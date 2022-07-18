На борту с мертвецами. Жуткие призраки круизных лайнеров

Круиз всегда считался одним из самых популярных способов провести отпуск. Вы можете отдыхать с семьей или парой и даже взять с собой свою любимую бабулю, которая уж точно найдет, чем заняться на огромном лайнере. Помимо созерцания прекрасных видов, круизы славились своими отменными вечеринками и роскошной едой, которую готовят известные повара. Но кроме плюсов, есть еще минусы, один из которых – погодные условия.







Все мы знаем, что временами, погода, как настроение у девушки, крайне переменчива, поэтому внезапно налетевшие тучи могут изрядно подпортить настроение. Конечно же, компании, которые предлагают вам отдых на круизном лайнере, обязаны учитывать погодные условия, но никто никогда не может знать все точно. С другой стороны, дождик за окном, по сравнению с тем, о чем мы сейчас с вами поговорим, просто пустяк. Итак, сегодня мы подготовили для вас подборку круизных лайнеров, которые просто кишат приведениями.



1. Леди в белом

2. Незнакомец и шкаф для одежды

3. Комплимент с того света

4. 300