Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

Принц Гарри и Меган Маркл после отказа от выполнения обязанностей членов королевской семьи заявили о том, что планируют обеспечить себе полную финансовую самостоятельность, отказавшись от любых дотаций со стороны высокопоставленных родственников. Вскоре после этого стали появляться сообщения о заключении скандальной парой многомиллионных контрактов с разными компаниями. Принц Гарри и его жена собирались обеспечить себе неплохой доход, однако по прошествии времени вдруг зазвучали обвинения пары в невыполнении обязательств.
Наследство и отказ от торговой марки
Принц Гарри и Меган Маркл.
В общем-то, планы у герцогов Сассекских к моменту переезда в Америку были самыми радужными. Они ни капли не сомневались в том, что смогут обеспечить себе привычный уровень жизни и даже сделать какие-то накопления. Понятно, что из королевской семьи они выходили не «бедными родственниками». Принц Гарри мог пользоваться по своему усмотрению наследством от матери, составляющим примерно 13 миллионов долларов. К тому же у Меган Маркл тоже имелись личные накопления, которые пополнили семейный бюджет ещё на пару миллионов долларов.
Принц Гарри и Меган Маркл.
Правда, суммы вовсе не выглядят столь внушительными, если вспомнить о приобретении супругами роскошного дома в Калифорнии. Они купили его в ипотеку, внеся залог в пять миллионов, но при этом ещё 10 им предстоит выплатить. А ещё герцогам приходится оплачивать круглосуточную охрану и дома, и всех членов семьи. В королевской дотации, по заявлению принца Гарри, ему отказали уже давно, поэтому, принимая решение о выходе из семьи и переезде в Америку, они рассчитывали, в первую очередь, на наследство, а во вторую, они вовсе не собирались сидеть сложа руки.
Принц Гарри и Меган Маркл.
Принц Гарри и его жена планировали упорно трудиться и обеспечить себе доход на уровне не менее 12 миллионов долларов в год. Они попытались монетизировать собственное имя и славу, обретённые в качестве членов королевской семьи. Супруги попробовали зарегистрировать торговую марку Sussex Royal, под которой собирались выпускать самые разные товары, от сувениров до одежды.
Принц Гарри и Меган Маркл.
Но проблема заключалась в том, что они перестали быть членами королевской семьи, а значит, не могли использовать в названии своей торговой марки, как минимум, приставку Royal. После того, как супруги получили почти полтора десятка уведомлений о возможных возражениях и потенциальном нарушении закона «О торговых обозначениях», они от создания собственного бренда попросту отказались.
Собственным трудом
Принц Гарри и Меган Маркл.
В целом, в отказе от торговой марки не было ничего страшного, ведь предполагалось, что у герцогов Сассекских будет не один источник дохода. За скандальное интервью Опре Уинфри принц и его жена получили, по разной информации, от 7 до 8 миллионов долларов. А вскоре после него пришло сообщение, что принц Гарри получил должность директора по влиянию в американском коучинг-стартапе BetterUp. Предполагалось, что герцог станет воплощать в жизнь инициативы компании, связанные со стратегией, благотворительностью и представлением стартапа в публичном пространстве. Правда, за полтора года ни одного «представления в публичном пространстве» так и не случилось, как не появилось сведений о том, ходит ли вообще принц Гарри на работу.
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном.
К тому же супруги заключили контракты со стриминговыми сервисами Netflix и Spotify. Контракт с первым оценивается в сумму от 100 до 240 миллионов долларов, и по нему герцоги Сассекские должны принимать участие в производстве контента. Однако фильм «Жемчужина», в создании которого участвовала Меган Маркл, так на сервисе и не вышел. При этом представители Netflix несколько раз говорили о том, что герцогиня не выполняет свои обязательства.
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном и дочерью.
Со Spotify ситуация оказалась ещё более красноречивой. По контракту супруги должны были выпустить серию подкастов, по одному в месяц, но в течение очень долгого времени сервис не мог добиться от звёздной четы выполнения своих обязательств. У них всегда находились поводы для переноса срока сдачи хотя бы первого подкаста, то пандемия, то рождение второго ребёнка. Однако после того, как руководство Spotify намекнуло принцу Гарри и Меган Маркл на надвигающуюся выплату штрафов из-за невыполнения обязательств и пригрозило внесением их в «чёрный список Голливуда», первый подкаст всё же вышел.
Правда, после выхода в эфир первого эпизода многие слушатели остались не в восторге от его содержания. Она пригласила в качестве собеседницы в эфир свою лучшую подругу теннисистку Серену Уильямс, но при этом говорила большую честь времени исключительно о себе любимой, о случае из своего детства, о том, как писала письмо Хилари Клинтон, возмущённая несправедливым отношением к женщинам, и в это время почувствовала себя самой настоящей феминисткой.
Принц Гарри и Меган Маркл.
В дополнение Меган Маркл рассказала историю о том, как во время какого-то тура в комнате, где должен был спать Арчи, пару лет назад случился пожар из-за загоревшегося обогревателя. Сына принца Гарри по счастливой случайности там не было, но сама Меган находилась после случившегося в ужасном состоянии, а ей «цинично и жестоко» не позволили отказаться от участия в плановом мероприятии и попросили продолжить тур. Конечно, это был очередной камень, брошенный в сторону королевской семьи.
Правда, позже ситуацию прокомментировал королевский эксперт Роб Джобсон, принимавший участие в том же туре. По его словам, о пожаре не было и речи, но был перегревшийся обогреватель, который помощники по дому попросту выключили из розетки. Роб Джобсон сказал ещё и о том, что герцогиня использует довольно печальные способы для поднятия рейтинга подкаста. Впрочем, даже без комментария Джобсона, слушатели не слишком хорошо приняли работу Меган Маркл. По их мнению, супруга принца Гарри весь эфир любовалась собой, говорила банальности и попросту испортила им настроение. Но формально она свою работу выполнила.
Принц Гарри и Меган Маркл.
По сути, на сегодняшний день из всех амбициозных проектов герцогов Сассекских реализован полностью только один – интервью Опре Уинфри. Кажется, они не слишком обеспокоены подобным положением вещей, ведь семья точно не голодает и особенных финансовых трудностей не испытывает. Но у супругов есть ещё один источник доходов. Журналисты некоторых изданий утверждают, что одно публичное выступление или лекция герцогов Сассекских стоит порядка миллиона долларов.
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