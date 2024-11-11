С нами не соску...
Самый большой в мире стрит-арт рисунок, сделанный одним человеком

Бразильский уличный художник Эдуардо Кобра (Eduardo Kobra) в преддверии Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решил установить свой собственный рекорд и занялся самостоятельным созданием самого большого в мире мурала.

Лучший город в мире

Суть рекорда состоит как раз в том, что Эдуардо самостоятельно нарисовал абсолютно всё.

Свой проект бразилец назвал «Этнические группы» (Las Etnias). Общая высота рисунка превышает 15 метров, а площадь всей композиции составила порядка трех тысяч квадратных метров. Каждый портрет соответствует одному олимпийскому кольцу. Художник из Сан-Паулу выполнил титанический труд, так как ему сначала пришлось подготовить стену, сделав ее однотонной, и лишь потом он истратил 3500 баллончиков с краской, 380 литров белой краски для основы и 1500 литров цветной краски. Весь процесс создания рисунка занял 2 месяца изнурительного труда, по 12 часов ежедневно.

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

источник

