Грязные вещи, которые мы все дружно игнорируем при уборке

Уборка — не самое приятное времяпрепровождение, поэтому мы стараемся как можно быстрее покончить с этим нудным делом и заняться более интересными вещами. Вполне естественное желание, но при этом мы зачастую пропускаем некоторые уголки в доме, которые на самом деле нуждаются в особом внимании.



Домашние растения

Лейка для душа

Дверца холодильника

Решетка батареи или радиатора

Вытяжка в ванной

Выключатели и кнопки на бытовой технике

Отсек для порошка в машинке и барабан

Многоразовые сумки

Букеты из засушенных цветов

Книги

Кофемашина

Стаканчик для зубных щеток

Мельницы для специй, солонки и перечницы

Мы все помним о том, что цветы нуждаются в регулярном поливе и различных удобрениях. А вот протереть стебли и листья порой забываем. Это не только сказывается на внешнем виде растений и вредит им, но может быть опасным и для нашего здоровья. На зелени быстро скапливается пыль, которая может вызвать аллергическую реакцию.Убираясь в ванной комнате, мы зачастую уделяем основное внимание унитазу, совершенно забыв о ванне или душевой кабине. А именно они по мнению ученых являются самым грязным местом в этой комнате. Микроорганизмы обитают даже на лейке для душа, а вернее в ней.Исследование показало, что это приспособление — настоящий рассадник бактерий. В нем иногда встречаются микроорганизмы Legionella pneumophila и Mycobacterium avium, которые особенно опасны для людей с больными легкими и ослабленным иммунитетом. Чтобы очистить лейку, ее необходимо оставить погруженной в емкость с уксусом на ночь.В течение дня мы открываем холодильник множество раз, при этом делаем это обычно руками, которыми только что трогали сырое мясо, рыбу или овощи. На поверхности этих продуктов могут обитать бактерии. Поэтому ручку этого агрегата, а в идеале и всю дверцу, нужно регулярно протирать дезинфицирующими средствами.Во время еженедельной уборки наши руки редко доходят до батарей. Эти приборы обычно надежны скрываются за мебелью или занавесками, при этом пыли там скапливается достаточно много. В результате это может влететь в копеечку, так как радиатору понадобится больше энергии, чтобы согреть помещение.Со временем решетка на вытяжке и сами лопасти покрываются пылью, а иногда и плесенью. Если прибор не чистить регулярно, то он начинает работать неправильно, и, вместо того чтобы удалять избыток влаги и пар из комнаты, распространяет по ней опасные микроорганизмы.Так как именно до этих деталей мы чаще всего дотрагиваемся в доме, то и шанс появления на них опасных бактерий значительно выше. Выключатели света и кнопки на плите и микроволновке легко пропустить во время уборки — эти элементы слишком маленькие. При этом их несложно отмыть с помощью тряпки из микрофибры и любого чистящего средства.Влажная среда — это отличное место для появления и роста бактерий. Несмотря на то что для стирки вещей в машинке используется моющее средство, которое призвано очищать одежду, сделать то же самое с самой техникой оно порой не может. Отсек для порошка необходимо регулярно протирать с помощью специального средства, чтобы избавиться от известкового налета и бактерий. То же самое следует делать и с барабаном, иначе машинка начнет источать неприятный запах, да и вещи будут плохо отстирываться.Такие вещи действительно помогают заботиться об окружающей среде, но если за ними неправильно ухаживать, они могут быть опасны для здоровья. Мы складываем в них сырое мясо, рыбу, птицу, овощи и фрукты, на поверхности которых могу находиться вредоносные микроорганизмы. Поэтому сумки необходимо регулярно мыть в горячей воде с использованием любого моющего средства.Сухие цветы кажутся идеальным украшением для дома: ухаживать за ними не надо, а смотрятся они при этом очень симпатично. Но эти элементы декора — настоящие пылесборники, а при неправильном уходе могут покрыться плесенью. Цветы нужно регулярно аккуратно обдувать феном и хранить только в сухих помещениях вдали от прямых солнечных лучей.Если за книгами не ухаживать правильно, они быстро превратятся в источник пыли, грязи и неприятных запахов. В некоторых изданиях даже появляются грибок и плесень, которые могут нанести вред здоровью. Книги, которые хранятся в спальне или гостиной, следует очищать от пыли раз в несколько недель, а те, что стоят на кухне, нужно тщательно протирать как минимум раз в неделю.Некоторые специалисты считают, что этот прибор смело можно внести в пятерку самых грязных в доме. Если не мыть кофемашину хотя бы раз в месяц, в ней быстро появится грибок и плесень. Обычно к технике прилагается инструкция по правильной очистке, но некоторые модели можно просто промыть раствором воды и уксуса (1:1).Стаканчик, в котором мы храним зубные щетки, может стать настоящим ночным кошмаром для микробиолога. Зачастую этот предмет не чище унитаза, так как стоит на раковине неподалеку от «фаянсового трона», и каждый раз, когда мы смываем воду, всевозможные бактерии поднимаются в воздух и оседают на всех окружающих поверхностях. Поэтому стаканчик нужно регулярно дезинфицировать. А хранить его лучше в закрытом шкафчике.Мы все знаем, что именно разделочные доски, кухонные столешницы и раковина могут быть настоящим рассадником для бактерий, и именно им уделяем особенное внимание при уборке. Но недавнее исследование показало, что самой грязной штукой на кухне зачастую являются мельницы для специй и солонки.В процессе приготовления блюда мы порой берем эти предметы грязными руками, невольно перенося микроорганизмы на новую поверхность. Поэтому мельницы, перечницы и солонки тоже стоит регулярно протирать дезинфицирующим средством.