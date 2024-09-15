Как африкакнские зулусы перехитрили неуязвимых англичан: Пощёчина английской королеве

В 1879 году Британская империя вступила в войну с королевством Зулу на восточном побережье Южной Африки. Будучи чрезвычайно успешными в своих битвах с коренными народами, британцы были слишком самоуверенны в своей скорой и лёгкой победе. Но что-то пошло не так. О том, как зулусы нанесли огромный ущерб британской военной гордости и сотни их солдат пали замертво под палящим африканским солнцем – далее в статье.
Первые звоночки
Сражение у Роркс-Дрифт. \ Фото: i.redd.it.
Как и во всех войнах, причины англо-зулусской войны были сложными и существовали за много десятилетий до начала конфликта. Во второй половине девятнадцатого века Британская империя была амбициозна в своей экспансионистской политике. Любая земля, считавшаяся прибыльной, была помечена для аннексии. Открытие алмазов привело к тому, что британцы присоединили Западный Грикваленд к Капской колонии. Следующая алмазная лихорадка привела к росту города Кимберли прямо на границе Оранжевого свободного государства, которое было бурской республикой. Бурские республики Оранжевое свободное государство и Трансвааль впоследствии прекратили свою политику изоляции, и многие буры отправились на британскую территорию, чтобы разбогатеть на алмазных копях.
Англичане хотели создать федерацию колоний в Южной Африке, сначала обратившись к бурским республикам, которые отклонили предложение присоединиться к Британской империи. Однако растущая промышленность требовала большого количества рабочей силы, и британцы решили, что лучшим источником дешёвой рабочей силы будет подчинение районов Южной Африки под контролем местных жителей. Как самое могущественное туземное королевство, считалось, что если зулусы будут завоёваны, остальные туземные племена в Южной Африке примут подчинение британцев.
Битва при Исандлване, картина Чарльза Эдвина Фриппа. \ Фото: twimg.com.
В 1877 году англичане аннексировали Республику Трансвааль. Буры возражали, но ничего не могли поделать. Впоследствии это стало одной из причин конфликта между бурскими республиками и Британской империей. Страна испытывала финансовые трудности, и зулусская угроза сохранялась и для них. Британская аннексия, по крайней мере, означала, что с угрозой зулусов будет покончено. Республика Трансвааль вновь обрела независимость после победы над англичанами во время Первой англо-бурской войны.
Зулусы, фото около 1880 года. \ Фото: collection.nam.ac.uk.
Британская администрация в Трансваале использовала вопрос о пограничных спорах для обострения ситуации, в результате чего casus belli мог быть использован против Королевства Зулу. Была создана комиссия для расследования этих претензий, но она была признана в пользу зулусов. Так, Бартл Фрер, верховный комиссар по Южной Африке, действуя самостоятельно, предъявил ультиматум со списком возмутительных требований королю Кетчвайо, который, естественно, отказался выполнить их требования, хотя отчаянно хотел избежать конфликта с англичанами. Англо-зулусская война вот-вот должна была начаться.
Война
Слева направо: Рисунок лорда Челмсфорда, сделанный офицером в ходе битвы при Улунди. \ Фредерик Аугустус Тезигер, 2-й барон Челмсфорд.
Лорд Челмсфорд, главнокомандующий британскими силами вторжения, собрал восемнадцать тысяч солдат вдоль границы с королевством Зулу, готовых к вторжению. Эти силы состояли из красных мундиров, колониальных добровольцев и африканских вспомогательных войск. Его первоначальный план состоял в пятиэтапном нападении на территорию зулу. И это несмотря на то, что у него не было разрешения от британского правительства. На самом деле британское правительство держали в неведении, насколько это было возможно, чтобы избежать любого политического вмешательства, поскольку премьер-министр Бенджамин Дизраэли был категорически против войны с зулусами.
Военная карта Зулуленда британской армии, 1879 год. \ Фото: bing.com.
С чрезмерной самоуверенностью Фредерик Аугустус остановился на трехсторонней атаке, целью которой была зулусская столица Улунди. В январе началось вторжение. Командуя отрядом почти из пяти тысяч человек, он и его армия переправились через реку Буффало на миссионерской станции под названием Роркс-Дрифт и беспрепятственно продвинулись к Исандлване, разбив там лагерь. Все наступление прошло без сопротивления, и Фредерик разделил свои силы, чтобы осмотреть окрестности, оставив лагерь без достаточной защиты. Он также, в своей чрезмерной самоуверенности, отказался от британской военной доктрины и не создал надлежащей обороны. Однако британцы не знали о том, что зулусы были очень близко. Им удалось перехитрить англичан и разгромить британскую центральную колонну с армией численностью двадцать тысяч человек, нанеся сокрушительный удар по планам британского вторжения. Потери британцев составили более тысячи человек, и все их припасы были захвачены, в том числе сотни винтовок Мартини-Генри.
Фрагменты картины Битва при Роркс-Дрифте, в мельчайших деталях показывающая британскую оборону Роркс-Дрифта.
Фредерик отступил из Зулуленда, в то время как после этого ещё один отряд зулусов, находившийся в резерве в Исандлване, двинулся на британский гарнизон в Роркс-Дрифте. Силы зулусов насчитывали от трёх до четырёх тысяч человек, и, хотя солдаты устали и проголодались, их командир, принц Дабуламанзи каМпанде, отчаянно жаждал славы и приказал атаковать миссионерскую станцию в Роркс-Дрифте. Британский гарнизон насчитывал чуть более ста пятидесяти человек, включая нескольких колониальных военнослужащих и четырёх гражданских лиц, которые, вопреки здравому смыслу, решили остаться. Перед лицом превосходящих сил противника, включая винтовки, захваченные в Исандлване, британская оборона была отчаянной. Битва продолжалась до глубокой ночи и часто становилась хаотичной с большим количеством рукопашных схваток.
Слева направо: Генри Бартл Фрир, бывший губернатор Бомбейского президентства. \ Майкл Эдвард Хикс-Бич, 1-й граф Сент-Алдвина — британский государственный деятель, канцлер казначейства Великобритании.
Тем не менее, ошеломлённые и избитые британцы, всё-таки одержали победу, и ранним утром двадцать третьего января зулусы покинули поле боя. Семнадцать британских солдат были убиты и пятнадцать ранены, в то время как зулусы потеряли почти четыреста человек убитыми и около полутысячи ранеными. Было вручено одиннадцать крестов Виктории, и британская пресса использовала события в Роркс-Дрифте, чтобы отвлечь внимание от катастрофы в Исандлване за несколько часов до этого. Тем временем правый фланг британского вторжения оказался в осаде Эшоу с отрезанными линиями снабжения, а колонна снабжения была уничтожена в битве при Интомбе. Оставшийся левый фланг, состоящий из четырёх тысяч человек под командованием фельдмаршала сэра, Генри Эвелина Вуда, был слишком мал, чтобы продолжать вторжение. Англо-зулусская война началась катастрофически для британцев и имела ужасные последствия для карьеры Челмсфорда.
Однако ситуация действительно повернулась в пользу англичан.
Кетчвайо — верховный правитель зулусов, возглавил сопротивление зулусов в ходе Англо-зулусской войны.
На следующий день после Хлобана зулусы атаковали укрепленные позиции Эвелин Вудс в Камбуле. Чуть более двух тысяч человек оборонялись против армии зулусов численностью двадцать тысяч человек. Однако на этот раз британцы подготовили оборону и усвоили уроки Исандлваны. Результатом стал разгром зулусов. Первоначальные сообщения предполагают, что погибло около тысячи человек, но историки оспаривают эту цифру. У британцев было всего двадцать девять убитых и пятьдесят четыре раненых. Битва при Камбуле стала поворотным моментом в англо-зулусской войне, и она подорвала боевой дух зулусов. После битвы огромное количество зулусских воинов отказались сражаться. Тем временем силы Фредерика, пытавшиеся сменить контингент в Эшоу, подверглись нападению в Гингиндлову, но на этот раз он был готов. Потери зулусов оценивались в тысячу двести человек, в то время как британцы потеряли только двоих убитыми и 52 ранеными. Колонна достигла Эшоу, и в начале апреля британская армия эвакуировала это место, после чего зулусы сожгли его дотла.
Слева направо: Король Мпанде каСензангакона. \ Деревня Зулу, около 1849 года.
Фредерик закрепил свои достижения, которые географически равнялись тому, что было получено в январе. Решимость зулусов, однако, потерпела поражение. Челмсфорд бежал наперегонки со временем, когда на его замену был отправлен сэр Гарнет Уолсли. Фредерик хотел завершить англо-зулусскую войну единственной решительной победой, но для этого потребовалось бы несколько месяцев подготовки. В июне он возглавил второе вторжение. На этот раз он построил надлежащие оборонительные укрепления, и четвёртого июня британские войска прибыли в столицу зулу Улунди. Получаса непрерывного артиллерийского и пулемётного огня было достаточно, чтобы сломить решимость зулусов, и битва быстро закончилась. Частично восстановив свою честь, Фредерик передал командование Вулсли. Англо-зулусская война закончилась, но Челмсфорд больше никогда не будет служить в полевых условиях.
Последствия
Зулусские воины, Чарльз Эдвин Фрипп, 1879 год. \ Фото: baddogneedsrottenhome.com.
После англо-зулусской войны способность зулусов к сопротивлению была полностью сломлена. Британцы восстановили Зулуленд как группу из тринадцати вождеств, гарантируя, что они скорее будут вовлечены в мелкие междоусобицы, чем смогут объединиться и снова представлять угрозу. Кечвайо был взят в плен и отправлен в Кейптаун, но вскоре был освобождён и вернулся в Зулуленд. Его не приняли тепло, и после короткого конфликта ему пришлось бежать и отказаться от всех притязаний на зулусский трон.
Сожжение Улунди. \ Фото: i.pinimg.com.
Сегодня Зулуленд является частью провинции Квазулу-Натал в Южной Африке и зулу является самым распространённым родным языком в Южной Африке: примерно пятая часть шестидесятимиллионного населения говорит на нём как на родном языке, в то время как четырнадцать миллионов южноафриканцев считают себя этническими зулусами. Англо-зулусская война, и особенно битва при Исандлване, рассматриваются многими зулусами как источник гордости. Было снято много фильмов, изображающих действия англо-зулусской войны, и места сражений привлекают множество туристов, в том числе реконструкторов.
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