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20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюду


20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюду

«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца.

1. Необычное место для сна


Любимое место для отдыха, где светит солнышко и нет сквозняков.

Любимое место для отдыха, где светит солнышко и нет сквозняков.

 

2. Маленький друг


Мы такие разные, но нужны друг другу.

Мы такие разные, но нужны друг другу.

 

3. Малыш в ожидании


Я тихонько постою и обеда подожду.

Я тихонько постою и обеда подожду.

 

4. Кошачья головоломка


Угадай, кто из какой миски ест?

Угадай, кто из какой миски ест?

 

5. В гармонии с самим собой


Наслаждение природой и тишиной в компании с пушистым другом.

Наслаждение природой и тишиной в компании с пушистым другом.

 

6. Подушечный котобум


Одного меня мало, надо что бы меня было много и везде.

Одного меня мало, надо что бы меня было много и везде.

 

7. Грация и сила в одном лице


Великолепный представитель семейства кошачьих.

Великолепный представитель семейства кошачьих.

 

8. Всегда вместе


Укромное местечко для сна рядом с хозяйкой.

Укромное местечко для сна рядом с хозяйкой.

 

9. Пушистый будильник


Кто разбудит тебя ранним утром, как ни я?

Кто разбудит тебя ранним утром, как ни я?

 

10. Просто красавец


В тепле, да не в обиде.

В тепле, да не в обиде.

 

11. Усатые няньки


Тишина, все ходят на задних лапках.

Тишина, все ходят на задних лапках.

 

12. Крик о помощи


Я бы посмотрел на вас, если бы вы медведя на улице встретили.

Я бы посмотрел на вас, если бы вы медведя на улице встретили.

 

13. Веселые игры


Все ждут своей очереди.

Все ждут своей очереди.

 

14. Неотразимая красавица


Очаровательная кошечка с большими глазами и пушистой шубке.

Очаровательная кошечка с большими глазами и пушистой шубке.

 

15. Один дома


Это я тут главный, пока хозяин не вернулся с работы.

Это я тут главный, пока хозяин не вернулся с работы.

 

16. Джентльмен-кот


Спутница опаздывает, а свидание назначено в 19.00.

Спутница опаздывает, а свидание назначено в 19.00.

 

17. Игра «Найди кота»


Самое главное слиться с окружающей обстановкой и не подавать сигналов.

Самое главное слиться с окружающей обстановкой и не подавать сигналов.

 

18. Общительный кот


Интересный способ привлечь внимание хозяина к собственной персоне.

Интересный способ привлечь внимание хозяина к собственной персоне.

 

19. Самое укромное местечко


Почти все влезло, только лапа осталась.

Почти все влезло, только лапа осталась.

 

20. Поиграй со мною


Присматривать за маленьким озорником - одно удовольствие.

Присматривать за маленьким озорником - одно удовольствие.

 

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20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюду

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20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюдуПодписаться на мой Instagram
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