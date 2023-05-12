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Компания Green Magic Homes строит «норы хоббитов», в которых действительно можно жить

Вам когда-нибудь хотелось поселиться в Средиземье из романов Толкина? Нет ничего невозможного. Строительная компания Green Magic Homes уже реализует свою идею по созданию сборных домиков, очень похожих на обиталища хоббитов. И что самое приятное – каждый дом могут собрать всего три человека за считанные дни.

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Так же, как и норы хоббитов, эти дома спроектированы таким образом, чтобы расположиться под слоем почвы и дёрна – на крыше вполне можно разбить небольшой огородик. А модульная система позволяет будущим жильцам осуществить любые собственные дизайнерские идеи.

В результате получаются экологичные и очень уютные жилища, которые понравятся даже тем, кто не считает себя большим фанатом Толкина.

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