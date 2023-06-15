10 лучших фильмов 2000-х для семейного просмотра

Иногда бывает сложно найти фильм, который представлял бы одинаковый интерес как для детей дошкольного возраста, так и для их бабушек и дедушек. Но кинематографисты постоянно работают над тем, чтобы выпускать качественные фильмы для разновозрастной аудитории. И среди огромного количества картин для семейного просмотра мы хотели бы выделить десять фильмов разных жанров и направлений.
«Мысли о свободе», 2005 год, США, режиссер: Кэррол Бэллард
Кадр из фильма «Мысли о свободе». / Фото: www.kinopoisk.ru
История о 12-летнем мальчике, вырастившем котёнка леопарда в домашних условиях, не зря пользуется популярностью у детей и взрослых. Она о доброте и умении слышать тех, кто рядом, о верности, чести и свободе. И о том, что для дружбы не существует ни преград, ни расстояний, ни предрассудков.
«Частное пионерское», 2013 год, Россия, режиссер: Александр Карпиловский
Кадр из фильма «Частное пионерское». / Фото: www.kinopoisk.ru
Картина о приключениях двух пятиклассников, одному из которых спасла жизнь бродячая собака. А вот самим героям предстоит приложить множество усилия, чтобы спасти четвероногого друга, попавшего в отлов. В приюте же у мальчишек потребовали довольно крупную сумму за выкуп собаки.
«Белль и Себастьян», 2013 год, Франция, режиссер: Николя Ванье
Кадр из фильма «Белль и Себастьян». / Фото: www.kinopoisk.ru
Трогательный фильм, наполненный особым французским шармом, повествует о мальчике-сироте, заблудившемся в горах. Поможет Себастьяну найти дорогу домой одичавшая собака. Правда, жители деревни, где живёт мальчик, встретили его четвероногого друга совсем не так дружелюбно, как он ждал.
«Маленький Николя», 2009 год, режиссер: Лоран Тирар
Кадр из фильма «Маленький Николя». / Фото: www.kinopoisk.ru
Эту картину называют одной из лучших французских комедий. Маленького Николя совершенно потрясает новость о том, что у его друга скоро появится маленький братик. Мысль, что его собственные родители могут и его осчастливить таким «подарком», кажется ему пугающей.
«Приключения Паддингтона», 2014 год, Великобритания, Франция, режиссер: Пол Кинг
Кадр из фильма «Приключения Паддингтона». / Фото: www.kinopoisk.ru
Милая история о медвежонке, прибывшем из Перу в Лондон и нашедшем приют в образцовой английской семье. Паддингтону удается нарушить привычный уклад жизни чопорной семьи, а после ему предстоит искать спасения от рук леди Мелисенты, мечтающей заполучить в свою коллекцию чучело необычного медвежонка.
«Книга джунглей», 2016 год, Великобритания, США, режиссер: Джон Фавро
Кадр из фильма «Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru
Давно знакомая история о человеческом детёныше Маугли, попавшем в волчью стаю, не теряет своей актуальности и сегодня, а потому кинематографисты обращаются к ней снова и снова. При этом каждая новая экранизация придаёт произведению Киплинга новое звучание.
«Дети небес», 1997 год, Иран, режиссёр: Маджид Маджиди
Кадр из фильма «Дети небес». / Фото: www.kinopoisk.ru
Жизнь девятилетнего Али и его четырёхлетней сестрёнки Захры из очень бедной семьи никогда не была беззаботной. Дети трогательно заботятся о своих родителях и не желают их расстраивать известием о том, что они потеряли единственные туфли девочки. Теперь они с братиком носят одни старенькие кеды на двоих, чтобы не расстраивать отца необходимостью новых трат.
«Восточный ветер», 2013 год, Германия, режиссёр Катя фон Гарнье
Кадр из фильма «Восточный ветер». / Фото: www.kinopoisk.ru
Пятнадцатилетняя Мика, сосланная на ранчо в наказание за проваленные вступительные экзамены в колледж, вовсе не готова сидеть всё лето над учебниками. Тем более, что в дальней конюшне она познакомилась с конём по кличке Восточный Ветер, обладающим таким же необузданным нравом, как у неё самой.
«Малыши», 2010 год, Франция, режиссёр: Томас Бальмес
Кадр из фильма «Малыши». / Фото: www.kinopoisk.ru
Уникальный документальный фильм позволит зрителям вместе с оператором понаблюдать за жизнью и развитием четырёх младенцев, появившихся на свет в разных странах, и познакомиться с культурой, традициями и методами воспитания детей в разных уголках планеты.
«Звёздочки на земле», 2007 год, Индия, режиссёры: Аамир Кхан, Амол Гуптэ
Кадр из фильма «Звёздочки на земле». / Фото: www.kinopoisk.ru
Фильм индийских кинематографистов заставляет задуматься о проблемах детей, которые очень отличаются от своих сверстников. И понять: любовь и терпение способны на самом деле творить чудеса.
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