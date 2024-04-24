Как прославился Ван Гог: поразительная история братьев Ван Гог

Сегодня картины Винсента Ван Гога стоят баснословных денег, а талантом художника восхищается весь мир. А вот о женщине, которая и подарила этому миру произведения гениального живописца, вспоминают вовсе не так часто. Но именно деятельное участие вдовы брата живописца открыло миру имя великого художника, чьи работы могли сгинуть в безвестности, а то и вовсе быть уничтоженными после его смерти. А началось всё с того, что молодая женщина осталась одна с ребенком на руках и без всякой поддержки со стороны. Сегодня картины Винсента Ван Гога стоят баснословных денег, а талантом художника восхищается весь мир. А вот о женщине, которая и подарила этому миру произведения гениального живописца, вспоминают вовсе не так часто. Но именно деятельное участие вдовы брата живописца открыло миру имя великого художника, чьи работы могли сгинуть в безвестности, а то и вовсе быть уничтоженными после его смерти. А началось всё с того, что молодая женщина осталась одна с ребенком на руках и без всякой поддержки со стороны.

Тео и Йоханна

Винсент Ван Гог в юности. / Фото: www.theslide.ru

Известно, что из всей семьи наиболее близкие отношения связывали Винсента Ван Гога с его младшим братом Тео. Именно он содержал художника, ежемесячно высылая ему деньги, благодаря которым художник мог писать картины, не особенно задумываясь о хлебе насущном. До того, как заняться творчеством, Винсент Ван Гог попробовал себя в разных сферах деятельности, но нигде особенного успеха не добился. Он собирался стать проповедником, как его отец, продавал книги и картины, даже занимался преподаванием. Он пытался учиться рисованию несколько раз, но только в 27 лет занялся этим всерьёз благодаря поддержке младшего брата Тео.



Тео Ван Гог появился на свет спустя 4 года после рождения Винсента, именно ему и суждено было стать покровителем и ближайшим другом гениального художника. Впрочем, в последнем Тео как раз очень сомневался. Тео Ван Гог пришёл в арт-дилерскую компанию Goupil & Cie как раз на место Винсента, которого как раз перевели в Лондон. Правда, после поездки в Нидерланды к родным он в Англию уже не вернулся, а все заботы по содержанию Винсента легли на плечи младшего брата. Впрочем, Тео и не думал жаловаться, он сам проявил инициативу о поддержке Винсента, но делал это он вовсе не потому, что верил в его гениальность, а лишь ради спокойствия отца и матери, отчаянно переживавших из-за неприкаянности старшего сына.





Тео Ван Гог в юности. / Фото: www.krestyanka.com

Тео Ван Гог поначалу посылал Винсенту деньги от имени отца, но после старший брат раскрыл обман, однако от помощи не отказался, он рассчитывал прославиться и в будущем половину стоимости продаваемых картин отдавать Тео. Младший брат снабжал старшего не только деньгами, он присылал ему все необходимые материалы и учебники, сборники репродукций и многое другое. Винсент, в свою очередь, пересылал свои картины Тео. Учитывая, насколько плодовит был художник, в доме его младшего брата скопилось немало произведений Винсента. Однажды между ним и Тео даже разгорелся скандал, Винсент упрекал Тео в том, что картины его хранятся на чердаке безобразно, они портятся, к тому же брат, вопреки собственным заверениям, вовсе не старается продавать пересылаемые ему работы. Надо сказать, что ссоры между братьями случались нечасто и к тому же очень быстро заканчивались примирением. На самом деле они были очень близки.



Во время визита в Амстердам в 1888 году Тео, который к тому времени уже несколько лет работал в головном офисе компании в Париже, познакомился со своим коллегой Анри Бонгером, а затем и с его сестрой Йоханной. Она была младшим, пятым ребёнком в семье страхового брокера Хендрика Кристиана и его жены Гермины Луизы Вайсманн, любимицей и родителей, и старших детей. Она, в отличие от старших сестёр, была освобождена от работы по хозяйству, зато получила неплохое образование, прекрасно знала английский и французский языки, даже работала учительницей.







Йоханна произвела такое впечатление на Тео, что он спустя год специально приехал из Парижа в Амстердам, чтобы сделать девушке предложение. Но она с гневом его отвергла, ведь на тот момент Йоханна была едва знакома с Тео. Позже она сменила гнев на милость и позволила нетерпеливому поклоннику писать ей письма. Так молодые люди могли узнать друг друга чуть ближе, и уже в следующую встречу им было о чём поговорить. Когда в 1889 году Тео Ван Гог снова сделал Йоханне Бонгер предложение, девушка благосклонно его приняла. Они обвенчались 17 апреля и вскоре отбыли вместе в Париж.

Трагическая развязка



Совместная жизнь Йоханны и Тео складывалась прекрасно, им было интересно вместе, Йоханна училась вести домашнее хозяйство и делала успехи на этом поприще, а Тео был искренне заинтересован в том, чтобы любимая жена не погрязла в рутине, поэтому знакомил её с художниками, учил разбираться в искусстве и, конечно, много рассказывал о своём брате Винсенте, показывал его работы и делился своими планами о том, как Винсент Ван Гог станет знаменит, а работы его будут продаваться очень дорого. Старший брат не смог приехать на свадьбу Тео, именно в то время произошла та странная история с отрезанным ухом, после которой художник угодил на лечение в психиатрическую клинику в Сан-Реми.



Правда, оптимизм Тео в отношении будущего брата разделять в то время было довольно трудно. Ведь даже выставить картины Винсента в галерее пока не удавалось. НО Тео не сдавался и был намерен и дальше помогать старшему брату, тем более что он на самом деле нуждался в поддержке. Йоханна и Винсент познакомились в апреле 1890 года, когда у Тео и его жены уже родился сын Винсент Виллем Ван Гог. Старший брат заехал к Тео по пути в Овер, куда он переехал в то время, преследуя две цели: быть ближе к Тео и пройти курс лечения у тамошнего психиатра.







Поначалу у Винсента всё получалось, он много работал, писал письма, в которых делился своими планами и успехами. Но потом случилась беда, болезнь Винсента Ван Гога обострилась, и 27 июля 1890 года он выстрелил из пистолета себе в грудь. Тео тут же помчался в Овер, и последние сутки жизни брата был с ним рядом. Винсент прожил два дня и скончался от ран 29 июля. Его смерть произвела на Тео неизгладимое впечатление. Его состояние здоровья и так было далеко от идеального, а после смерти Винсента к физическим проблемам добавились ещё и психические. Вскоре он сам попал в психиатрическую клинику. Ему не помогло лечение ни в Париже, ни в Нидерландах, он пережил брата всего на полгода и скончался в январе 1891.

Женщина в трудных жизненных обстоятельствах



Йоханна, ещё год назад чувствовавшая себя самой счастливой женщиной на свете и наслаждавшаяся радостями материнства, вдруг осталась одна с ребёнком на руках и без всяких источников дохода. Но у неё оказались картины Винсента Ван Гога, в талант которого Тео верил и считал, что его произведения рано или поздно взлетят в цене. Арни, старший брат Йоханны, взглянув на сотни полотен, хранившихся в доме сестры, посоветовал их просто сжечь, чтобы они не собирали пыль.



Но молодая женщина не собиралась избавляться от полотен. Она верила мужу и собиралась сделать всё, чтобы его предсказания по поводу картин старшего брата сбылись. В конце концов, если всё сложится так, как Тео себе представлял, то она сможет получить неплохую прибыль и поставит сына на ноги. И Йоханна Ван Гог, засучив рукава, принялась за дело. Парижскую квартиру она продала и перебралась на родину, в Нидерланды. Она открыла пансион в Бюссюме и стала заниматься переводами с французского и английского на голландский. Но главным делом её жизни стала популяризация творчества Винсента Ван Гога.







Молодая женщина очень скоро всерьёз увлеклась идеей прославить художника. Она связалась с друзьями мужа и его брата, надеясь на их помощь в популяризации работ Ван Гога. Эжен Бош, бельгийский художник, с которым были дружны Тео и Винсент, был известен своей помощью начинающим живописцам, он скупал их работы и смог собрать весьма впечатляющую коллекцию. Йоханна написала Эжену, которому нравился его портрет, написанный Ван Гогом, и в память о безвременно ушедшем художнике и его младшем брате преподнесла картину в дар.



Естественно, Эжен Бош с благодарностью принял портрет, а позже он сам приобрёл пару картин Ван Гога. Кстати, «Красный виноградник», считавшийся долгое время единственной работой, купленной при жизни Ван Гога, приобрела в своё время Анна Розалия Бош, художница и младшая сестра Эжена.

Ещё один друг Винсента и Тео, Эмиль Бернар, взялся помогать Йоханне с предложениями галереям картин Винсента Ван Гога, оказывал активное содействие в организации его выставок. Позже молодая вдова познакомилась с немецкими арт-дилерами Паулем и Бруно Кассирерами, которые стали организовывать выставки художника в Берлине. Йоханна работала самозабвенно, в её глазах горел огонь, и она готова была дать отпор каждому, кто позволит себе усомниться в успехе её предприятия по популяризации творчества Ван Гога. Впрочем, для неё самой это давно стало идеей фикс..







Даже когда она вышла замуж во второй раз за художника Йохана Коэна Госсалка, она превратила супруга в своего сторонника и помощника. Он поддерживал жену во всех её начинаниях, в 1903 году он перевёз семью в Амстердам, в 1905 году помог супруге организовать выставку Ван Гога в Музее Стеделейк, написал биографию художника и вступительную статью для каталога выставки. Они жили мирно и счастливо, между ними царило полное взаимопонимание, к тому же объединяли общие интересы. К сожалению, Йохан Коэн Госсалк в 1912 году скоропостижно скончался, и Йоханна снова осталась вдовой.



Но в этот раз её положение уже не было таким плачевным. После смерти супруга она поменяла фамилию с Госсалк-Бонгер на предыдущую, Ван Гог-Бонгер, и продолжила популяризировать творчество Винсента Ван Гога. Она занялась переводом переписки между первым мужем и его старшим братом. При этом писем Тео к Винсенту сохранилось не так много, всего 36 за 19 лет переписки, а вот письма Винсента Тео хранил куда бережнее. В руки Йоханны попало больше 660.



