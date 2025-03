Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга

Большая часть фотографий, освещающих войну во Вьетнаме, которая закончилась 40 лет назад, была сделана западными военными фотокорреспондентами или фотографами армии Южного Вьетнама. Однако, не так давно свет увидела книга «Another Vietnam: Pictures of the War from the Other Side» («Другой Вьетнам: сцены войны по другую сторону конфликта»), в которой собраны фотографии, сделанные партизанами Вьетконга и солдатами армии Северного Вьетнама. Эта книга рассказывает о простых крестьянах, которые отчаянно боролись и в конце концов победили одну из самых могущественных армий на Земле.







Сход партизанок в лесу в Намкане, 1972 год. Они скрывали лица под масками, чтобы оставаться анонимными, а значит – не иметь возможности выдать друг друга под пытками в случае попадания в плен.







Партизаны стоят в дозоре на заставе у вьетнамско-камбоджийской границы, 1972 год.







Партизанка стоит в дозоре в дельте Меконга, 1973 год. «Во время войны таких женщин, как она, можно было встретить где угодно. За свои 24 года она успела дважды овдоветь. Оба её мужа были солдатами. Эта женщина воплощала собой образ идеальной партизанки, которая пошла на большие жертвы во имя своей страны», – рассказывает фотограф.







Партизан плывёт на лодке мимо мангровой рощи в дельте Меконга, уничтоженной гербицидом «агент оранж», 1970 год. Во время войны во Вьетнаме американская армия применяла химикаты для уничтожения растительности, в которой могли прятаться вьетконговцы. Фотограф был потрясён увиденным, ведь мангровые рощи служили вьетнамцам источником рыбы, а значит пропитания.

Медосмотр новобранцев в Хайфоне, 1967 год. В 1973 году добровольная служба в армии была заменена обязательной воинской повинностью, и все пригодные к службе мужчины были призваны на фронт. Армия Северного Вьетнама увеличилась с 35 тысяч в 1950 году до более полумиллиона в середине 1970-х.Женщины вытаскивают на берег тяжелые сети в верховьях Меконга, 1974 год. На плечи женщин легла тяжелая работа, которой раньше занимались мужчины.Вьетнамцы обыскивают обломки сбитого американского самолёта на окраине Ханоя, 1972 год. Чтобы обойти радары, пилот летел на малой высоте над верхушками деревьев, поэтому был сбит стрелковым оружием. Целью американских самолётов были промышленные объекты в Ханое, хотя большая часть производства была эвакуирована в сельскую местность.Вьетнамцы обыскивают обломки сбитого американского самолёта на окраине Ханоя, 1972 год. Чтобы обойти радары, пилот летел на малой высоте над верхушками деревьев, поэтому был сбит стрелковым оружием. Целью американских самолётов были промышленные объекты в Ханое, хотя большая часть производства была эвакуирована в сельскую местность.Солдаты тренируются стрелять по мишеням в Тханьчи, сентябрь 1965 года. Даже имея на руках оружие времён Второй мировой войны (как на этом снимке) вьетнамцы сумели повредить и уничтожить множество американских самолётов.Строители обсуждают ремонт повреждённого американскими бомбардировками моста через реку Ма в Хамронге в Северном Вьетнаме, 1973 год.Солдаты поднимаются по тропе Хо Ши Мина в горах Чыонгшон, 1966 год.Лаосские партизаны поставляют продовольствие армии Северного Вьетнама недалеко от дороги №9 на юге Лоаса, март 1971 года.Жертву американской бомбардировки, камбоджийского партизана, несут в полевой госпиталь в мангровых зарослях на мысе Камау, 15 сентября 1970 года. Фотограф посчитал снимок ничем не примечательным, поэтому он не был напечатан.Солдаты армии Северного Вьетнама возле стратегически важной дороги № 9 во время операции «Lam Son 719», которая вошла в историю, как неудачная попытка армии Южного Вьетнама перекрыть тропу Хо Ши Мина, 1972 год.Обувь солдат армии Южного Вьетнама, которые избавлялись от военной формы, чтобы утаить свой статус, усеивает дорогу на окраине Сайгона, 30 апреля 1975 года.Жительницы Северного и Южного Вьетнама , пережившие войну и увидевшие воссоединение своей страны, избавившейся от иностранных оккупантов, май 1975 года.