском обществе. Но древнеримские авторы, такие как Цезарь и Тацит, воспринимали друидов Галлии и Британии как дикарей. Согласно их поверьям, друиды принимали участие в странных ритуалах, которые, возможно, требовали человеческих жертвоприношений. О том, почему так произошло – далее в статье.
Самое древнее описание друидов – «Галльские войны» Юлия Цезаря. Написанная в первом веке до нашей эры, эта работа познакомила римский мир с друидами. Другие популярные римские авторы, в том числе Цицерон, Тацит и Плиний Старший, также предоставили свои истории. Однако все они изображали друидов и их обычаи как варварские. Римские авторы нередко описывали таким образом неизвестные и чужеземные народы. Но поскольку друиды не документировали свои собственные обычаи и религию, не было никакой возможности оспорить римские отчёты.
Друиды Старой Англии, Джозеф Мартин Кронхайм, 1868 год. \ Фото: geomagische-reisen.de.
По словам Цезаря, который столкнулся с друидами в Галлии, они были важным классом галльского общества. Друиды признали единственного лидера, который правил группой до самой своей смерти. Они встречались в священном месте в Галлии каждый год, в то время как Британия оставалась центром изучения друидов. Цезарь отмечает, что друиды, которые хотели продолжить обучение друидов, часто совершали паломничества в Британию, которые иногда длились более двадцати лет, чтобы улучшить свои знания.
Церемония друида, Ноэль Халле, 1737-1744 гг. \ Фото: pinterest.es.
Друиды не принимали участия в войне и были освобождены от военных налогов и призыва. Вместо этого они изучали знания, медицину, астрологию и философию среди многих других предметов. По словам Цезаря, они не записывали свою практику, но использовали греческий алфавит. Самая тревожная запись Цезаря - практика человеческих жертвоприношений, для которых друиды использовали преступников. Жертва будет принесена в жертву через сожжение в плетёном человеке. Плетёный человек представлял собой большое плетёное чучело, в которое было помещено тело. Однако археология не предоставила никаких доказательств этой практики или её связи с друидами.
Два друида, прогуливающиеся по английской сельской местности, XVIII век. \ Фото: elastickare.rockahula.org.
Действительно, не исключено, что Цезарь преувеличил конкретные претензии, чтобы проиллюстрировать завоевание Галлии и Британии. Он изображал друидов и учёными, и варварами. Но насколько сильно этот рассказ преувеличен, мы, вероятно, никогда не узнаем.
Анналы Тацита, написанные в первом веке нашей эры, являются единственным источником для друидов римской Британии, поскольку другие римские источники в основном обсуждали присутствие друидов в Галлии и её окрестностях. Рассказ Тацита произошёл во время римского вторжения в Англси в Уэльсе, когда Британия находилась под контролем римского Светония Паулина. Паулин готовился напасть на населённый остров Мона (Англси).
Гравюра на дереве 1832 года, изображающая друидов, готовящих плетеную конструкцию, наполненную живыми людьми, для сожжения в качестве жертвоприношения. \ Фото: thesun.co.uk.
Тацит писал, что как только римская пехота высадилась на острове, их встретила противостоящая армия, в которую входили женщины, одетые в чёрное, и друиды.
Друиды поднимали руки к небу и выкрикивали ужасные проклятия, которые приводили в ужас римских солдат. Римские войска неподвижно стояли перед незнакомым зрелищем. Когда генералы повели свои войска вперед, защитники острова были разбиты, и некоторые солдаты были отправлены уничтожать священные рощи. Эти рощи, согласно Тациту, были посвящены бесчеловечным суевериям, поскольку друиды считали своим долгом покрывать алтари кровью пленников. Друиды также консультировались со своими божествами, используя человеческие внутренности. Тацит писал очень враждебно о друидах, и это писание также приняли более поздние римские писатели. Интересно, что недавние археологические открытия подтвердили статус Англси как острова друидов.
Римские солдаты, нападающие на друидов в I веке н. э., гравюра XIX века. \ Фото: google.com.
Марк Туллий Цицерон, современник Цезаря, также записал свой опыт общения с галльскими друидами. В своей книге «О гадании» Цицерон утверждает, что встретил галльского друида из племени эдуев по имени Дивитиакус, который много знал о мире природы и занимался гаданием, читая предсказания.
Другой, менее обширный отчёт взят из Исторической библиотеки Диодора Сицилийского.
Написав примерно в 36 году до н. э., Диодор описал орден друидов и их роль в кельтском обществе. Среди этих ролей Диодор отмечает, что друиды были теологами и философами, бардами и певцами. Эти роли соответствуют тем, которые описал Цезарь, и тем, которые позже повторил Страбон.
Бард, Томас Джонс, 1774 год. \ Фото:
География Страбона, также относящаяся к началу первого века нашей эры, обсуждала роль друидов в кельтском обществе. Среди галлов, в частности, друиды занимали три почётных положения. Первой и наиболее уважаемой позицией был бард или бардоль, состоящий из певцов и поэтов, которые пересказывали сказки и легенды. Вторая позиция состояла в том, что друиды обладали специальными знаниями о мире природы и практиковали гадание, известное как оваты. Последней почётной должностью была должность философа или друида.
Алтарь друида, Уильям Оверенд Геллер, 1830-е годы. \ Фото: britishmuseum.org.
Плиний Старший - ещё один римский автор первого века нашей эры. В «Естественной истории» Плиний описал роль омелы в друидических церемониях. Он заявил, что растение священно и всегда используется в ритуалах. Он отмечает, что дуб также был священным. В дубовых рощах совершались определённые ритуалы. Для друидов всё, что исходило от дуба, приходило прямо с небес, и появление омелы было доказательством того, что дерево было божественным. Плиний далее описывает религиозный ритуал, в котором омела была ключевым компонентом, и отмечает, что друиды практиковали ритуальный каннибализм, поедая плоть своих врагов, чтобы получить духовные силы.
Старик-друид, стоящий в поле, автор неизвестен, 1712 год. \ Фото: britishmuseum.org.
Только после того, как в Средние века Британские острова были обращены в христианство, в Британии появились какие-либо труды о друидах. Однако к этому времени древние друиды, описанные римскими авторами, в значительной степени исчезли. Ирландские и валлийские рассказы также были записаны не членами ордена друидов, а христианскими монахами. Следовательно, к тому времени, когда эти рассказы были записаны в VII и VIII веках, друиды перешли в область легенд.
Ирландские литературные источники, а именно Uraichech Becc, описывают друидов как обладающих сверхъестественными способностями. В этой литературе друиды стали более связаны с магическими силами и предсказаниями, чем их древние предшественники. Ирландский фили или филид был классом, подобным оватам, описанным Страбоном. Согласно Uraichech Becc, эти фили занимали более высокое положение в кельтском обществе, чем друиды.
Друиды, или обращение британцев в христианство, Симон Франсуа Равене I, 1778 год. \ Фото: twitter.com.
Появление друидов в валлийской литературе встречается гораздо реже, чем в ирландской. Большинство валлийских описаний относятся к Х веку Хивел Дда, в котором изложены законы, касающиеся друидов. Валлийские рассказы о друидах связывали их не с колдунами и волшебниками, а с пророками и древними жрецами.
Римские и христианские рассказы не следует воспринимать буквально. У многих римских авторов была своя собственная повестка дня, и поэтому трудно определить, что является фактом, а что вымыслом. Ведь как правило, лучшим источником информации о присутствии друидов в Галлии и особенно в Британии являются археологические свидетельства. В отличие от литературных источников, археологические свидетельства не имеют мотива убеждать аудиторию и не имеют политической повестки дня. Распространённое заблуждение состоит в том, что друиды были ответственны за строительство Стоунхенджа и каменных кругов в Эйвбери. Но благодаря археологическим достижениям теперь известно, что эти сооружения были построены около четырёх тысяч лет назад, опередив древних друидов на две тысячи лет.
Человек из Линдоу. \ Фото: manchestereveningnews.co.uk.
Также, благодаря археологическим свидетельствам, теперь известно о существовании друидов в районах вокруг Британских островов. В 1996 году в Колчестере был найден скелет, похороненный вместе с медицинским оборудованием, инструментами для гадания и травами. Захоронение скелета, названного «Друидом Колчестера», датируется первым веком нашей эры.
Многие археологи пытались доказать ранние римские рассказы о друидах и друидических практиках в Галлии и Британии. Наиболее интересной из этих практик было бы человеческое жертвоприношение, описанное Цезарем и Тацитом.
Друид. \ Фото: discover.hubpages.com.
Находка человека из Линдоу в английском болоте в 1980-х годах имеет последствия возможного человеческого жертвоприношения кельтами. Труп был идентифицирован как молодой человек с высоким социальным статусом. Исследования показали, что тело действительно было человеческим жертвоприношением и что жертва была убита тупым предметом, удушением и перерезанием горла. Его смерть была датирована примерно 60 годом н. э., и учёные предположили, что он был принесён в жертву, чтобы убедить богов остановить римское наступление на кельтов.
Друиды. \ Фото: blogspot.com.
Хотя рассказы о друидах в римской Британии немногочисленны и к ним следует относиться с осторожностью, археология вновь предоставила недостающие детали. Многие учёные отвергали человеческие жертвоприношения друидов и каннибализм как римскую пропаганду. Тем не менее, учитывая недавние археологические открытия, возможно, следует пересмотреть римские отчёты.
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