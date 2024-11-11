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Секреты бортпроводников, о которых не догадываются пассажиры



В нашей сегодняшней статье мы заглянем за кулисы жизни и работы стюардесс, развенчивая мифы и раскрывая те аспекты их профессии, о которых обычно не знают пассажиры. Многих манит представление о работе в небесах как о чем-то волшебном и романтичном, во многом благодаря изображению их в кинематографе. Однако за этим романтическим фасадом скрыты факты и повседневные реалии, с которыми сталкиваются эти авиационные профессионалы вне поля зрения пассажиров.

1. Особый язык жестов?


Раскрываем тайну жестов стюардесс!

Раскрываем тайну жестов стюардесс!

 

Во время приветствия пассажиров на борту авиалайнера вы могли заметить особенность: персонал у входа стоит с руками, спрятанными за спиной. Это действие не для поддержания элегантности образа. На самом деле его цель - проведение аккуратного учёта пассажиров. Стюардессам и стюардам поручено гарантировать, что число, вошедших на борт соответствует количеству купленных билетов. Для облегчения этой задачи используется специальный счетчик, учитывающий каждого входящего нажатием кнопки. Завершив посадку, персонал сопоставляет итоговое число с данными о продажах билетов, чтобы исключить расхождения, прежде чем закрыть дверь.

Есть мнение, что персонал авиарейсов обладает своим тайным языком жестов для взаимодействия друг с другом. Однако, на деле, это предположение не имеет под собой оснований – уникальная система жестов не была разработана.

2. Внешний вид стюардесс всегда привлекает внимание!


Непростые шарфики и нелюбимая форма!

Непростые шарфики и нелюбимая форма!

 

Обсуждение внешности стюардесс – распространенное занятие. Многие элементы униформы и общего образа экипажа скрывают в себе неочевидные функции и значения. Примером служат шикарные шелковые шарфы на шее стюардесс, которые имеют не только декоративную функцию. В критических ситуациях, например, при возгорании в кабине, эти аксессуары могут быть использованы как импровизированные маски для дыхания, помогая защитить себя и ассистировать пассажирам.

Несомненно, представительницы прекрасного пола тщательно следят за своим внешним видом, попутно потребляя воду каждый час, чтобы бороться с чрезмерной сухостью воздуха, характерной для условий полета. Что касается униформы, то не всем работникам авиасферы она приходится по душе. Многие считают её неуклюжей и даже неприличной.

3. Взаимодействие с пассажирами!


Они всегда помогут пассажирам своего рейса!

Они всегда помогут пассажирам своего рейса!

 

В действительности обязанности и способности экипажа в воздухе гораздо обширнее, чем это может показаться на первый взгляд. Только пассажиры (которых сотрудники авиалайнеров ласково называют "паксы") часто об этом даже не подозревают.

Рассмотрим пример с питанием: в случае ощущения голода, превосходящего обычные нормы потребления, не стесняйтесь просить дополнительную порцию. В авиакомпании, дорожащей своей репутацией, вас удивят, предложив такую возможность без дополнительной оплаты. Это объясняется просто: не редкость, когда пассажиры избегают употребления предложенных блюд в полёте, в результате чего, по завершении рейса, невостребованные продукты направляют на уничтожение. В таком контексте, предложение излишков еды голодному пассажиру кажется разумным решением. То же касается и других запросов во время полёта.

4. Ангелы-хранители!


Настоящие хранители вашего спокойствия во время полета!

Настоящие хранители вашего спокойствия во время полета!

 

Бортпроводницы не только обеспечивают комфорт и безопасность в пути, но и являются вашими ангелами-хранителями в экстренных ситуациях. Они обучены не только оказывать первую помощь, но и проводить реанимационные мероприятия, и даже принимать роды, если потребуется, обладая всеми необходимыми навыками для этих действий.

Конечно, эти мастера своего ремесла обладают необычным навыком: они могут сказать, занят ли туалет более чем одним человеком. И даже если там кто-то находится в одиночку, они безошибочно вычислят курящего, несмотря на все хитрости. Благодаря особым знаниям, которыми владеют персонал авиакомпаний, любое нарушение порядка на борту быстро пресекается.

5. Непростая подготовка стюардесс!


Без специального обучения никто н выпустит стюардессу в небо!

Без специального обучения никто н выпустит стюардессу в небо!

 

Эти дамы с улыбкой на лице способны оставаться непоколебимыми в самых трудных ситуациях, когда казалось бы, ни к чему хорошему это не приведет. Ведь от них зависит порядок и спокойствие среди пассажиров, так что паника, суета и беспорядочное беганье – не для них. Им важно оставаться стойкими, даже когда один из пассажиров ведет себя как неуправляемое животное, и полет проходит с постоянными трясками из-за турбулентности.

В течение четырех часов полета, сопровождаемые тележкой, заполненной едой, эти женщины способны пройти дистанцию в шесть километров. Этот факт объясняет их превосходную физическую форму. Работа этих женщин крайне непроста и относится к категории профессий, опасных для здоровья. Это обусловлено влиянием изменчивой гравитации, периодическим воздействием космической радиации и другими профессиональными рисками. Поразительный и показательный факт заключается в том, что спустя три года после начала работы в этой сфере, они теряют возможность стать донорами посмертно из-за вышеупомянутых рисков для здоровья.

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