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Список самых красивых животных мира

У красоты много граней и оттенков, секретов и тайн. Красивый – это значит гармоничный, привлекающий внимание. Какие только животные не встречаются на нашей планете!

Список самых красивых животных мира


Некоторые ошеломляют своими габаритами, кто-то изумляет повадками и образом жизни, есть и такие, которые удивляют фантастической окраской. Красота мира животных – особенная. Её надо увидеть, услышать. Природная красота – самая правильная. Некоторые животные завораживают одни своим видом. А какие из них самые красивые? Предлагаем это узнать.

Список самых красивых животных мира

Песец или полярная лиса


Только взгляните на этот белоснежный и невероятно мягкий мех. К сожалению, из этих милых лисичек делают шубы, которые являются одними из самых дорогих. Вообще, песец является млекопитающим животным, относящимся к семейству псовых. Вес полярной лисицы колеблется от 3-3,5 до 9 килограммов.

Длина тела может достигать 50-70 сантиметров, длина хвоста обычно не превышает 30 сантиметров. Самцы более крупные, нежели самки. Морда у полярной лисицы вытянутая, а ушки немного закруглены. Песец – хищник. И наблюдать за тем, как он охотится, невероятно интересно, ведь чтобы поймать добычу, сначала нужно её обнаружить под толщей снега, а затем настигнуть и схватить.

Список самых красивых животных мира

Ахалтекинская лошадь


Фотографии этой шикарной лошади удивляют и поражают.
Но те, кто такое животное видел вживую, знают, что это невероятное зрелище. Вообще, ахалтекинцы – это наиболее древняя порода лошадей, одна из немногих чистокровных и не смешанных с другими породами.

Жеребец рослый, крепкий, имеет широкую мускулистую грудь и высокую и длинную холку. Голова одновременно величественная и утончённая за счёт сочетания широкого и выпуклого лба и вытянутой челюстной части.

Особенно красива ахалтекинская лошадь редкой и благородной изабелловой масти. Оттенок слоновой кости буквально переливается на свету. Помимо всего прочего, эти животные очень умны и ранимы, поэтому требуют особого ухода.

Список самых красивых животных мира

Амурский тигр


Этот подвид считается вымирающим и занесён в Красную книгу. Это животное одновременно величественно, грациозно, красиво и вселяет страх в любого, кто его увидит. Амурский тигр крупнее своих собратьев других подвидов и имеет более густую и длинную шерсть.

Окрас в зимнее время обычно оранжевый, полосы черные, а живот чаще бывает белым. Если взглянуть на одну только лапу амурского тигра, то может показаться, что он сможет ею убить кого угодно. А если такое животное откроет пасть с ужасающего вида острыми зубами, то станет ещё страшнее. Но всё же вид этого тигра завораживает и впечатляет.

Список самых красивых животных мира

Дельфин


Если взглянуть в глаза дельфину, то может показаться, что он всё понимает и даже пытается заговорить с людьми. Удивительно, но такое животное относится к отряду китообразных и является млекопитающим. Голова у дельфинов небольшая, морда зачастую заострённая, тело вытянутое, а не спине имеется плавник.

Дельфин является хищником, но питается ракообразными, моллюсками, мелкими рыбами. К человеку эти животные всегда относились дружелюбно, случаи нападения на людей – это редкость. Дельфины очень умные, они довольно легко поддаются дрессировке. Кроме того, эти животные используются для лечения различных тяжёлых заболеваний, в особенности у детей.

Список самых красивых животных мира

Рысь


Рысь – один из видов млекопитающих. Существует несколько подвидов, и завораживающей и какой-то необычной красотой отличается каждый из них. Внешне такое животные напоминает очень крупную кошку. У рыси морда такой же формы, такие же лапы и хвост.

Но размеры, конечно, гораздо больше. Так, взрослая особь может иметь длину от 80 до 120 сантиметров и вес, равный 20-25 килограммам. Отличительная особенность такого вида – кисточки на ушах. Рысь является хищником, она может выживать практически в любых условиях, так как отлично плавает, перемещается по скалам и лазает по деревьям. Это невероятно красивое и сильное животное.

Список самых красивых животных мира

Арктический волк


Арктический волк тоже очень красив и статен. Шерсть его бело-серая, морда вытянутая, лапы мощные и широкие. Обитает это животное практически на всей территории Арктики, а также в тундре. Единственное, чего такой волк избегает – это обширные территории, покрытые льдом.

Это уникальное животное не только очень красиво, но и невероятно выносливо и сильно. Так, полярный волк может не видеть солнечного света и тепла месяцами, неделями оставаясь голодным. Помимо всего прочего, эти животные выдерживают невероятно низкие температуры. А так как волк обитает на территории, где найти пропитание не так легко, то он может питаться почти всем, чем угодно.

Список самых красивых животных мира

Полярный медведь


Полярный медведь – один из наиболее крупных хищников, относящихся к млекопитающим. От бурого этого медведь отличается практически плоской головой (особенно в лобной части) и длинной шеей. Вес взрослой особи может достигать 450 килограммов, а длина в холке – 2,5 метров. Только представьте себе размеры этого животного!

Цвет шерсти белого полярного медведя может варьироваться от молочного до желтоватого (такой она бывает летом из-за обилия солнечного света). Эти животные прекрасно плавают (у них даже есть перепонки) и являются искусными и ловкими охотниками. Крупные когти позволяют полярному медведю не только не скользить на льду, но и удерживать добычу.

Список самых красивых животных мира

Снежный барс или ирбис


Снежный барс является довольно крупным хищным млекопитающим животным из семейства кошачьих. Лапы ирбиса относительно короткие, голова имеет небольшие размеры, тело длинное и очень гибкое, а хвост настолько длинный, что может сравниться с длиной тела.

Снежный барс имеет дымчатый окрас, по всему телу разбросаны удивительные сплошные или кольцеобразные пятна. Длина тела без хвоста составляет около 120 сантиметров, длина хвоста достигает метра, а высота в холке равна 60-70 сантиметрам. Шерсть длинная, мягкая, но при этом очень плотная и густая, что позволяет защищаться животному от неблагоприятных условий окружающей среды.

Список самых красивых животных мира

Лиса


Не зря такое животное является персонажем многих сказок и мультфильмов. Красота этого хитрого зверька завораживает: пушистый и длинный хвост, заострённая мордочка, рыжая пушистая и длинная шерсть, красивые блестящие глаза. Кстати, лисичка относится к семейству псовых, так что она является недалёкой родственницей собак.

Существует несколько подвидов лис, но каждый из них красив по-своему. Такое животное довольно быстро адаптируется даже к самым неблагоприятным условиям, поэтому лисицы встречаются повсеместно: в Америке, Европе, Азии и даже в Африке. Лисички, кстати, очень умны. Они обладают прекрасным слухом и отличной памятью, а также очень наблюдательны и зорки.

Список самых красивых животных мира

Чёрная пантера


Пантеры тоже нередко встречаются в фильмах и мультфильмах. На это грациозное животное можно смотреть бесконечно: чёрная переливающаяся шерсть, прекрасно сложенное тело, длинные лапы и блестящие глаза. Пантера – млекопитающее хищное животное из семейства кошачьих.

Обитают эти крупные кошечки обычно в лесах и джунглях. Удивительно, но пантера – это не отдельный вид, а результат некоторых мутаций. Так, пантерой можно назвать как леопарда, так и ягуара. Дело в том, что в организме таких животных содержится избыточное количество пигмента меланина, который и придаёт шерсти чёрный окрас.

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