7 культовых игрушек ХХ века, которые до сих пор пользуются огромной популярностью

Мраморные шарики

Разноцветные мраморные шарики.

Мишка Тедди

Мишка Тедди. \ Фото: s.yimg.com.

Плюшевый мишка. \ Фото: zero-to-three.s3.amazonaws.com.

Лего

Lego. \ Фото: cadeauxetjeux.com.

Lego Звёздные войны.

Lego Гарри Поттер.

Барби

Куклы Барби. \ Фото: i.pinimg.com.

Фильм Барби с Марго Робби в главной роли. \ Фото: m.media-amazon.com.

Машинки Hot Wheels

Культовые машинки ХХ века.

Монополия

Легендарная монополия. \ Фото: historyuk.s3.eu-west-2.amazonaws.com.

Монополия родом из детства. \ Фото: antdke.co.

Кубик Рубика

Кубик Рубика. \ Фото: i.ytimg.com.

Эрно Рубик. \ Фото: th-thumbnailer.cdn-si-edu.com.

Испокон веков игрушки формировали восприятие окружающего мир и жизнь детей. Исключением не стал и ХХ век, подаривший множество разнообразных культовых кукол, машинок , конструкторов и прочих детских хочу, которыми грезил чуть ли не каждый второй ребёнок.Простая концепция маленьких твёрдых шариков в качестве игрушек насчитывает тысячи лет, но знакомые многим разноцветные мраморные шарики родом из детства начали массово производиться в 1903 году компанией M.F. Christensen & Son Co., которая прекратила свою деятельность в 1917 году. Рынок мрамора был подхвачен компанией Akro Agate, которая продолжила массовое производство стеклянных безделушек. На протяжении всего ХХ века и вплоть до настоящего времени различные игры с шариками были постоянным явлением на игровых площадках и в школах. Но со временем это хобби вышло далеко за рамки простых детских игр. Взрослые, которые с удовольствием играли стекляшками, стали устраивать самые настоящие соревнования, организовывая чемпионаты по всему миру. За последние пару десятилетий в турнире доминировали немецкие и английские команды, чьё увлечение, казалось бы, детскими игрушками, принесло не только победу и награду, а и неимоверное удовольствие.Во время поездки в Миссисипи в 1902 году Теодор Рузвельт был приглашён на соревнования по охоте на медведя. Соревновались ещё несколько охотников. Большинство из них уже убили медведя во время соревнований, в то время как Теодор, так и не подстрелил. Однако слуги Рузвельта поймали медведя и привязали его к дереву, предложив Теодору застрелить зверя, но мужчина, почувствовав отвращение, счёл этот поступок неспортивным. Этот инцидент породил мультфильм, в котором было изображено это событие, где медведь был нарисован маленьким и симпатичным. Так появился на свет «Мишка Тедди», изображение которого в дальнейшем было реализовано в виде мягкой игрушки. В то время как ранние плюшевые мишки больше походили на настоящих медведей, с удлиненными мордочками, покрытыми мехом, современные плюшевые мишки сделаны так, чтобы выглядеть более миловидно и мультяшно. Они также обтянуты различными тканями, включая искусственный мех, велюр, хлопок, атлас, джинсовую ткань и вельвет.Эти знаменитые игрушки оказали огромное влияние на социальную структуру человеческой культуры, породив множество телевизионных персонажей, таких как медведь Руперт, Винни-Пух и Паддингтон. Были созданы музеи плюшевых мишек, а также службы неотложной помощи, которые передают плюшевых мишек травмированным детям. И совсем неудивительно, что Тедди по-прежнему очень любят, и их можно встретить в руках у детей по всему миру, которые бережно прижимают к себе симпатичную горячо любимую игрушку.Дебютировав в 1940-х годах, конструктор Lego впоследствии стал мировым феноменом. Несмотря на то, что компания была основана в 1934 году Оле Кирком Кристиансеном в Биллунде, Дания , только в сороковых годах знаменитые «кирпичики» начали изготавливать из пластика. К пятидесятым годам у the bricks была международная аудитория.Оригинальный дизайн для склеивания строительных кирпичиков в качестве игрушек был создан британской компанией Kiddicraft. Компания Lego признаёт на своём веб-сайте, что ее кирпичики изначально были копией кирпичиков Kiddicraft, но существуют различные версии того, как развивалась история. Тем не менее Lego стала одной из самых популярных и известных игрушек в мире.На протяжении десятилетий конструкторы становились всё более сложными, и создавались новые темы. Средневековая, космическая и городская тематика была популярна в восьмидесятых и девяностых годах, но в последние годы Lego приобрела права на производство игрушек для крупных франшиз. Существуют Lego-версии «Звёздных войн», «Гарри Поттера», «Майнкрафта», «Диснея», «Супер Марио», «Человека-паука» и «Странных вещей».Наряду со стандартными размерами кирпичей Lego также представила Duplo - более крупные кирпичи, предназначенные для более молодой аудитории, и Lego Technik, в котором представлены шестерни, оси и функциональное оборудование.В последние годы эта знаменитая игрушка также породила успешную франшизу, распространившуюся на кино и телевидение, а также чрезвычайно популярные видеоигры.Ещё одна знаменитая игрушка, которая обязана своим успехом копированию другой игрушки — Барби, была выпущена Рут Хэндлер для Mattel в 1959 году и была почти точной копией немецкой куклы Лили из Bild. Вот уже более шести десятилетий Барби является самой продаваемой модной куклой в мире. Её популярность привела к тому, что она стала фирменным продуктом Mattel, а франшиза породила множество воплощений знаменитой игрушки с огромным разнообразием игровых наборов и модных аксессуаров. Сама кукла претерпела множество изменений в форме тела и внешнем виде в соответствии со временем и общественными нравами, которые определяют идеальную фигуру для женщин. Это привело к резкой критике, особенно в последующие десятилетия, за пропаганду нереалистичных изображений тела для девочек.Эта знаменитая игрушка также породила целую франшизу, которая включает косметику, книги, канцелярские принадлежности, телесериалы и видеоигры. Барби начала появляться в качестве видеоблогера на Youtube в 2015 году, а на 2023 год запланирован выход фильма в прямом эфире с Марго Робби в главной роли.Ещё одной известной игрушкой, принадлежащей Mattel, являются машинки, известные как Hot Wheels. Вдохновлённые британским брендом Matchbox, Hot Wheels были представлены в 1968 году и были прямым конкурентом Matchbox до 1997 года, когда Mattel приобрела Tyco Toys, принадлежащий Matchbox.В то время как Matchbox фокусировалась на точных мини-копиях автомобилей, Hot Wheels больше фокусировалась на воображении, превращая автомобили в нечто большее, чем просто машинки. Автомобили обрели мгновенный и массовый успех, полностью изменив индустрию.Сегодня машинки — это не просто игрушки для детей, они являются предметом коллекционирования. Во всём мире есть много коллекционеров, которые признают ценность редчайших моделей, некоторые из которых стоят многие тысячи долларов. С 2018 года Hot Wheels организует ежегодное мероприятие под названием Hot Wheels Legends Tour. По всей территории Соединённых Штатов проводится восемнадцать мероприятий, в рамках которых люди могут приобрести свои собственные (настоящие) автомобили, скопированные с игровых моделей машинок Hot Wheels.В 1903 году Лиззи Мэги создала игру «Домовладелец», чтобы показать, что экономическая система, которая вознаграждает отдельных людей, лучше, чем та, в которой существуют монополии. Компания Parker Brothers приобрела игру в 1930-х годах и выпустила свою версию под названием «Монополия» в 1935 году. В 1991 году Parker Brothers была поглощена компанией Hasbro. На сегодняшний день было продано более 315 миллионов копий этой знаменитой игры.Суть игры заключается в доминировании на рынке, накоплении всего богатства и доведении оппонентов до банкротства за счёт владения недвижимостью и коммунальными услугами. Было создано множество версий игры, адаптированных для страны, в которой она продаётся. Названия улиц часто менялись и меняются в соответствии с местными версиями.Предполагается, что игра заканчивается, когда все игроки, кроме одного, становятся банкротами (в другой версии игра заканчивается тем, что второй игрок становится банкротом ). Многие игры не заходят так далеко, поскольку игровую доску часто переворачивают в приступе ярости. Возможно, «Монополия» слишком хорошо имитирует реальность и последствия капитализма свободного рынка.Изобретённый в 1974 году Эрно Рубиком, кубик Рубика представляет собой сложную головоломку, которая почти полвека испытывала нервы и терпение. В 1980 году Cube был выпущен на международном рынке и сразу же стал иконой популярной культуры. Он разошёлся миллионными тиражами и привлёк внимание всех слоёв населения. По состоянию на 2009 год было продано более 350 миллионов экземпляров этой знаменитой игрушки, что делает её самой продаваемой игрушкой в истории.С 2003 года Всемирная ассоциация кубиков организует и контролирует соревнования и мероприятия, связанные с кубиком Рубика. Спидкубинг стал популярным времяпрепровождением, благодаря которому проводятся турниры, чтобы выяснить, кто быстрее соберёт кубик Рубика. На данный момент рекорд принадлежит Ду Юшенгу из Китая - 3,47 секунды.Можно считать, что многие известные игрушки оказали влияние на ХХ век от Хулахупы, Слинки и Твистера до фигурки Джи-И-Джо, My Little Pony, Care Bears, Masters of the Universe, и это лишь некоторые из них. Список длинный, а влияние велико. Для детей (и многих взрослых) по всему миру игра и коллекционирование игрушек — это времяпрепровождение, которое никогда не выйдет из моды. Некоторые из них легко забываются, но многие в конечном итоге становятся знаменитыми игрушками, о которых будут помнить всегда, даже когда их производство прекратится.