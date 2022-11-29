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Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеров


Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеров


Грузовые контейнеры - это не просто большие коробки. Их геометрия, габариты и доступность позволяют импровизировать при создании небольших домов, офисов, ресторанов, чем и воспользовался испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте. 7 потрепанных временем и службой контейнеров он превратил в комфортабельный дом в неоклассическом стиле с нестандартной планировкой.

Контейнеры для перевозки грузов стали идеальной основой для создания комфортабельного жилья в неоклассическом стиле. | Фото: boredpanda.com.

Контейнеры для перевозки грузов стали идеальной основой для создания комфортабельного жилья в неоклассическом стиле. | Фото: boredpanda.com.

 

Контейнеры для грузоперевозок все чаще вдохновляют архитекторов на создание нестандартных проектов. Особенно это заметно в жилищном строительстве частных домов тех стран, где цены на недвижимость зашкаливают, а возможности у населения ограничены. Не стала исключением и Испания, в которой с недавних пор стали обращать особое внимание на альтернативное жилье. Тем более, что в стране с мягким климатом экспериментировать с материалами стен можно практически без ограничений.
Испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте взялся за создание двухэтажного дома из вторсырья.

Испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте взялся за создание двухэтажного дома из вторсырья.

 

Именно так и сделал молодой испанский архитектор Алехандро Мартин Торренте (Alejandro Martín Torrente), получивший заказ на строительство необычного дома. Заказчик пожелал иметь современный дом для большого семейства в Алькала-де-Гвадайра (Севилья), который нужно было построить только из вторсырья. Старые контейнеры прекрасно вписывались в основные требования владельца.
Прежде, чем устанавливать контейнеры на участке, архитектор экспериментировал с элементами макета. | Фото: livinginacontainer.com.

Прежде, чем устанавливать контейнеры на участке, архитектор экспериментировал с элементами макета. | Фото: livinginacontainer.com.

 

При проектировании контейнерного дома креативный архитектор решил отказаться от распространенной идеи обустраивать комнаты внутри каждого из 7 контейнеров. Авторы Novate.ru не раз упоминали о том, что благодаря их форме и жесткой конструкции можно создавать особенные объекты, складывая модули по принципу конструктора LEGO разной конфигурации, надежно закрепляя между собой.

По пути новаторства пошел и испанский дизайнер, который решил поэкспериментировать с нестандартной установкой самих контейнеров, с оригинальным использованием внутреннего пространства и образовавшихся пролетов между ними.
Нестандартное размещение контейнеров позволило создать особенный дизайн.

Нестандартное размещение контейнеров позволило создать особенный дизайн.

 

Конструкционные особенности: В своем проекте Алехандро Мартин Торренте использовал разноуровневую установку, смещение объемов, поперечное размещение и даже внедрение разрезанных на части контейнеров. Чтобы точно ориентироваться в размещении и соединении модулей, молодой человек создал макет дома, благодаря которому смог рассчитать все до мелочей, начиная от входа в дом и заканчивая консольными выступами, которые являются навесами над зоной отдыха перед бассейном и над переходами между обустроенными модулями.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы вместо контейнеров появился прекрасный дом.

Понадобилось совсем немного времени, чтобы вместо контейнеров появился прекрасный дом.


Консольное расположение контейнеров позволило создать крытые зоны отдыха и переходы.

Консольное расположение контейнеров позволило создать крытые зоны отдыха и переходы.

 

Определившись с распределением и трансформацией контейнеров (создание оконных и дверных проемов, уменьшение в размерах и т.д.), каждый из них был основательно утеплен, звукоизолирован и надежно закреплен. Только после это приступили к отделочным работам.

Поскольку владельцы дома пожелали, чтобы дом имел традиционный вид, его обшили белоснежными панелями, да так, что и не догадаешься, из чего он сделан.
Зона кухни-столовой расположена на первом этаже возле панорамного окна. | Фото: livinginacontainer.com.

Зона кухни-столовой расположена на первом этаже возле панорамного окна. | Фото: livinginacontainer.com.


Необычная мебель и неожиданные арт-объекты помогли создать особенную атмосферу. | Фото: boredpanda.com.

Необычная мебель и неожиданные арт-объекты помогли создать особенную атмосферу. | Фото: boredpanda.com.

 

Внутреннее пространство после закрепления утеплителя обшили гипсокартоном, создав традиционный дизайн современного дома. Огромные окна от пола до потолка, стеклянные двери, белые стены с вкраплениями оригинальных акцентов в виде эксцентричных обоев или деревянных панелей – все это сделало внутреннее пространство воздушным и особенно уютным. Этому поспособствовали некоторые предметы мебели с элементами потертостей, аксессуары, дощатый потолок и неожиданный арт-объект в виде мотоцикла на втором этаже.
Интерьер ванной комнаты настраивает на расслабление и позитив. | Фото: livinginacontainer.com.

Интерьер ванной комнаты настраивает на расслабление и позитив. | Фото: livinginacontainer.com.

 

Примечательно: Учитывая, что возведение домов (даже больших габаритов) с использованием грузовых контейнеров забирает намного меньше времени и средств, не стала удивлением нагрянувшая популярность подобного строительства. Как показывают исследования, рост показателей возведения альтернативного жилья ежегодно увеличивается на 6,5%, и уже к 2025 г. объем именно контейнерных домов на мировом рынке поднимется до 73 млн дол. Для сравнения: в 2017 г. он составлял около 44,8 млн дол.

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Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеров

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Испанец умудрился построить дом в неоклассическом стиле из грузовых контейнеровПодписаться на мой Instagram
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