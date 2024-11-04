Самые необычные дегустаторы в мире

Такая разная текила.
Когда речь заходит о профессии сомелье, подавляющее большинство представляет человека, который обладает утончённым обонянием и прекрасно разбирается в винах. Но на самом деле профессия эта гораздо шире, и существуют люди, которые дегустируют совершенно другие, порой совершенно неожиданные вещи.
1. Водяной сомелье
Мартин Ризе – сомелье, но он мало знает о винах. Это потому, что он профессиональный водный сомелье, единственный в Соединенных Штатах.
Уроженец Германии с раннего детства был очарован различными вкусами воды. Его родители, которые работали в гостиничной индустрии, возили во время отпуска сына по всей Европе, и первое, что он всегда делал, это пробовал водопроводную воду. Позже он узнал, что от природы у него исключительный талант, который позволяло мальчику обнаруживать тонкие различия во вкусе различных минеральных вод.
Работает он на подобной необычной должности в Patina Group в Лос-Анджелесе. Таланты Мартина были признаны Немецкой ассоциацией торговли минеральными водами, которая также выдала ему сертификат. В США Ризе работает по визе O-1 – специальному разрешению, которое предоставляется только «лицам с исключительными способностями или достижениями».
2. Молочный сомелье
Бас де Гроот – человек, который может состязаться с Мартином Ризе в плане самой легкой и самой уникальной в мире работы. Де Гроот – единственный молочный сомелье на планете.
Он всегда был большим поклонником молока, ежедневно выпивая от 3 до 4 литров. Сейчас же мужчина путешествует по миру, пробуя сырое молоко в различных регионах и рассказывая людям о его уникальных свойствах и преимуществах.
3. Дегустатор ядов
Брайан Фрай – зоолог из Университета Квинсленда, который буквально одержим самыми ядовитыми животными мира. Он не боится рисковать своей жизнью, чтобы изучить эволюцию химического оружия этих животных. В конце концов, пару укусов ничего не значат для человека, который говорит о яде и укусах так же легко, как энофил описывает вина.
Фрая кусали 26 видов ядовитых змей, а также жалили бородавчатки, сколопендры, скорпионы и коробчатые медузы. Хотя бывший пловец до сих пор находится в хорошей физической форме, его тело по сути можно использовать как каталог травм. Брайан не чувствует указательный палец на правой руке после укуса варана, а три его позвонка были укреплены металлом после падения с термитника.
4. Горчичный сомелье
Сомелье пользуются уважением во всем мире. Их вкусам доверяют при выборе любых напитков.
Но как же насчет обширного мира приправ. Перьетт Хаттнер — сомелье, которая работает на знаковый французский бренд дижонской горчицы Maille в первом американском бутике в Нью-Йорке. В этом магазине на разлив (да, именно на разлив) предлагается пять видов горчиц , а еще более 30 видов предлагаются в более привычном форм-факторе.
5. Дегустатор текилы
Кэти Шнурр – новая богиня текилы в ресторане La Hacienda при гостинице Fairmont Scottsdale. Будучи еще студенткой в Аризонском студенческом университете, Шнурр сосредоточилась на изучении текилы. Сейчас же 27-летняя девушка проводит эксклюзивную сертификацию текилы в Мексике, в том числе поэтапные посещения ферм и слепые тесты.
В качестве текильного сомелье и администратора La Hacienda, она управляет всеми предложениями по спиртным напиткам и проводит специальные мероприятия, такие как дегустации, классы миксологии и уроки «Tequila 101».
6. Пивной сомелье
Начиная с 2000 года работает специальная программа по переносу уровня знаний винных сомелье в мир солода и хмеля с помощью подготовки сертифицированных экспертов по пиву, известных как чичероне.
Чикагский пивовар Рэй Дэниелс начал программу сертификации чичероне в 2008 году. И он шутит, что сделал это по относительно простой причине: плохое пиво.
Существует три уровня чичероне: сертифицированные разливщики пива (экзамен сдается онлайн), сертифицированный чичероне (индивидуальный тест, включающий дегустацию) и мастер-чичероне (индивидуальный экзамен длительностью два дня). В тестах основное внимание уделяется пяти основным компонентам: хранению и обслуживанию пива, стилям пива, вкусу и дегустации, процессу пивоварения и ингредиентам, а также выбору пива и пищи.
7. Острый соус
Ной Чаимберг уволился с корпоративной работы, чтобы вывести свою любовь к острым соусам на новый уровень. Он стал «сомелье соусов» и открыл магазин, посвященный приправам. Сегодня его популярный магазин Heatonist в Вильямсбурге продает небольшие партии соусов независимым производителям и может похвастаться единственным в городе залом для дегустации горячих соусов.
8. Саке
Многим не нравится саке. Но Мотоко Ванатабе из ресторана «Zenkichi» говорит, что это только потому, что они пили массовое пойло, которое подается горячим, чтобы скрыть его ужасное качество. Ватанабэ, сомелье саке и совладелец сети современных японских пивных ресторанов «Zenkichi» в Нью-Йорке и Берлине, полюбила саке только после переезда в США, несмотря на то, что родилась и выросла в Токио.
Изучая биологию и работая ассистентом исследовательской лаборатории в Нью-Йоркском университете, она была очарована различными вкусами и вариациями саке в баре Ист-Виллидж. По словам сомелье, определение вкусов саке не сложнее, чем определение разницы между индийским светлым элем и лагером или между «Шираз» и «Мерло».
9. Эксперт по ночным бабочкам
Модель и диджей Джейми Расконе превзошел всех сомелье, «устроившись» на просто фантастическую работу, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — он занимается контролем качества услуг в борделе. Девочки, которые заинтересованы в работе VIP-сопровождения в салоне Fiorella, проходят собеседования, психологическое тестирование и фотосессию. Затем Джейми занимается любовью с каждой из них (по одной за день), тщательно оценивая каждое их движение. В его офисе есть пилон для стриптиза и чемодан с презервативами.
