Женские чулки для ремонта авто и другие лайфхаки из СССР, которые сегодня мало кто знает

Большинство интересных лайфхаков возникает как результат находчивости и смекалки человека. Именно так появлялись хозяйственные секреты советских времен, когда дефицит заставлял людей искать замену недостающим товарам. Ведь не у всех была возможность переплачивать за нужную вещь или искать, где ее можно достать «по блату». Некоторые из хитростей актуальны до сих пор. Читайте в материале, что придумывали жители СССР, чтобы жить было проще.
Валенки, валенки: выбрасывать нельзя, а также пленка-самоклейка для косметического ремонта
Пленку-самоклейку широко использовали для косметического ремонта. /Фото: pershingtamilla.ru
Чтобы не мерзнуть зимой, в обувь клали войлочные стельки. Это был надежный вариант, спасающий от холода. Но стельки порой было достать непросто, потому приходилось делать их из тех материалов, что были под рукой. Самые лучшие стельки изготавливали их старых валенок. Часто такая обувь уже не годилась для носки, но ее не выбрасывали, а бережно хранили. И не зря: ведь именно из старых валенок можно было вырезать удобные, теплые стельки. При этом нужного размера!
Смастерить стельки из валенок достаточно просто. Нужен старый валенок и стелька из обуви, которую надо утеплить. Следует отрезать голенище валенка, оставив нижнюю часть и потом разрезать его в длину, используя линию продольного сгиба. После этого нужно положить старую стельку на приготовленный материал, очертить мелом или фломастером, чтобы был виден контур и обрезать при помощи ножниц или бритвы. Так же поступить для второй стельки, только образец следует перевернуть, иначе получится две левые или правые стелечки.
Преимущества неоспоримы: никаких денежных затрат, простое и быстрое изготовление, и, что самое важное, теплое и удобное изделие. И еще маленький бонус: нижняя часть валенок отлично подойдет в качестве теплых домашних тапок для тех, кто мерзнет в холодное время года.
Когда наступает необходимость провести ремонт в квартире, людям приходится потратить немало времени для поиска строительных материалов. А в советские времена ситуация усугублялась дефицитом. На помощь советским гражданами приходила обычная самоклеящаяся пленка. Ее вовсю использовали для отделки стен, когда обоев было не достать. Но не только стены. Пленку клали и на пол, благо расцветок, имитирующих паркет, было достаточно. После употребления особенно практичные хозяева дополнительно наносили лак. Конечно, подобный способ старались использовать в дачных домиках, реже в городе. Но дверь, стол или комод, затянутые пленкой, можно было увидеть очень часто и в городской квартире.
Интересное разноцветное мыло из обмылков
Обмылки варили и делали новое мыло. /Фото: basder.ru
Советские хозяйки старались не выбрасывать обмылки. Они собирали их, дожидаясь, чтобы остатков стало столько, чтобы можно было сделать из них целый кусок мыла. Некоторые варили обмылки, чтобы получить однотонный, монолитный брусочек. Растопленную массу заливали в квадратную емкость и ставили в темное место. После остывания получалось готовое мыло.
Если рассмотреть процесс более подробно, то он таков:
- Нужно положить мыло в кастрюлю и поставить емкость на огонь иди же на водяную баню. Перед этим обмылки лучше всего мелко настругать.
- Включить огонь и нагревать массу, не забывая ее постоянно помешивать.
- Обязательно убирать пену при ее появлении.
- После того, как стружка из мыла станет однородной, можно считать процесс законченным. Некоторые хозяйки добавляли в емкость глицерин и эфирные масла (что могли достать), но это не обязательно. После присоединения ингредиентов мыло нужно еще раз перемешать.
- Выбрать подходящие формочки, смазать их маслом. Подойдет растительное или оливковое масло.
- Мыло разлить по формочкам и оставить до застывания на пару часов при комнатной температуре.
Но чаще всего поступали проще: просто слепляли между собой обмылки. И получалось забавное разноцветное мыльце, которым можно было пользоваться еще длительное время. Такой способ сохранился до сих пор.
Иногда хозяюшки делали не мыло, а готовили мыльный раствор. Его тоже варили, но только с добавлением нужного количества воды. Потом его успешно применяли для стирки, использовали при кипячении белья, и просто как моющее средство. А если наливали такую жидкость в красивую емкость, то получалось обычное жидкое мыло для рук, которое сегодня можно купить в любом хозяйственном магазине.
Женские чулки: ремень для генератора и одновременно уникальная соковыжималка
Из колготок получался отличный временный ремень генератора.
Не выбрасывали и старые женские чулки. Они могли пригодиться мужчинам! Не в том смысле, что представители сильной половины человечества носили их, нет, конечно. Дело в том, что чулки использовали автомобилисты, чтобы заменить вышедший из строя ремень генератора. Для этого изделие надо было скрутить жгутом — и дело сделано. На первое время хватит, а там, глядишь, и запчасти получится достать.
Свежевыжатые соки вкусны и любимы многими. Советские люди также были не прочь выпить стакан полезного напитка. А что было делать если в доме не было соковыжималки? Опять на помощь приходили старые чулки. Их стирали, и процеживали через тонкую ткань помидоры. Чулки и колготки становились удобным для выжимания мелким ситом. Получался отличный томатный сок, которым лакомились все члены семьи.
Находили и еще одно практическое применение старым колготкам: в низ хранили лук. Это удобно, экономит место, а овощ получает достаточно воздуха, чтобы не испортиться. Хозяйки прекрасно знали, что луку нужно «дышать». Так как этот овощ имеет очень мягкие чешуйки, при лежании в ящике или коробке он стопроцентно загнивает. Колготки же, благодаря своей уникальной текстуре, обеспечивают два важных условия: поступление воздуха и отсутствие излишней влажности. Когда в моду вошел большой теннис, многие любители применяли нити из колготок для починки теннисных ракеток.
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