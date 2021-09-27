Список самых красивых животных мира

У красоты много граней и оттенков, секретов и тайн. Красивый – это значит гармоничный, привлекающий внимание. Какие только животные не встречаются на нашей планете!









Некоторые ошеломляют своими габаритами, кто-то изумляет повадками и образом жизни, есть и такие, которые удивляют фантастической окраской. Красота мира животных – особенная. Её надо увидеть, услышать. Природная красота – самая правильная. Некоторые животные завораживают одни своим видом. А какие из них самые красивые? Предлагаем это узнать.







Песец или полярная лиса

Ахалтекинская лошадь

Амурский тигр

Дельфин

Рысь

Арктический волк

Полярный медведь

Снежный барс или ирбис

Лиса

Чёрная пантера