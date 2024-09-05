Смертоносная реклама: шутка со скелетами, которая унесла немало жизней

Реклама анальгетиков и жаропонижающих средств.
Сегодня все привыкли к фармацевтической рекламе, в которой используются пастельные оттенки, пасторальные пейзажи и восторженные отзывы о новом "чудо-лекарстве". Но в конце 1800-х годов компания из Сент-Луиса вывела на рынок рекламу своих анальгетиков и жаропонижающих средств в виде серии жутких календарей.
Antikamnia Chemical Company.
Хотя название компании и их рекламные изображения похожи на европейские, Antikamnia Chemical Company была американской. Компания была основана двумя бывшими владельцами аптек в Сент - Луисе в конце 1880 - х годов специально для продажи "Antikamnia" - лекарства, предназначенного для борьбы с болью и лихорадкой (название происходит от греческих слов, означающих "против боли"). Хотя формула Antikamnia менялась с течением времени, основным компонентом этого лекарства всегда был ацетанилид, производное каменноугольной смолы.
Основным компонентом лекарства был ацетанилид.
Компания рекламировала свои маленькие белые таблетки в качестве "надежного лекарства, которое не имеет никаких противопоказаний и не вызывает осложнений", а также которое "эффективно от гриппа и головных болей ... а особенно удобно его принимать в качестве профилактического средства". Компания активно продвигала на рынок свои товары, рассылая врачам по всем врачам рекламные проспекты, календари со скелетами и образцы продукции. (Хотя лекарство никогда не было запатентовано и для него не требовался рецепт, его создатели надеялись, что бесплатная рассылка побудит врачей рекомендовать продукцию).
Иллюстрации художника Луи Крузиуса.
Одним из этих рекламных товаров был календарь, выпускаемый ограниченным тиражом с 1897 по 1901 годы. Он был украшен иллюстрациями художника Луи Крузиуса. Профессор анатомии и фармацевт Крузиус с братом открыл свою аптеку, витрину которой впоследствии постоянно украшал собственноручно нарисованными карикатурами. В 1893 году он издал книгу "The Funny Bone" - сборник медицинских шуток и забавных историй, которую также проиллюстрировал собственными рисунками.
Витрину аптеки украшали карикатуры.
Календари со скелетами стали его творением, а нарисовал Крузиус их по просьбе своих знакомых — основателей Antikamnia Chemical Company. К сожалению, Крузиус не застал успеха своих календарей со скелетами - он умер в 1898 году (в возрасте 35 лет) от рака. Как выяснилось впоследствии, с помощью необычных календарей рекламировали опасный продукт. Ацетанилид, производное каменноугольной смолы, имел очень неблагоприятный побочный эффект — он вызывал цианоз, то есть синюшную окраску кожи из - за недостатка кислорода в крови.
Побочный эффект - синюшная окраска кожи.
О ряде смертей, связанных с этим ингредиентом, сообщалось еще в 1891 году. В 1907 году в медицинской статье "Отравление Antikamnia", опубликованной в California State Journal, была описана женщина, которая принимала данный препарат. У нее практически не прощупывался пульс, кожа была мертвенно-синей, а дыхание затрудненным. К счастью, Antikamnia пробыла на рынке недолго. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приняло в 1907 году решение, что продукты, содержащие ацетанилид, должны были выведены из продажи.
К счастью, Antikamnia пробыла на рынке недолго.
Тем не менее, компания попыталась обойти это правило, изменив описание своего препарата: теперь он содержал ацетафенетидин, производное ацетанилида. Это работало до 1910 года, когда на Antikamnia Chemical Company подали в суд.
Несмотря на страшноватую историю препарата, их календари сохранились до сих пор, став очаровательным сувениром. К сожалению, мало кто знает, что люди, которые поверили рекламе, вскоре сами превращались в скелетов, которые были нарисованы на календарях.
