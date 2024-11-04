Быстрое нашествие монголов: почему они так легко брали древнерусские города

Многие знают, что монголы взяли древнерусские города практически молниеносно. Они налетели на Русь и за 5-7 суток брали город. Больше всех продержались Торжок — 2 недели и Козельск — 7 недель. Но почему войска монголов так легко захватывали древнерусские города?
Взятие Киева Батыем / Фото: artoboz.
Козельск видимо, так долго продержался из-за неожиданности. Монгольские воины не ожидали, что маленький городок будет так отчаянно сражаться и сопротивляться. Сначала на Козельск направили малые силы, но чуть позже пришлось ждать хорошего подкрепления.
Можно отнести к рекордсменам и большой Киев. Его монголы пытались взять 13 недель. Так почему же обычные городки монголы брали молниеносно?
Стоит отметить, что древнерусские воины сражались смело и отважно. Но несколько монгольских приемов ведения боя побеждали даже смелость и отвагу.
Монголы штурмуют крепость / Фото: dosaaf-centr.ru
Для начала монголы имели очень большой опыт захвата городов. Когда они покоряли северный Китай, монголы хорошо знали, как можно взять почти любой город. Отметим, что в Поднебесной монголы брали не только деревянные города. Им приходилось сталкиваться и с мощными крепостями из камня, толстыми стенами и боевыми башнями.
Русские города 13 века представляли собой бревенчатые городища, которые обнесены земляными валами и частоколами. Монголы с такими городами расправлялись довольно легко. Перед самым походом на Русь монголы провели отличную тренировку взятия городов и в Волжской Булгарии. Там они взяли около 60 деревянных городищ.
Следующая причина — продуманная тактика взятия городов. Монголы не давали времени на подготовку к осаде. Кочевники оперативно перемещались по руслам замерзших рек и появлялись в тех местах, где их никто не ожидал увидеть. Также монголы старались быстро нападать и не давать время осажденному городу на оценку сил противника. По сути, они действовали по тактике блицкрига. Они подходили к крепости и сразу же пытались брать ее штурмом, обходятся двух противоположных сторон.
Битва монголов и древнерусских воинов / Фото: darminaopel.ru
Также монголы придерживали крупный резерв на третье стороне. Он не шел в атаку до определённого времени, но защитники всегда были в напряжении из-за этого. Монгольские воины оперативно готовили и лестницы для осады. Их бойцы быстро рубили деревья и привязывали к поперечным веткам жерди.
Стоит отметить и ту причину, которая была на стороне русичей. Они имели мало опыта оборонительных действий при нападении врага. Воинов было мало и они не могли рассредоточиться по всему периметру крепости. На километр крепости иногда приходилось по 200 воинов и несколько горожан, которые были вооружены лопатами и вилами. Им приходилось противостоять обученным монголам, которые нападали довольно крупной массой. Один русич защищал крепость от 10-12 монголов. Даже самый обученный воин врядли выстоит под таким натиском. Монголы также осыпали солдат тысячей стрел в минуту и здесь потери древнерусских воинов были огромные. Здесь надо упомянуть, что Козельск был маленьким и для его защиты воинов удалось расставить довольно плотным потоком.
С Москвой монголы тоже расправлялись очень долго, около пяти дней они осаждали только крепость-малютку. Но спустя некоторое время сюда подтянули крупные воинские силы. К Москве подошли 4 тысячи рязанцев, они уже имели некоторый опыт обороны крепости. Крупные города монгольским воинам было брать даже проще, чем маленькие крепости.
Битва под Козельском / Фото: darminaopel.ru
Стоит отметить и то, что монголы обладали хорошими осадными технологиями для того времени. Они их развили еще будучи в северном Китае. На Руси такие оружия тоже имелись, но они не были собраны в одном месте, а были рассредоточены. Монголы также использовали тактику «хашара». Она заключается в том, чтобы захватить около 10 местных жителей и гнать их перед собой во время штурма. У русичей было мнение, что монголы, это те же самые половцы, которые придут, побегают и обратно уйдут, но получилось совсем по другому.
Русичи не обладали опытом оборонительных действий для длительной обороны. Штурмов поселений обычно не было, на Руси города брали «изгоном», то есть быстрым навалом. А вот что делать при осаде своей крепости, русичи не знали.
Монголы захватывают церковь / Фото: flectone.ru
Монголы относились с презрением к древнерусским городам. Они внезапно атаковали, если атака удалась то хорошо, если же нет, то монголы могли пограбить несколько окрестных сел и просто начать их потом сжигать. По мнению монголов, такие города были уже не интересны, что там захватывать, если все уже разрушено. Орда очень не любила оседлые поселения. К ним относились с большим презрением. У монголов даже были продуманная тактика выжигания городских поселений. Сначала они под крепостью складывали щиты, сухие деревья, обливали дегтем и начинали выжигание. Сильнейшая тяга не давала потухнуть огню и захватчики могли устремиться внутрь крепости, ведь здесь уже появлялся большой проход.
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