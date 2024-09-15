Как вывести пятна от чая и кофе при помощи микроволновки

Класть одежду в микроволновку. Звучит немного странно, согласитесь? Однако метод, о котором я вам расскажу, работает на 100%. И занимает всего несколько минут вашего драгоценного времени, исключая сушку изделия, с которого вы выводите пятно.
Я сегодня буду выводить пятно с домашней футболки. Некоторые легкомысленно относятся к домашней одежде.
Выводим пятна микроволновкой
Ну, не будем философствовать, а лучше займемся делом.
1. Первое, что нам необходимо сделать, это смочить пятно водой и потереть его детским или хозяйственным мылом.
2. Затем свернуть футболку и положить в целлофановый пакет.
3. Кладем наш пакет с футболкой в микроволновку и включаем её на среднюю мощность.
4. Пока включаем на 2 минуты. Если пятно уходит медленно, то, повторите процедуру.
5. Дайте остыть футболке в микроволновке и застирайте пятно еще раз с мылом.
6. Если у вас намечается стирка, то, можете положить футболку в стиральную машину.
После стирки и сушки от пятна не останется и следа. Погладьте футболку и носите дома с удовольствием до следующего пятна. Теперь вы знаете хороший совет по выведению пятен.
Совет! Не забудьте протереть микроволновую печь после наших «опытов» влажной тряпкой и проветрить, если вам будет казаться, что чувствуете запах мыла.
