20 фотографий котов, которые, если присмотреться, повсюду

«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца.
1. Необычное место для сна
Любимое место для отдыха, где светит солнышко и нет сквозняков.
2. Маленький друг
Мы такие разные, но нужны друг другу.
3. Малыш в ожидании
Я тихонько постою и обеда подожду.
4. Кошачья головоломка
Угадай, кто из какой миски ест?
5. В гармонии с самим собой
Наслаждение природой и тишиной в компании с пушистым другом.
6. Подушечный котобум
Одного меня мало, надо что бы меня было много и везде.
7. Грация и сила в одном лице
Великолепный представитель семейства кошачьих.
8. Всегда вместе
Укромное местечко для сна рядом с хозяйкой.
9. Пушистый будильник
Кто разбудит тебя ранним утром, как ни я?
10. Просто красавец
В тепле, да не в обиде.
11. Усатые няньки
Тишина, все ходят на задних лапках.
12. Крик о помощи
Я бы посмотрел на вас, если бы вы медведя на улице встретили.
13. Веселые игры
Все ждут своей очереди.
14. Неотразимая красавица
Очаровательная кошечка с большими глазами и пушистой шубке.
15. Один дома
Это я тут главный, пока хозяин не вернулся с работы.
16. Джентльмен-кот
Спутница опаздывает, а свидание назначено в 19.00.
17. Игра «Найди кота»
Самое главное слиться с окружающей обстановкой и не подавать сигналов.
18. Общительный кот
Интересный способ привлечь внимание хозяина к собственной персоне.
19. Самое укромное местечко
Почти все влезло, только лапа осталась.
20. Поиграй со мною
Присматривать за маленьким озорником - одно удовольствие.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии