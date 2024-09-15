С нами не соску...
Как вывести пятна от чая и кофе при помощи микроволновки

Класть одежду в микроволновку. Звучит немного странно, согласитесь? Однако метод, о котором я вам расскажу, работает на 100%. И занимает всего несколько минут вашего драгоценного времени, исключая сушку изделия, с которого вы выводите пятно.



Я сегодня буду выводить пятно с домашней футболки. Некоторые легкомысленно относятся к домашней одежде.

Некоторые могут и с пятнами надеть вещь и с дырками. У меня дома такое исключено, неряшливость со временем переходит в брезгливость. И отношение к человеку меняется.


Выводим пятна микроволновкой



Ну, не будем философствовать, а лучше займемся делом.

1. Первое, что нам необходимо сделать, это смочить пятно водой и потереть его детским или хозяйственным мылом.



2. Затем свернуть футболку и положить в целлофановый пакет.



3. Кладем наш пакет с футболкой в микроволновку и включаем её на среднюю мощность.



4. Пока включаем на 2 минуты. Если пятно уходит медленно, то, повторите процедуру.

5. Дайте остыть футболке в микроволновке и застирайте пятно еще раз с мылом.

6. Если у вас намечается стирка, то, можете положить футболку в стиральную машину.

После стирки и сушки от пятна не останется и следа. Погладьте футболку и носите дома с удовольствием до следующего пятна. Теперь вы знаете хороший совет по выведению пятен.



Совет! Не забудьте протереть микроволновую печь после наших «опытов» влажной тряпкой и проветрить, если вам будет казаться, что чувствуете запах мыла.
