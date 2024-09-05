10 копеечных продуктов, которые помогут экстренно заменить чистящие или моющие средства

Как правило, когда заходит речь об эко-уборке, то в голову приходит две мысли: если делать самому, то слишком сложно, а если покупать со специальной полки, то непомерно дорого. Но жизнь подбрасывает сюрпризы, и может так порой статься, что уборка начата, а привычное средство закончилось. И тогда на помощь приходят - да, экологичные!
1. Средство для мытья посуды вместо стирального порошка
Лайфхак. / Фото: vitkvv2017.livejournal.com
Автор данного материала дважды сделал для себя полезное открытие и спешит поделиться. Оказывается, опытные домохозяйки используют средство для мытья посуды от загрязнений на воротничках мужских рубашек, нанося его за 15 минут до основного цикла стирки на локальные участки. Утверждают, что даже без замачивания эффект есть. Вполне логично: что на грязной посуде, что на воротничке рубашки - жир.
Второе открытие по нестандартному использованию средства для мытья посуды было сделано в классической ситуации «не было бы счастья». Во время летнего путешествия поднакопилось грязной одежды. В снятом жилье оказалось всё необходимое, кроме стирального порошка, а стирка требовалась срочно: чистых белых и светлых вещей не осталось, а жара за +30°С. От безысходности налили в барабан стиральной машины средство для мытья посуды - будь что будет. Результат ошеломил: БЕЛОСНЕЖНЫЕ футболка, рубашка и носки.
2. Кукурузный крахмал поможет идеально отмыть окна и не только
Номер один для мытья окон. / Фото: sweetart.by
Кукурузный крахмал - ваше секретное оружие в мытье окон и любых других стеклянных поверхностей. Он не так популярен для этих целей, а зря. Он отличное чистящее средство для окон, потому что идеально полирует стекло. Гранулы кукурузного крахмала очень мелкие, что делает его естественно абразивным, но безопасным для использования на деликатных поверхностях, таких как стекло. Добавление его в раствор для мытья окон поможет вам удалить всю скопившуюся грязь. Вы сотрете все разводы и неровности с окна, после этого оно станет кристально чистым.
Вот простая смесь для мытья окон:
• 1/4 стакана белого уксуса,
• 1/4 стакана спиртового антисептика,
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала,
• 2 стакана теплой воды.
Используйте пульверизатор, чтобы смешать в нем раствор. Распылите на окно, потрите, затем протрите мягкой тканью/салфеткой из микрофибры и наслаждайтесь идеально чистыми и блестящими окнами.
3. Кукурузная мука спасёт от пятен на текстиле
Пятновыводитель. / Фото: krupamuka.ru
Высыпав кукурузную муку на жирное пятно на ковре или мебели, можно полностью их убрать за довольно короткое время. Муку нужно оставить на 10-15 минут, чтобы она впитала в себя весь жир и загрязнение, а затем убрать остатки сыпучего вещества с помощью пылесоса. Пятно должно уйти полностью или, по крайней мере, его большая часть, тогда остаток можно убрать привычными средствами — это будет намного легче.
4. Лимонная кислота для мытья стеклянной посуды вместо абразивных моющих средств
Настоящий помощник. / Фото: posudaplanet.ru
Полезная информация для тех, кто предпочитает чашки, стаканы, рюмки, заварные чайнички и прочую посуду из закалённого стекла. Как правило, через несколько месяцев использования посуда нуждается в генеральной чистке: из-за жёсткой воды образуется налёт, который уже не очистить средством для мытья посуды. Ошибка хозяек - схватить соду или абразивное СМС и тщательно оттирать налёт жёсткой губкой. Результат, как правило, неутешительный: абразивы не способны удалить налёт, зато оставляют царапины на стеклянной поверхности и посуда приобретает вдвойне неухоженный вид. А вот лимонная кислота не требует от хозяйки даже участия в процессе очистки, зато справляется с задачей стопроцентно. В каждую чашку, стакан и проч. наливаем кипяток и насыпаем лимонку. Оставляем на час. Выливаем воду с растворенными отложениями. Радуемся результату.
5. Майонез очистит паркет и обои
Вот это лайфхак! / Фото: sense-life.com
Майонез на масляной основе поможет сделать поцарапанные паркетные полы красивее и аккуратнее, будто они новые. Сначала нужно почистить пострадавший участок пола с помощью моющего средства и мягкой ткани, а затем положить немного майонеза на царапину и оставить на 10-15 минут. После того как майонез будет стерт, можно обнаружить, что царапина практически не видна.майонез отлично помогает справляться не только с царапинами на паркете, но и небольшими рисунками на обоях. Чтобы аккуратно убрать со стены творчество детей, нужно мягкой тканью и небольшим количеством майонеза протереть рисунки — они быстрее смоются.
6. Сода и горчица отмоют посуду лучше, чем «Fairy»
И посуда будет скрипеть от чистоты и сиять. / Фото: snus-outlet.ru
Пищевая сода – одна из лучших и многофункциональных альтернатив магазинным средствам для мытья посуды. Она справляется с жирными, въевшимися пятнами, копотью и гарью, устраняет запахи и при этом дешево стоит. Ее можно использовать на фаянсе, фарфоре, стекле, стали, серебре, эмали, не рекомендуется сода для тефлона – может поцарапать поверхность. Насыпьте немного порошка на мокрую посуду и интенсивно потрите поверхность тряпкой/щеткой/люфой.
Горчица – напарник соды. Она работает как натуральный абсорбент – всасывает в себя жир. Ее уместно использовать для мытья сковородок после жарки рыбы, мяса. Лайфхак: соду и горчицу можно смешать в равных количествах и насыпать в емкость для специи с дырочками для просыпания. Так пользоваться средством будет удобно.
7. Крахмал и мыльная стружка идеально очистят ковры
Суперсредство. / Фото: mettiss.livejournal.com
Удалить все загрязнения с пола поможет мыльный раствор. А вот тут уже важно не переборщить с мылом, иначе вода будет сильно пениться и на полу останутся разводы. На полведра воды добавьте чайную ложку стружки. Для запаха дополните раствор несколькими каплями любого эфирного масла. Для чистки ковра вам потребуется: жесткая щетка и самодельный эко-шампунь. Рецепт его простёхонек: 1 стакан крахмала смешать с 1 столовой ложкой мыльной стружки. Предварительно пропылесосьте ковер, чтобы мусор не мешал вам чистить покрытие. Посыпьте его смесью и обработайте щеткой, дождитесь высыхания и снова пропылесосьте. Так вы удалите въевшуюся пыль, некоторые пятна и неприятный запах.
8. Кожура цитрусовых очистит сантехнику
Не выбрасывать, пригодится для уборки. / Фото: syl.ru
Это средство отличается от предыдущих тем, что его нужно заготовить заранее, поэтому просто хорошо бы обзавестись им в качестве палочки-выручалочки. Сделайте заготовку для чистящего раствора: положите в банку (500-700 мл) кожуру апельсина или мандарина и залейте столовым уксусом наполовину. Оставьте на неделю в темном месте, затем процедите или просто уберите корки, долейте воды и добавьте 1 столовую ложку соды (насыпайте постепенно, смесь будет бурлить). Перелейте раствор в пульверизатор. Распылите средство на загрязненную поверхность и тщательно почистите ее жесткой щеткой с ручкой.
9. Лимонная кислота очистит унитаз
Лимонка очистит унитаз лучше, чем бытовая химия. / Фото: dm-st.ru
Рассыпьте по внутренней поверхности унитаза несколько пакетиков лимонной кислоты, закройте крышку и оставьте на 2-3 часа. Затем почистите ершиком и смойте. Такая чистка подходит для еженедельной уборки. С застарелым налетом справится отвар уксуса: налейте в кастрюлю уксус максимальной концентрации, которую найдете (минимум – 9 %), закройте кастрюлю крышкой и нагрейте жидкость. Вылейте горячий уксус в унитаз, сверху посыпьте его содой, оставьте так сантехнику на всю ночь. Утром пройдитесь ершиком и смойте.
Ещё один вариант:
• Вытрите места скопления извести и налёта тряпкой.
• Пакетик лимонной кислоты растворите в воде и нанесите уже на сухую поверхность с помощью губки.
• Состав должен оставаться на стенках унитаза не менее трёх часов, иначе вся процедура будет проведена зря.
• После того как время истечёт, потрите ёршиком места, где был налёт и смойте воду в бочке.
• Если за одну процедуру очистилась не вся поверхность, то метод можно повторять до тех пор, пока не будет нужного результата.
10. А ещё лимонная кислота очистит электрический чайник
До и после.
Накипь, образующаяся на стенках чайников, может стать причиной проблем с почками и мочеполовой системой. Поэтому хотя бы раз в месяц чайник обязательно от накипи нужно очищать. Для металлических чайников отлично подходит столовый уксус (100 мл на 1 литр воды, прокипятить), а для электрических лучший народный способ - чистка лимонной кислотой.
Вам понадобится всего 2 чайные ложки лимонной кислоты. Их следует добавить в воду в чайнике. И полученную смесь прокипятить. После этого чайник надо хорошенько вымыть и прокипятить еще раз, уже с чистой водой. Эту воду слить - пить ее ни в коем случае нельзя! Далее чайник можно использовать как обычно.
