10 вещей, которые не стоит покупать с рук, если не хочется на следующий день пожалеть о приобретении

На современных сайтах объявлений можно найти все, что вашей душе угодно: начиная от платья, и заканчивая квартирой. Одни вещи можно купить с закрытыми глазами, так как их стоимость сильно не ударит по вашему кошельку. А другие потребуют от вас серьезных финансовых расчетов, если речь идет о крупных вложениях.

Специалисты поделились своим мнением и составили список из 10 предметов, которые лучше покупать в магазине, а не с рук. Эти вещи как нельзя лучше доказывают правдивость поговорки «Скупой платит дважды».

1. Лекарства

При хранении лекарств нужно соблюдать особые условия, которые может гарантировать только аптека.

Когда нужный вам препарат стоит в аптеке 1000 рублей, а на барахолке его предлагают приобрести за 500 рублей, возникает очень большой соблазн согласиться. Однако такой поступок сопровождается большими рисками. Во-первых, лекарство может оказаться подделкой, а, во-вторых, вы никогда не узнаете, соблюдались ли условия хранения. Возможно, таблетки лежали в аптечке, которая стояла в шкафчике на кухне. А может их год никто не доставал из автомобильного бардачка. Подумайте, готовы ли вы рисковать своим здоровьем ради мнимой экономии.

Мнение эксперта: Фармацевт группы Аптек «Medic» Асем Кудиева утверждает, что большинство медицинских препаратов нуждаются в соблюдении строгих условий хранения.

2. Косметика

Эффективность лекарств зависит не только от того, будете ли вы придерживаться инструкции, но и от состояния медикамента. А гарантировать правильность хранения препаратов может лишь аптека.

Б/у косметика может стать причиной появления высыпаний на лице.

Не удивляйтесь, если после приобретения пудры, бывшей в употреблении, у вас появятся прыщи и ряд других высыпаний, а дешевая помада, купленная на просторах интернета, станет причиной возникновения герпеса. Косметика относится к средствам личной гигиены. Именно поэтому она входит в разряд товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Структура многих бьюти-средств является идеальной средой для развития бактерий, поэтому б/у косметика ни в коем случае не должна оказаться в вашем арсенале.

Врач-косметолог медицинского центра «НоваStudioМед» Елена Маслова делает акцент на том, что каждый раз, когда девушка использует тени для век, пудру или блеск губ, применяет спонжи и ватные диски, она переносит на бьюти-средства большое количество микробов с кожи. Попав в благоприятную для себя среду, бактерии размножаются и негативно влияют на состояние кожного покрова.

3. Продукты питания

Домашние пирожки могут быть приготовлены из несвежих продуктов.

Сейчас речь идет не о продукции интернет-магазинов, которые функционируют в вашем городе и предлагают доставку на дом. Мы имеем в виду «домашних чебуреки», «бабушкин борщ», «торты на заказ» и так далее. К сожалению, вам никто не может гарантировать того, что для оливье была использована свежая колбаса, и что при приготовлении блюда соблюдались все правила гигиены. Вполне возможно, что тесто было замешено далеко не в самой чистой посуде, а «повар с многолетним стажем» забыл помыть руки. Поэтому, если не хотите мучиться с пищевым отравлением, приготовьте еду самостоятельно.

4. Мягкая мебель

Мебельная обивка впитывает неприятные запахи, которые сложно вывести.

Знаете ли вы, как вошло в обиход выражение «блошиный рынок»? По нашей информации, такое название дали месту, где продавалась бывшая в употреблении мебель, зараженная блохами и тараканами. В наше время хозяева вряд ли будут продавать диван либо кресло, которое стало домом для малоприятных насекомых, однако существует и другая, не менее важная проблема. Ткань, которая обтягивает мягкую мебель, очень легко впитывает запахи. Вывести их достаточно сложно, поэтому учитывайте этот момент при покупке. Если все-таки вы твердо решили купить мягкую мебель с рук, то сразу поменяйте обивку.

5. Постельные принадлежности

Подушки и матрасы имеют небольшой срок годности.

Матрасы и подушки тоже входят в разряд вещей, которые небезопасно покупать у бывших владельцев. Внутри постельных принадлежностей скапливаются не только частички кожи и кожный жир, но также плесень, грибок и клещи. А вывести этих «жителей» практически невозможно. Кроме того, не забывайте, что у подушек ограниченный срок эксплуатации, впрочем, как и у матрасов. Первые нужно менять каждые 2-3 года, а вторые – каждые 5-6 лет.

6. Одежда и обувь

Покупая одежду и обувь, внимательно смотрите на их состояние.

К самым популярным покупкам в интернете относятся одежда и обувь. Не удивительно, что существует целая область торговли под названием «Second-hand». Но проблема в том, что каждый человек относится к личным вещам по-своему. Кто-то тщательно ухаживает за ними, регулярно стирает, гладит и аккуратно развешивает в шкафу. А кто-то занашивает одежду до дыр, игнорируя элементарные правила хранения и использования. Поэтому выбирая вещи, бывшие в употреблении, внимательно смотрите на их состоянии. И помните твердое правило: никогда не покупайте с рук купальники и нижнее белье. Нельзя ставить во главе угла экономию, когда встает вопрос заботы о здоровье.

7. Шлемы

Даже маленькие трещины на шлеме могут привести к травмам.

Безопасность водителя велосипеда или мотоцикла напрямую зависит от качества шлема. Именно поэтому стоит избегать покупки б/у товара. Даже если вы тщательно осмотрите изделие и не найдете на нем серьезных повреждений, это вовсе не значит, что их там нет. Мелкие трещины и сколы не всегда заметны глазу, но они все равно несут существенную угрозу вашему здоровью.

8. Детская мебель

Детская мебель должна быть полностью безопасной и исправной, поэтому лучше покупать ее в магазине.

Если на себе вы еще можете сэкономить, то на ребенке – ни в коем случае. Безопасность вашего малыша всегда должна стоять на первом месте. Поэтому лучше не покупать детские стульчики, кроватки и другие предметы мебели с рук. Существует вероятность, что они уже были в ремонте либо имеют трещины, отломанные уголки, о которые маленький ребенок может пораниться.

9. Посуда

Новая посуда будет безопасной, в отличие от бывшей в употреблении.

Что касается посуды, то ее лучше не покупать с рук из-за соображений элементарной гигиены. Тарелки, чашки, бывшие в употреблении имеют миниатюрные трещины, в которых обычно «живут» вредные микроорганизмы. Их практически невозможно уничтожить, даже если несколько раз обдавать посуду кипятком. Поэтому лучше не рисковать и приобретать новые изделия в магазинах. Пускай не получится сэкономить, зато вы твердо будете уверены в том, что купленная тарелка полностью безопасна.

10. Кухонная техника

На миксерах и блендерах быстро тупеют лезвия, что делает их бесполезными.

Мясорубки, блендеры, миксеры и прочая кухонная техника, главная цель которой взбивать и измельчать, ценится, в первую очередь, за счет остроты лезвий. Соответственно, чем дольше в эксплуатации находится предмет, тем тупее становятся режущие элементы. Поэтому вряд ли вы будете довольны покупкой нового блендера. Что касается мультиварок и хлебопечек, то у них другая проблема: антипригарное покрытие, которое защищает чаши от пригорания, со временем истончается, что негативно отражается на вкусовых качествах приготовленного блюда. Также через разрушенный верхний слой в технику могут попасть микробы, которые навредят вашему организму.

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