В чем разница между словами «мистер» и «сэр»: как правильно обращаться

Каждый еще со школы прекрасно знает о том, что в английском языке есть почтительные обращения на слова «сэр» и «мистер». Однако, мало кто понимает, однако неправильное употребление данного слова вполне себе может оскорбить или во всяком случае покоробить носителя английского языка. Все потому, что означают эти слова не одно и то же и применяться должны к разным людям.
Римляне оказали колоссальное влияние на местные культуры и языки. |Фото: infourok.ru.
Современное английское слово «mister» - вежливое обращение к представителю мужского пола происходит от старофранцузского слова «maistre», которое в свою очередь происходит от еще более древнего английского «mægester». А вот последнее совершенно явно произошло от латинского слова «magister». Такой заковыристый путь развития вежливое обращение прошло примерно за 10 веков. В старые времена смысл французского «maistre» полностью перекликался с отдельным английским словом «master». Означало оно «хозяин» в самом буквально смысле. В том числе и вопросе владения человеком как рабом или крепостным.
Значение слов сильно менялось на протяжении веков. |Фото: a-a-ah.ru.
Первоначально данное слово применялось только по отношению к богатым и влиятельным особам в обществе, владеющим имуществом: землей и людьми. В Новое время с уходом феодальных отношений слово «мистер» окончательно сформировалось и при этом утратило свою подчинительно-хозяйскую окраску, став лишь вежливым обращением, применяемым абсолютно ко всем мужчинам. Использовать слово «мистер» можно как перед именем, так и перед фамилией человека.
К индустриальной эпохе слово мистер стало просто вежливым обращением. |Фото: ya.ru.
Другое дело слово «сэр». Вежливое «sir» происходит от слова «sire», которое, как и французское «sieur» происходит от латинского «senior». Изначально все эти слова обозначают старшего или отца. Таким образом английское «sire» — это что-то вроде старорусского «отче». Любопытно, что если смысл «мистера» от «хозяина» прошел в языке путь сверху вниз по социальной лестнице, то значение слова «сэр» прошло строго обратный путь. Изначально английское «отче» применялось абсолютно ко всем мужчинам старшего возраста в рамках одного сословия. Однако, постепенно с формированием феодальных отношений на Британских островах смысл поменялся, сменив окраску с просто уважительной, но исключительно почтительную. Способствовало этому во многом развитие рыцарской культуры. В итоге слово «sir» вошло в официальную британскую титулатуру знатных людей. Использовать его можно только перед именем и фамилией.
А вот обращение сэр все еще подчеркивает высокий статус человека в обществе. ¦Фото: fb.ru.
Таким образом если собеседник имеет рыцарский титул в Великобритании, занимает важный государственный пост, является военнослужащим армии или флота Ее Величества, то применять к нему обращение «мистер» не слишком корректно. Чаще всего слово «мистер» используется по отношению к людям, не обремененным властью и полномочиями или просто к незнакомым людям.
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