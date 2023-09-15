6 актрис Голливуда, которым не нужны дублёры даже в самых экстремальных сценах и больших драках

Несмотря на то, что в кино героями экшнов и боевиков, как правило, являются мужчины, некоторые женщины-актрисы в боевых и экстремальных сценах ничуть им не уступают. С этими красотками шутки плохи, они не только могут элегантно пройтись в шикарных платьях на высоких каблуках по красных дорожках на различных церемониях, они в совершенстве владеют боевыми искусствами, каскадёрскими трюками и могут за себя постоять за себя как на съёмочных площадках, так и в жизни.
Зои Белл, 44 года
Зои Белл - новозеландская актриса и каскадёр. Известна по многолетнему сотрудничеству с режиссёром Квентином Тарантино. В школьные годы Зои, выступая на национальных чемпионатах страны, всерьёз увлекалась гимнастикой. А в подростковом возрасте именно гимнастика помогла ей очень быстро освоить боевое искусство тхэквондо, которое и привело девушку в мир трюков, где она со временем стала профессионалом
Зои Белл - новозеландская актриса и каскадёр.
В роли каскадёра Зои попробовала себя уже в 14 лет, совершив свой первый трюк в новозеландском телесериале «Улица Шортлэнд» (1992). Со средины и до конца 90-х она дублировала Люсиль Фрэнсис Райан в телесериале «Зена, королева воинов». Потом последовало немало каскадёрских штучек в небольших эпизодах и, наконец, она стала дублёром Умы Турман в нашумевшем боевике «Убить Билла» (2004) Квентина Тарантино.
Девушка настолько была органична при выполнении сложных трюков на съёмочной площадке, что режиссёр специально под неё написал сценарий фильма «Доказательство смерти» (2007) и дал ей одну из главных ролей. Все наверняка помнят один из самых захватывающих эпизодов этого фильма, когда героиня Зои Белл ехала на капоте автомобиля, который пытался протаранить и сбить с дороги главный злодей картины. Именно с этого фильма началась её актёрская карьера.
Затем начинающую актрису пригласили на съемки фильма «Ангел смерти» (2009), где Зои сыграла полноценную главную роль женщины-киллера. Её фильмографию, состоящую на нынешний день из 20 киноролей, пополнили также «Игра смерти» (2010), «Охотники на ведьм» (2012), «Омерзительная восьмёрка» (2015) и др. Помимо этого, в 10 кинопроектах Зои Белл показала своё потрясающее каскадерское мастерство, за которое была неоднократно номинирована на «Taurus World Stunt Awards» (Оскар для каскадеров) в категориях «Лучший трюк каскадёра-женщины», «Лучшая драка», «Лучшее падение с большой высоты»...
Милла Йовович, 47 лет
Американскую актрису и фотомодель Миллу Йовович воспитывала мама, актриса Галина Логинова, все свои силы и средства отдавшая на обучение дочери. Уроки музыки, танцев и актерского мастерства для девочки не прошли даром. Уже в 9 лет она начала работать моделью, в 11-ть - впервые появилась на обложке журнала, а затем на протяжении двух лет много снималась в рекламе и позировала для многочисленных глянцевых изданий. С 13 лет Милла начала сниматься в кино.
Милла Йовович - американская актриса, фотомодель и модельер.
Зритель помнит её роли в кинофильмах «Пятый элемент»(1997), «Жанна Д’Арк»(1999), «Обитель зла»(2002), «45-й калибр» (2006), «Ультрафиолет» (2006), «Охотник на монстров» (2020) и множество других, входящих в фильмографию актрисы и составляющую около полусотни работ разных кинематографических жанров. За актерскую карьеру Милле Йовович нередко приходилось брать в руки не только холодное и огнестрельное оружие, но и мастерски использовать приемы боевого искусства. Поскольку актриса стремилась всегда без дублера выполнять все трюки во время съемок, ей пришлось овладеть большим количеством приемов и искусств — от боев на мечах, до ушу и тхэквондо. И, что любопытно, впоследствии монтаж этих сцен осуществлялся при минимальной компьютерной обработке.
Стоит отметить, что боевые искусства интересовали Милу с детства, поэтому она с легкостью обучилась им. А иногда это приходилось делать даже во время съёмочного процесса. Сейчас актриса увлекается джиу-джитсу, практикует йогу и медитации — все, чтобы быть в здоровой физической форме.
Мишель Йео, 60 лет
Мишель Йео — малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. В детстве Мишель была очень спортивным ребенком и страстно увлекалась танцами. В возрасте четырёх лет она начала заниматься балетом, в 15 летнем возрасте её зачисляют в специальную школу-интернат в Лондоне. Затем была учёба в Лондонской Королевской Академии танца. Однако блистательная карьера балерины резко оборвалась из-за травмы позвоночника. Мишель, понимая, что жизнь на этом не закончилась, переключилась на постановку танцевальных композиций и другие виды искусств, в том числе и боевые.
Мишель Йео — малайзийская актриса и танцовщица.
Актерская карьера Мишель Йео началась в Гонконге с нескольких рекламных роликов для телевидения, в которых она снялась вместе с Джеки Чаном. Её красота и грациозность на экране не остались незамеченными. Вскоре один за другим последовали контракты на съёмки в фильмах «Сова и Бамбо» (1984), «Лёгкие деньги» (1987) «Полицейская история 3» (1992), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Мемуары гейши»(2005), «Меч судьбы» (2016) и др. Всего в фильмографической копилке актрисы на сегодняшний день около 50 кинопроектов.
Звезда «Мемуаров гейши», «Крадущийся тигра», «Джеймса Бонда», «Все везде и сразу» практически все сцены боёв своих героинь выполняет без дублерш, даже сейчас, когда ей уже перевалило за 60 лет. И в каждом из них она настолько органична, грациозна и легка, что зрителю кажется будто Мишель Йео настоящий профессионал. Актрисе действительно приходится регулярно брать уроки у тренеров-каскадеров, чтобы выглядеть в кадре столь реалистично.
Сара Мишель Геллар, 46 лет
Сара Мишель Гелар - американская актриса и телевизионный продюсер. Геллар добилась наибольшей известности благодаря своим подростковым ролям во второй половине девяностых. В течение семи лет Сара Мишель Гелар играла Баффи в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», которая могла в доли секунды "разобраться" с сотней вампиров. Однако не только на экране хрупкая Сара могла показать чудеса боевого искусства, но и в реальной жизни.
Сара Мишель Гелар - американская актриса и телевизионный продюсер.
Актриса была опытной спортсменкой за много лет до съёмок в известном проекте. Подростком она профессионально занималась фигурным катанием, затем её увлечением стало тхэквондо. В этом виде боевых искусств Гелар даже принимала участие в национальных соревнованиях и выборола черный пояс. А когда в жизнь Сары вошло кино, она успешно освоила кикбоксинг. С тех пор актриса отрабатывала сцены драк без дублера. На сегодняшний день, актриса, к сожалению поклонников, отошла от большого кино и работает в проектах, связанных с телевидением.
Люси Лью, 54 года
Люси Лью - американская актриса китайского происхождения, продюсер, режиссёр и фотомодель, а еще, как нередко её называют - настоящий самурай. Люси - ещё одна из любимиц Тарантино, которая запомнилась и полюбилась зрителям в первую очередь за счет владения разными трюками и боевыми искусствами, которые голливудская звезда осваивала на протяжении всей своей актёрской карьеры.
Люси Лью - американская актриса, продюсер, режиссёр и фотомодель.
Она не прибегала к услугам дублеров даже тогда, когда предстояла съемка очень сложной сцены. Вместо этого, актриса самостоятельно осваивала необходимые навыки и усиленно тренировалась. К примеру, во время работы над кинофильмом «Убить Билла» Люси Лью нужно было подготовиться к сцене драки с героиней Умы Турман, Черной Мамбой. И для этого актриса в течение нескольких месяцев тренировалась самурайскому бою на мечах. Таким образом в копилке её умений появилось множество боевых навыков.
В течение всей своей карьеры Люси Лью, снялась в десятках боевиков, причем воплощая в жизнь разные образы. В боевике «Убить Билла» (2003) она — беспощадная убийца; в фильме «Ангелы Чарли» (2000) — борец за правопорядок и покорительница мужских сердец; в «Железном кулаке» (2012) — жестокая владелица публичного дома. Однако в копилке актрисы есть и комедийные роли. И главная роль в комедийно-драматическом сериале "Почему женщины убивают" - одна из них. Всего в её фильмографии около сотни проектов, в том числе и телевизионных.
Джессика Альба, 42 года
Джессика Альба - американская актриса. Теле- и кинокарьера для Альбы началась совсем в юном возрасте. Зритель впервые увидел её в фильме «Затерянный лагерь» и сериале «Тайный мир Алекс Мак» (1994). С тех пор звезда Голливуда была неоднократно признана самой сексуальной женщиной мира. А в довесок к актёрскому мастерству Альба имеет черный пояс по тхэквондо, и превосходный танцевальный талант.
Джессика Альба - американская актриса.
Джессика снялась в 40 кинопроектах разных жанров - от комедий до триллеров и остросюжетных боевиков, где она в полной мере смогла проявить свои бойцовские качества. Как-то во время съемок фильма "Механик: Воскрешение" Джессика поломала мизинец на ноге во время выполнения трюка. «На съемочной площадке я дралась с большим парнем. Этот парень ударил меня несколько раз, но я довольно хорошо дала ему сдачи. Я пнула его в живот несколько раз и... сломала палец»,- так объяснила актриса это происшествие. Но уже вскоре после случившегося, Альба в туфлях на высоких каблуках появилась в шоу Эллен Дедженерес. Позже она призналась, что изо всех сил пыталась скрыть свою боль. Ну, чем не бойцовский характер...
Хотя, по правде говоря, Джессике Альбе всё же иногда приглашают дублёров. Но, это только для съёмок в откровенных сценах. Она может появиться в кадре в красивом белье, но полное обнажение для актрисы – табу.
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