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Мечты о лазурных берегах: 18 способов использования ракушек для декора жилья


Чудесные поделки из морских ракушек.

Чудесные поделки из морских ракушек.

Возвращаясь с отпуска на море, практически каждый приводит с собой на память пакетик с ракушками. Но чаще эти самые ракушки буквально через несколько дней оказываются заброшены куда-нибудь на дальнюю полку. А ведь они могут стать прекрасным материалом для оригинальных поделок, которые украсят интерьер и станут прекрасным напоминанием о лете.


1. Ваза


Ваза, декорированная ракушками.

Ваза, декорированная ракушками.

Обновить старую вазу и превратить ее в нечто поистине уникальное и стильное поможет моток бечевки и горсть морских ракушек. Для реализации подобной идеи поверхность вазы нужно покрыть грунтовкой, смазать клеем, аккуратно обмотать бечевкой, а в центре разместить композицию из ракушек.

2. Объемная картина


Объемная картина в рамке.

Объемная картина в рамке.

Великолепная композиция из ракушек, покрашенных оригинальными темными красками, в рамке для фотографии станет чудесным украшением рабочего стола и напоминанием о летних днях.

3. Свечи


Свечи из ракушек.

Свечи из ракушек.

Из мелких морских ракушек, заполненных парафином и оборудованными фитильками, получатся прекрасные мини-свечи, которые можно использовать для создания чудесных декоративных композиций. Такие композиции можно использовать для создания романтичной атмосферы в ванной, для украшения журнального столика в гостиной, обеденного стола или прикроватной тумбы.

4. Подсвечник


Подсвечник из раковин.

Подсвечник из раковин.

Раковины от устриц и мидий можно использовать для создания необычных подсвечников, которые в свою очередь станут прекрасными украшениями интерьера.

5. Рама для зеркала


Декор рамы для зеркала.

Декор рамы для зеркала.

Зеркало в раме, украшенной множеством мелких и крупных ракушек прекрасно впишется в интерьер ванны или спальни и каждый день будет напоминать о летных днях и морских берегах.

6. Инсталляция


Оригинальная инсталляция из ракушек.

Оригинальная инсталляция из ракушек.

Потрясающая инсталляция из веревок и морских ракушек, которую совсем не сложно сделать своими руками, станет эффектным украшением одной из стен ванной комнаты, прихожей или спальни.

7. Колье


Колье из ракушек.

Колье из ракушек.

Великолепное колье из крупных и мелких ракушек, покрашенных в технике омбре, и специальной фурнитуры, станет уникальным и неповторимым украшением, которое подчеркнет вечерний образ.

8. Ночник


Мини-светильник в банке.

Мини-светильник в банке.

Чудесный ночник, который можно сделать из обычной стеклянной баночки небольшого объема, гирлянды и морских ракушек, станет фантастическим украшением прикроватной тумбы в спальне.

9. Баночки


Ракушки в баночках.

Ракушки в баночках.

Стеклянные баночки, заполненные ракушками, камнями и песком, - это, пожалуй самый простой способ использования морских даров для декора дома. Просто промойте «сокровища», найденные на морских берегах, высушите их и аккуратно разложите в банки. Готовые композиции можно использовать для украшения кухонного подоконника, журнального или рабочего стола, а также полочек в спальне.

10. Блюдо


Ваза для конфет и фруктов.

Ваза для конфет и фруктов.

Любители рукоделия могут использовать морские ракушки для создания и декора оригинальной вазочки для сладостей и фруктов.

11. Музыка ветра


Музыка ветра из ракушек.

Музыка ветра из ракушек.

Мелкие ракушки прекрасно подойдут для создания чудесного талисмана музыка ветра, который к тому же станет прекрасным украшением интерьера, наполнит дом волшебным звоном и воспоминаниями о море.

12. Декор стола


Декор стола ракушками.

Декор стола ракушками.

Ракушки, покрашенные в белый цвет, можно использовать для декора небольшого консольного или туалетного столика. Обновленный предмет мебели, несомненно привнесет свежести в интерьер городской квартиры.

13. Светлячки


Композиция из светящихся ракушек.

Композиция из светящихся ракушек.

Крупные морские раковины можно использовать для создания потрясающей композиции, которая украсит журнальный стол и поможет создать романтичную атмосферу. Для реализации этой идеи, ракушки нужно тщательно вычистить, склеить, а во внутрь поставить свечи, лампочки или другие светящиеся элементы.

14. Футуристические детали


Футуристические предметы декора из ракушек.

Футуристические предметы декора из ракушек.

Великолепные предметы декора, которые можно сделать из крупных ракушек и веток, выкрашенных в серебристый цвет, станут уникальным украшением любого современного интерьера.

15. Зажимы для салфеток


Креативные зажимы для салфеток.

Креативные зажимы для салфеток.

Из ракушек, веревок, шнуров и ниток бус можно смастерить прекрасные зажимы для столовых салфеток, которые станут чудесной изюминкой праздничного стола.

16. Наполнитель


Вазы, наполненные ракушками.

Вазы, наполненные ракушками.

Разнообразные ракушки и камни можно использовать в качестве наполнителя для стеклянных ваз и цветочных горшков. Такая хитрость позволит подчеркнуть красоту растений и превратить их в полноценные предметы домашнего декора.

Видео-бонус:


 

17. Декор полочек


Полочки, декорированные ракушками.

Полочки, декорированные ракушками.

Обычные полки, декорированные ракушками, преобразятся, заиграют абсолютно новыми красками и станут настоящей изюминкой любого интерьера.

18. Отделка


Отделка одной из стен.

Отделка одной из стен.

Ракушки, небольшие камни, шлифованные осколки и другие «сокровища», найденные на морском берегу можно использовать для декора одной из стен дома. Для реализации подобной затее, стену нужно подготовить, грунтовать, густо смазать качественным клеем и только после этого приступать к декорированию.

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