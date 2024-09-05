С нами не соску...
Смертоносная реклама: шутка со скелетами, которая унесла немало жизней


Реклама анальгетиков и жаропонижающих средств.

Реклама анальгетиков и жаропонижающих средств.

Сегодня все привыкли к фармацевтической рекламе, в которой используются пастельные оттенки, пасторальные пейзажи и восторженные отзывы о новом "чудо-лекарстве". Но в конце 1800-х годов компания из Сент-Луиса вывела на рынок рекламу своих анальгетиков и жаропонижающих средств в виде серии жутких календарей.
На них лекарства предлагали жутковатые скелеты. И всё бы ничего, но, по иронии судьбы, продукт, который рекламировала эта компания оказался смертельно опасным.

Antikamnia Chemical Company.

Antikamnia Chemical Company.

 

Хотя название компании и их рекламные изображения похожи на европейские, Antikamnia Chemical Company была американской. Компания была основана двумя бывшими владельцами аптек в Сент - Луисе в конце 1880 - х годов специально для продажи "Antikamnia" - лекарства, предназначенного для борьбы с болью и лихорадкой (название происходит от греческих слов, означающих "против боли"). Хотя формула Antikamnia менялась с течением времени, основным компонентом этого лекарства всегда был ацетанилид, производное каменноугольной смолы.
Основным компонентом лекарства был ацетанилид.

Основным компонентом лекарства был ацетанилид.

 

Компания рекламировала свои маленькие белые таблетки в качестве "надежного лекарства, которое не имеет никаких противопоказаний и не вызывает осложнений", а также которое "эффективно от гриппа и головных болей ... а особенно удобно его принимать в качестве профилактического средства". Компания активно продвигала на рынок свои товары, рассылая врачам по всем врачам рекламные проспекты, календари со скелетами и образцы продукции. (Хотя лекарство никогда не было запатентовано и для него не требовался рецепт, его создатели надеялись, что бесплатная рассылка побудит врачей рекомендовать продукцию).

Иллюстрации художника Луи Крузиуса.

Иллюстрации художника Луи Крузиуса.

 

Одним из этих рекламных товаров был календарь, выпускаемый ограниченным тиражом с 1897 по 1901 годы. Он был украшен иллюстрациями художника Луи Крузиуса. Профессор анатомии и фармацевт Крузиус с братом открыл свою аптеку, витрину которой впоследствии постоянно украшал собственноручно нарисованными карикатурами. В 1893 году он издал книгу "The Funny Bone" - сборник медицинских шуток и забавных историй, которую также проиллюстрировал собственными рисунками.
Витрину аптеки украшали карикатуры.

Витрину аптеки украшали карикатуры.

 

Календари со скелетами стали его творением, а нарисовал Крузиус их по просьбе своих знакомых — основателей Antikamnia Chemical Company. К сожалению, Крузиус не застал успеха своих календарей со скелетами - он умер в 1898 году (в возрасте 35 лет) от рака. Как выяснилось впоследствии, с помощью необычных календарей рекламировали опасный продукт. Ацетанилид, производное каменноугольной смолы, имел очень неблагоприятный побочный эффект — он вызывал цианоз, то есть синюшную окраску кожи из - за недостатка кислорода в крови.
Побочный эффект - синюшная окраска кожи.

Побочный эффект - синюшная окраска кожи.

 

О ряде смертей, связанных с этим ингредиентом, сообщалось еще в 1891 году. В 1907 году в медицинской статье "Отравление Antikamnia", опубликованной в California State Journal, была описана женщина, которая принимала данный препарат. У нее практически не прощупывался пульс, кожа была мертвенно-синей, а дыхание затрудненным. К счастью, Antikamnia пробыла на рынке недолго. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приняло в 1907 году решение, что продукты, содержащие ацетанилид, должны были выведены из продажи.
К счастью, Antikamnia пробыла на рынке недолго.

К счастью, Antikamnia пробыла на рынке недолго.

 

Тем не менее, компания попыталась обойти это правило, изменив описание своего препарата: теперь он содержал ацетафенетидин, производное ацетанилида. Это работало до 1910 года, когда на Antikamnia Chemical Company подали в суд.

Несмотря на страшноватую историю препарата, их календари сохранились до сих пор, став очаровательным сувениром. К сожалению, мало кто знает, что люди, которые поверили рекламе, вскоре сами превращались в скелетов, которые были нарисованы на календарях.

источник

