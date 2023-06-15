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10 лучших фильмов 2000-х для семейного просмотра


10 лучших фильмов 2000-х для семейного просмотра

Иногда бывает сложно найти фильм, который представлял бы одинаковый интерес как для детей дошкольного возраста, так и для их бабушек и дедушек. Но кинематографисты постоянно работают над тем, чтобы выпускать качественные фильмы для разновозрастной аудитории. И среди огромного количества картин для семейного просмотра мы хотели бы выделить десять фильмов разных жанров и направлений.

«Мысли о свободе», 2005 год, США, режиссер: Кэррол Бэллард


Кадр из фильма «Мысли о свободе». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Мысли о свободе». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

История о 12-летнем мальчике, вырастившем котёнка леопарда в домашних условиях, не зря пользуется популярностью у детей и взрослых. Она о доброте и умении слышать тех, кто рядом, о верности, чести и свободе. И о том, что для дружбы не существует ни преград, ни расстояний, ни предрассудков.

«Частное пионерское», 2013 год, Россия, режиссер: Александр Карпиловский


Кадр из фильма «Частное пионерское». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Частное пионерское». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Картина о приключениях двух пятиклассников, одному из которых спасла жизнь бродячая собака. А вот самим героям предстоит приложить множество усилия, чтобы спасти четвероногого друга, попавшего в отлов. В приюте же у мальчишек потребовали довольно крупную сумму за выкуп собаки.

«Белль и Себастьян», 2013 год, Франция, режиссер: Николя Ванье


Кадр из фильма «Белль и Себастьян». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Белль и Себастьян». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Трогательный фильм, наполненный особым французским шармом, повествует о мальчике-сироте, заблудившемся в горах. Поможет Себастьяну найти дорогу домой одичавшая собака. Правда, жители деревни, где живёт мальчик, встретили его четвероногого друга совсем не так дружелюбно, как он ждал.

«Маленький Николя», 2009 год, режиссер: Лоран Тирар


Кадр из фильма «Маленький Николя». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Маленький Николя». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Эту картину называют одной из лучших французских комедий. Маленького Николя совершенно потрясает новость о том, что у его друга скоро появится маленький братик. Мысль, что его собственные родители могут и его осчастливить таким «подарком», кажется ему пугающей.

«Приключения Паддингтона», 2014 год, Великобритания, Франция, режиссер: Пол Кинг


Кадр из фильма «Приключения Паддингтона». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Милая история о медвежонке, прибывшем из Перу в Лондон и нашедшем приют в образцовой английской семье. Паддингтону удается нарушить привычный уклад жизни чопорной семьи, а после ему предстоит искать спасения от рук леди Мелисенты, мечтающей заполучить в свою коллекцию чучело необычного медвежонка.

«Книга джунглей», 2016 год, Великобритания, США, режиссер: Джон Фавро


Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Давно знакомая история о человеческом детёныше Маугли, попавшем в волчью стаю, не теряет своей актуальности и сегодня, а потому кинематографисты обращаются к ней снова и снова. При этом каждая новая экранизация придаёт произведению Киплинга новое звучание.

«Дети небес», 1997 год, Иран, режиссёр: Маджид Маджиди


Кадр из фильма «Дети небес». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Дети небес». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Жизнь девятилетнего Али и его четырёхлетней сестрёнки Захры из очень бедной семьи никогда не была беззаботной. Дети трогательно заботятся о своих родителях и не желают их расстраивать известием о том, что они потеряли единственные туфли девочки. Теперь они с братиком носят одни старенькие кеды на двоих, чтобы не расстраивать отца необходимостью новых трат.

«Восточный ветер», 2013 год, Германия, режиссёр Катя фон Гарнье


Кадр из фильма «Восточный ветер». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Восточный ветер». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Пятнадцатилетняя Мика, сосланная на ранчо в наказание за проваленные вступительные экзамены в колледж, вовсе не готова сидеть всё лето над учебниками. Тем более, что в дальней конюшне она познакомилась с конём по кличке Восточный Ветер, обладающим таким же необузданным нравом, как у неё самой.

«Малыши», 2010 год, Франция, режиссёр: Томас Бальмес


Кадр из фильма «Малыши». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Малыши». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Уникальный документальный фильм позволит зрителям вместе с оператором понаблюдать за жизнью и развитием четырёх младенцев, появившихся на свет в разных странах, и познакомиться с культурой, традициями и методами воспитания детей в разных уголках планеты.

«Звёздочки на земле», 2007 год, Индия, режиссёры: Аамир Кхан, Амол Гуптэ


Кадр из фильма «Звёздочки на земле». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Звёздочки на земле». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Фильм индийских кинематографистов заставляет задуматься о проблемах детей, которые очень отличаются от своих сверстников. И понять: любовь и терпение способны на самом деле творить чудеса.

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10 лучших фильмов 2000-х для семейного просмотра

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10 лучших фильмов 2000-х для семейного просмотраПодписаться на мой Instagram
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