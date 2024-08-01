5 потрясающих соусов, которые помогут стать великим поваром
Соус – это не просто дополнение к блюду, это его главная часть. Вкусный соус заставляет съесть всё до последнего кусочка, ещё и вымакать тарелку хлебушком. И никакой магазинный продукт не сравнится с приготовленным заботливыми руками дома.
Томатный соус
Томатный соус
Идеальный соус к макаронным блюдам, пицце, лазанье. Никаких магазинных кетчупов.
Ингредиенты
• 1 кг свежих помидоров, снять шкурку, удалить семена
• 5 ст.л. сливочного масла
• 1 средняя луковица, почистить, разрезать пополам
• Соль, перец по вкусу
Как готовить
1. Подготовленный помидоры, сливочное масло и лук складываем в кастрюлю.
2. Доводим соус до кипения и уменьшаем огонь до минимума. Варим примерно 45 минут, пока капли масла не начнут отделяться от томатного сока. Вынимаем лук (можно использовать для других блюд).
3. При помощи погружного блендера измельчаем оставшиеся кусочки помидоров. Приправляем солью и перцем по вкусу.
Соус барбекю
Соус барбекю
Чудесный соус к шашлыкам, жареному мясу или курице. Можно использовать как маринад для ребрышек или курицы на гриле.
Ингредиенты
• 1 ст.л. оливкового масла
• 4 зубка чеснока, измельчить
• 50 г соевого соуса
• 100 г томатного соуса
• 2 ст.л. вустерского соуса
• 1,5 ч.л. соуса шрирача
• 2 ч.л. копчёной паприки
• 1 ст. тёмного пива
• 50 г сахара
• 1 ч.л. лукового порошка
Как приготовить
1. В кастрюле на среднем огне разогреваем оливковое масло, добавляем чеснок и жарим до появления аромата, примерно 30 секунд. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Варим 15 минут до загустения, периодически помешивая.
2. Можно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке до четырёх дней.
Сырный соус
Сырный соус
Вкуснейший сырный соус для макаронных блюд, которые сразу перестанут быть скучными.
Ингредиенты
• 1 ч.л. соли
• 1 ст.л. сливочного масла
• 1 ст.л. оливкового масла, можно больше
• 30 г муки
• 400 мл молока
• 120 г сыра
• 180 г моццареллы
• Пучок базилика
• 2 ч.л. лимонной цедры, натереть
Как приготовить
1. В кастрюле на среднем огне разогреваем сливочное и оливковое масло, высыпаем в него муку и, постоянно помешивая, обжариваем её минуту-две, пока получившаяся масса не приобретёт золотистый цвет, и не появится слегка ореховый запах. Уменьшаем огонь и, не пер ставая мешать, постепенно вливаем молоко, добавляем соль и варим смесь минут 5-7, пока по краям не появятся пузырьки. Смесь должна быть настолько густой, что она не стекает с тыльной стороны деревянной ложки.
2. Добавляем все виды сыра и лимонную цедру, перемешиваем соус до получения однородной массы. Если он получается жидким, продолжаем готовить до загустения.
Шрирача
Шрирача
Острый соус шрирача обладает пронзительно огненным острым вкусом с ароматом подкопченного перца чили. Подают его к мясу, рыбе, используют в маринадах.
Ингредиенты
• 300 г красного перца халапеньо, семена вычистить, крупно порезать
• 150 г перца чили "серрано", семена вычистить, крупно порезать
• 200 г зелёного перца халапеньо, семена вычистить, крупно порезать
• 4 зубка чеснока
• 50 г сахара
• 50 г коричневого сахара
• 1-2 ч.л. соли
• 0,5 ст. столового уксуса
• 1 ч.л. загустителя
Как готовить
1. Перец, чеснок, сахар и соль отправляем в чашу блендера и в импульсном режиме измельчаем так, чтобы кусочки оставались видны и ощутимы. Перекладываем полученную массу в плотно закрывающуюся банку и оставляем при комнатной температуре. Через 2 дня должен начаться процесс брожения. Когда появятся на поверхности пузырьки, содержимое банки два раза в день аккуратно перемешиваем. Процесс брожения длится 6-8 дней.
2. Перекладываем соус в чашу блендера, добавляем уксус и измельчаем до пюреобразного состояния. Протираем массу через мелкое сито, добавляем загуститель и снова взбиваем.
Замороженный соус шрирача может храниться холодильнике до трёх месяцев.
Песто с грецкими орехами
Песто с грецкими орехами
Песто — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.
Ингредиенты
• 300 г оливкового масла
• 6-8 небольших зубков чеснока, почистить
• 200 г грецких орехов, обжарить на сухой сковороде
• Сок половины лимона
• 180 г базилика зелёного
• Свежемолотый чёрный перец по вкусу
Как готовить
1. Измельчить в блендере чеснок, грецкие орехи, лимонный сок и оливковое масло до однородного состояния.
2. Добавить базилик двумя порциями и снова измельчить до состояния пюре. Переложить песто в миску, добавить соль, перец и тёртый пармезан по вкусу.
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