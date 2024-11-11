Секреты бортпроводников, о которых не догадываются пассажиры

В нашей сегодняшней статье мы заглянем за кулисы жизни и работы стюардесс, развенчивая мифы и раскрывая те аспекты их профессии, о которых обычно не знают пассажиры. Многих манит представление о работе в небесах как о чем-то волшебном и романтичном, во многом благодаря изображению их в кинематографе. Однако за этим романтическим фасадом скрыты факты и повседневные реалии, с которыми сталкиваются эти авиационные профессионалы вне поля зрения пассажиров.
1. Особый язык жестов?
Раскрываем тайну жестов стюардесс!
Во время приветствия пассажиров на борту авиалайнера вы могли заметить особенность: персонал у входа стоит с руками, спрятанными за спиной. Это действие не для поддержания элегантности образа. На самом деле его цель - проведение аккуратного учёта пассажиров. Стюардессам и стюардам поручено гарантировать, что число, вошедших на борт соответствует количеству купленных билетов. Для облегчения этой задачи используется специальный счетчик, учитывающий каждого входящего нажатием кнопки. Завершив посадку, персонал сопоставляет итоговое число с данными о продажах билетов, чтобы исключить расхождения, прежде чем закрыть дверь.
Есть мнение, что персонал авиарейсов обладает своим тайным языком жестов для взаимодействия друг с другом. Однако, на деле, это предположение не имеет под собой оснований – уникальная система жестов не была разработана.
2. Внешний вид стюардесс всегда привлекает внимание!
Непростые шарфики и нелюбимая форма!
Обсуждение внешности стюардесс – распространенное занятие. Многие элементы униформы и общего образа экипажа скрывают в себе неочевидные функции и значения. Примером служат шикарные шелковые шарфы на шее стюардесс, которые имеют не только декоративную функцию. В критических ситуациях, например, при возгорании в кабине, эти аксессуары могут быть использованы как импровизированные маски для дыхания, помогая защитить себя и ассистировать пассажирам.
Несомненно, представительницы прекрасного пола тщательно следят за своим внешним видом, попутно потребляя воду каждый час, чтобы бороться с чрезмерной сухостью воздуха, характерной для условий полета. Что касается униформы, то не всем работникам авиасферы она приходится по душе. Многие считают её неуклюжей и даже неприличной.
3. Взаимодействие с пассажирами!
Они всегда помогут пассажирам своего рейса!
В действительности обязанности и способности экипажа в воздухе гораздо обширнее, чем это может показаться на первый взгляд. Только пассажиры (которых сотрудники авиалайнеров ласково называют "паксы") часто об этом даже не подозревают.
Рассмотрим пример с питанием: в случае ощущения голода, превосходящего обычные нормы потребления, не стесняйтесь просить дополнительную порцию. В авиакомпании, дорожащей своей репутацией, вас удивят, предложив такую возможность без дополнительной оплаты. Это объясняется просто: не редкость, когда пассажиры избегают употребления предложенных блюд в полёте, в результате чего, по завершении рейса, невостребованные продукты направляют на уничтожение. В таком контексте, предложение излишков еды голодному пассажиру кажется разумным решением. То же касается и других запросов во время полёта.
4. Ангелы-хранители!
Настоящие хранители вашего спокойствия во время полета!
Бортпроводницы не только обеспечивают комфорт и безопасность в пути, но и являются вашими ангелами-хранителями в экстренных ситуациях. Они обучены не только оказывать первую помощь, но и проводить реанимационные мероприятия, и даже принимать роды, если потребуется, обладая всеми необходимыми навыками для этих действий.
Конечно, эти мастера своего ремесла обладают необычным навыком: они могут сказать, занят ли туалет более чем одним человеком. И даже если там кто-то находится в одиночку, они безошибочно вычислят курящего, несмотря на все хитрости. Благодаря особым знаниям, которыми владеют персонал авиакомпаний, любое нарушение порядка на борту быстро пресекается.
5. Непростая подготовка стюардесс!
Без специального обучения никто н выпустит стюардессу в небо!
Эти дамы с улыбкой на лице способны оставаться непоколебимыми в самых трудных ситуациях, когда казалось бы, ни к чему хорошему это не приведет. Ведь от них зависит порядок и спокойствие среди пассажиров, так что паника, суета и беспорядочное беганье – не для них. Им важно оставаться стойкими, даже когда один из пассажиров ведет себя как неуправляемое животное, и полет проходит с постоянными трясками из-за турбулентности.
В течение четырех часов полета, сопровождаемые тележкой, заполненной едой, эти женщины способны пройти дистанцию в шесть километров. Этот факт объясняет их превосходную физическую форму. Работа этих женщин крайне непроста и относится к категории профессий, опасных для здоровья. Это обусловлено влиянием изменчивой гравитации, периодическим воздействием космической радиации и другими профессиональными рисками. Поразительный и показательный факт заключается в том, что спустя три года после начала работы в этой сфере, они теряют возможность стать донорами посмертно из-за вышеупомянутых рисков для здоровья.
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