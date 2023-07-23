10 важных открытий, которые были сделаны вблизи труднодоступных вулканов

Вулканы полны тайн...
Вулканы - это больше, чем просто «горы, стреляющие лавой». Они являются одними из любопытнейших геологических образований, а их извержения могут изменить ландшафт. Впрочем, даже потухшие вулканы являются местами, где часто случаются археологические и геологические находки. Часто открытия внутри вулканов или рядом с ними помогают раскрыть тайны еще доисторических времен.
1. Водоем Истаксиуатля
Вулканы раскрывают тайну: водоем Истаксиуатля.
Мексика
Недалеко от Мексиканского вулкана Истаксиуатль есть очень интересный водоем. Когда это озеро было не так давно осушено, а на его дне был обнаружен каменный храм. Ацтекские архитекторы сделали что-то потрясающее. Они установили камни, учитывая зеркальный эффект пруда, таким образом, что создавалось впечатление, будто сооружение парит под водой.
Этот тецакуалько (храм), расположенный у подножия вулкана Истаксиуатль, дополняет коллекцию артефактов, найденных на археологическом участке Нахуалак (750-1150 г.г. до н. э.). Большинство предметов, таких как керамика, фрагменты камней и органические остатки, были связаны с Тлалоком, богом дождей у ацтеков.
Поскольку святыня, очевидно, является священным местом, археологи считают, что ее дизайн должен показывать, как ацтеки представляли себе Вселенную (не только звезды, которые они видели ночью, но и модель их мифического мира).
2. Лабиринт Нешраун
Вулканы раскрывают тайну: лабиринт Нешраун.
Исландия
В 2014 году исследователи пещер решили провести свой день в Национальном парке Снефетлснес в Исландии. Изучая лабиринт Нешраун, они обнаружили пещеру, в которой находились старинные артефакты: остатки небольшого камина, кости лошадей и того, что могло быть кроватью. Остаткам было около 900 лет.
Эксперты полагали, что кто-то, вероятно, прятался в пещере в XI – XII веках. Хотя неясно, почему человек прятался в пещере, были обнаружены явные признаки пренебрежения к закону. Если быть точнее, то лошадиные кости свидетельствовали о том, что животное было убито и съедено.
Когда христианство было принято в Исландии в 1000 г. н.э., лошадиное мясо стало запретной пищей. Учитывая, что даже до того, как закон вступил в силу, люди редко питались кониной, это сделало еду пещерного обитателя не только незаконной, но и невероятно необычной.
3. Ископаемые, предсказывающие будущее
Вулканы раскрывают тайну: водяная птица Tingmiatornis arctica.
Канадская Арктика
Около 90 миллионов лет назад большая водяная птица умерла в районе современной канадской Арктики. Названая Tingmiatornis arctica, птица выглядела как нечто среднее между бакланом и чайкой. Когда ее ископаемые останки были обнаружены в 2016 году, доисторическая птица не только стала одной из старейших в северном полушарии, но и установила рекорд.
Ученые всегда считали, что 93,9-89,8 млн. лет назад было сильное глобальное потепление. Несмотря на жару, также считалось, что канадская Арктика по-прежнему была покрыта льдом. Но тот факт, что Tingmiatornis жил в этом районе, делает подобное невозможным. Эта птица выкапывала пищу из почвы, а лед бы сделал это невозможным.
Другие ископаемые и образцы почвы показали, что Tingmiatornis жил в совершенно иной Арктике — жаркой местности, переполненной вулканами и населенной динозаврами и рептилиями. Эти вулканы извергали достаточно углекислого газа в воздух, чтобы вызвать парниковый эффект. Мало того, что Tingmiatornis изменил представление о древней экосистеме, так он еще и дает представление о том, на что может быть похож будущий мир, слишком жаркий для арктического льда.
4. Кольца Пиланесберга
Вулканы раскрывают тайну: гигантские кольца Пиланесберга.
ЮАР
В национальном парке Пиланесберг в Южной Африке на земле можно найти круги настолько большие, что они напоминают горы и долины. На самом деле это «шрамы», оставшиеся от древнего вулкана, который неоднократно извергался в прошлом. Спутник NASA сумел снять достаточно деталей, чтобы показать рождение и кончину вулкана возрастом в миллиард лет.
Он начинался как «эмбриональная горячая точка», в которой накапливалась лава, в конечном итоге прорвавшаяся сквозь кору с огромной силой. Однако не вся магма попала наружу. Часть из нее охладилась и затвердела на Земле, просачиваясь в круглые трещины и принимая их форму. Это явление известно как кольцевые дайки. Они встречаются очень редко, и на Земле их существует очень мало.
За время жизни вулкана в течение миллионов лет процесс повторялся несколько раз. После каждого извержения появлялось новое подземное кольцо. Вулкан Пиланесберг стал бездействующим после того, как континентальные плиты «сдвинули» от «горячей точки». В течение следующих тысячелетий эрозия почвы и камня привела к тому, что дайки поднялись на поверхность.
5. Окаменелый лес эпохи Перми
Вулканы раскрывают тайну: окаменелый лес эпохи Перми.
Монголия
Около 300 миллионов лет назад на территории современной Монголии произошло извержение вулкана, которое «заморозило во времени» тропический лес. Во время катастрофы лес был погребен под метровым слоем вулканического пепла. В то время на Земле был только один суперконтинент, известный как Пангея.
Буквально недавно эти похороненные растения были обнаружены учеными, и они находились буквально в первозданном состоянии: исследователи увидели, какими были деревья в экосистеме эпохи Перми. Хотя слой золы был недостаточно толстым, чтобы сохранить стоящие деревья, некоторые из них упали во время извержения и были погребены внутри слоя золы.
6. Кампанийский Игнимбрит
Вулканы раскрывают тайну: «Кампанийский Игнимбрит».
Италия
В 2012 году ученые решили переоценить древнее суперизвержение в Италии. Вулкан Кампи Флегрей взорвался около 39 000 лет назад, и это стало самым большим извержением Европы за 200 000 лет. Команда решила изучить так называемый Кампанийский Игнимбрит (массивные поля пепла, оставленные вулканом).
Изучив 115 разных точек для точных измерений, исследователи пришли к выводу, что извержение было просто эпическим. Около 250-300 кубических километров золы было выброшено, засыпав территорию размером в 3,7 миллиона квадратных километров. Это превзошло предыдущие оценки в три раза. Кроме того, в атмосферу вырвалось 450 миллионов килограммов диоксида серы.
Ядовитое облако привело к снижению температуры во время и без того холодного ледникового периода, а также могло привести к тому, что неандертальцы и люди в восточном Средиземноморье вымерли, а оставшиеся в живых ушли. Зола содержала фтор, который проник в растения, употребляемые в пищу этими двумя группами, что, вероятно, вызвало флюороз у некоторых. Это состояние повреждает внутренние органы, зубы и глаза.
7. Извержение Тоба
Вулканы раскрывают тайну: Тоба - хранилище человеческих генов.
Индонезия
50 000-100 000 лет назад люди стали исчезающим видом. Современные популяционные гены предполагают, что биоразнообразие резко сократилось в то время, потому что людей было мало. В 2009 году была обнаружена причина того, что человечество чуть не исчезло в то время. Около 73 000 лет назад на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана, которое полностью затмило Кампи Флегрей.
При извержении Тоба в воздух попало достаточно пепла, чтобы полностью заблокировать солнечный свет на целых шесть лет. Если Кампи Флегрей снизил глобальную температуру на 1-2 градуса по Цельсию, Тоба снизил ее на колоссальных 16 градусов по Цельсию. Ледниковый период продолжался 1 800 лет. Извержение могло объяснить, почему люди почти вымерли, но необходимы доказательства этой теории.
Поэтому исследователи решили проверить золу Тобы, чтобы найти древние остатки растений. Испытания показали то, что окружающая среда была уничтожена в массовом масштабе. В течение 1000 лет после извержения Тобы буйные леса Индии почти исчезли, и их сменила редкая растительность, которая обычно встречается в засушливых землях. Также снижение температуры означает, что выпадало меньше осадков, что также оказало крайне негативное влияние на природу.
8. Африканский раскол
Вулканы раскрывают тайну: «Африканский раскол».
Эфиопия
Африка рождает новый остров. Обычно подобный процесс занимает около 10 миллионов лет, но в Эфиопии все идет гораздо более быстрыми темпами. В 2005 году ученые обнаружили быстрый раскол. В течение 10 дней трещина углубилась на 8 метров, а ее длина достигла 60 километров. Это вызвано подземными извержениями и лавой, поднимающейся на поверхность из глубин. Примечательно, что трещина - это начало нового океана.
По мере того, как вулканическая активность увеличивает разлом, Африканский Рог будет отсоединяться от остальной части континента, а южные районы Эфиопии и Сомали превратятся в остров. Скорость, с которой это происходит, действительно необычна. Обычно такие изменения занимают миллионы лет, но странная континентальная трещина образуется прямо на глазах. Это также редкая возможность для геологов засвидетельствовать рождение совершенно нового моря.
9. Вода в стекле
Вулканы раскрывают тайну: «древняя вода в стекле».
Папуа-Новая Гвинея
Благодаря глубоководным вулканам стал известен еще один невидимый процесс. Ученые уже знали, что морская вода наполняет дно океана изотопами водорода и бора. Но более глубокие тектонические плиты погружаются в мантию, поскольку их состав меняется благодаря морской воде и ее химическим элементам.
Однако, ученые не могли изучить древнюю воду, поскольку в какой-то момент изотопы водорода и бора исчезают, будто морская вода, достигающая мантии, просто исчезает. Однако в бассейне Мануса в Папуа-Новой Гвинее все случилось по-другому. Там подводные вулканы разрастались на глубине 1,6 км под поверхностью, а благодаря давлению в глубине образовывалось вулканическое стекло. Анализ этого стекла показал очень неожиданные результаты.
Морская вода вышла из глубины мантии и сохранилась на целый миллиард лет. Это показало, что тектонические плиты, погруженные в древности в мантию, могут и всплыть. Кроме того, поверхностные воды не всегда исчезают, когда попадают в мантию. Местное смешивание доисторической морской воды с современным океаном помогает ученым понять, как Земля перерабатывает воду и другие элементы.
10. Эль-Волкано
Вулканы раскрывают тайну: «Эль-Волкано».
Перу
В Перу есть любопытная структура, которая возвышается почти на 15 метров. В 1960-е годы археологи в долине Непена заметили насыпь. Ее назвали Эль-Волкано, поскольку она напоминает вулкан. Серьезное расследование в 2017 году сделало эту пирамиду еще более загадочной. Никто не знает, кто ее построил между 900-200 годами до н.э. или почему ее сделали в форме конуса.
Были выдвинуты три основные теории: грабители, эрозия и преднамеренная попытка строителей сделать поддельный вулкан. Но эрозия не может объяснить недостачу примерно 2 135 кубометров земли. Единственный вывод заключается в том, что насыпь изначально была создана в такой форме.
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