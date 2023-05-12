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Креативная реклама в журналах

Креативная реклама в журналах

Реклама в журналах, каталогах, буклетах – обыденное дело. Чаще всего мы даже не обращаем на нее внимание. Однако такая журнальная реклама может быть очень интересной и действительно привлекать внимание. Вот несколько примеров действительно необычной и креативной подачи рекламы в каталогах и журналах.


Креативная реклама в журналах

Социальная реклама против вырубки лесов.

Креативная реклама в журналах

С каждым разворотом страницы леса все больше уничтожаются.

Креативная реклама в журналах

Adidas – спорт навсегда.

Креативная реклама в журналах

Отличная реклама демонстрирующая силовые упражнения, упражнения из йоги. Такая реклама очень креативна и интересна.

Креативная реклама в журналах

Махи ногами.

Креативная реклама в журналах

Скручивания на пресс.

Креативная реклама в журналах

Реклама Macboook Pro от агентства Ultra Thin, Нью-Йорк, США.

Креативная реклама в журналах

Журнальная реклама бюстгальтеров Wonderbra.

Креативная реклама в журналах

С эффектом пуш-ап.

Креативная реклама в журналах

Услуги DHL International Courier.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: Шанхай J & J Advertising Co., Китай.

Креативная реклама в журналах

Жевательная резинка Bubble Gum. Рекламное агентство: Leo Burnett, Сан-Паулу, Бразилия.

Креативная реклама в журналах

Депиляционные полоски EPILDOU.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: LG2, Квебек, Канада.

Креативная реклама в журналах

Hawaiian Tropic: Наслаждайтесь солнцем.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: Серый, Стокгольм, Швеция. Поверхность листа полностью зеркальная.

Креативная реклама в журналах

Clinique Lashes.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: WE Marketing Group, Shanghai, China

Креативная реклама в журналах

Ikea: реклама шкафа-купе. Рекламное агентство: 303, Перт, Австралия.

Креативная реклама в журналах

Реклама «Не тратьте Сперму».

Креативная реклама в журналах

Цель рекламы – привлечение доноров спермы сдавать семя в клинику лечения бесплодия в Австралии. Те, кто купил этот мужской журнал обнаружили, что некоторые его страницы склеены. Разлепив склеенные страницы вам ждет фото привлекательной девушки в нижнем белье и призыв стать донором спермы.

Креативная реклама в журналах

AHON – проект по сбору пожертвований для жертв тайфуна.

Креативная реклама в журналах

Ножи WMF.

Креативная реклама в журналах

Реклама демонстрирует остроту лезвия.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: Leo Burnett, Бангкок, Таиланд.

Креативная реклама в журналах

Мебель НСЗ Xinh.

Креативная реклама в журналах

Рекламное агентство: Grey Group, ХоШиМин, Вьетнам.

Креативная реклама в журналах

Зубная нить Miradent.

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