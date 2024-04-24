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Как прославился Ван Гог: поразительная история братьев Ван Гог

Сегодня картины Винсента Ван Гога стоят баснословных денег, а талантом художника восхищается весь мир. А вот о женщине, которая и подарила этому миру произведения гениального живописца, вспоминают вовсе не так часто. Но именно деятельное участие вдовы брата живописца открыло миру имя великого художника, чьи работы могли сгинуть в безвестности, а то и вовсе быть уничтоженными после его смерти. А началось всё с того, что молодая женщина осталась одна с ребенком на руках и без всякой поддержки со стороны.

Тео и Йоханна

Винсент Ван Гог в юности. / Фото: www.theslide.ru
Винсент Ван Гог в юности. / Фото: www.theslide.ru
Известно, что из всей семьи наиболее близкие отношения связывали Винсента Ван Гога с его младшим братом Тео. Именно он содержал художника, ежемесячно высылая ему деньги, благодаря которым художник мог писать картины, не особенно задумываясь о хлебе насущном. До того, как заняться творчеством, Винсент Ван Гог попробовал себя в разных сферах деятельности, но нигде особенного успеха не добился. Он собирался стать проповедником, как его отец, продавал книги и картины, даже занимался преподаванием. Он пытался учиться рисованию несколько раз, но только в 27 лет занялся этим всерьёз благодаря поддержке младшего брата Тео.

Тео Ван Гог появился на свет спустя 4 года после рождения Винсента, именно ему и суждено было стать покровителем и ближайшим другом гениального художника. Впрочем, в последнем Тео как раз очень сомневался. Тео Ван Гог пришёл в арт-дилерскую компанию Goupil & Cie как раз на место Винсента, которого как раз перевели в Лондон. Правда, после поездки в Нидерланды к родным он в Англию уже не вернулся, а все заботы по содержанию Винсента легли на плечи младшего брата. Впрочем, Тео и не думал жаловаться, он сам проявил инициативу о поддержке Винсента, но делал это он вовсе не потому, что верил в его гениальность, а лишь ради спокойствия отца и матери, отчаянно переживавших из-за неприкаянности старшего сына.

Тео Ван Гог в юности. / Фото: www.krestyanka.com
Тео Ван Гог в юности. / Фото: www.krestyanka.com

Тео Ван Гог поначалу посылал Винсенту деньги от имени отца, но после старший брат раскрыл обман, однако от помощи не отказался, он рассчитывал прославиться и в будущем половину стоимости продаваемых картин отдавать Тео. Младший брат снабжал старшего не только деньгами, он присылал ему все необходимые материалы и учебники, сборники репродукций и многое другое. Винсент, в свою очередь, пересылал свои картины Тео. Учитывая, насколько плодовит был художник, в доме его младшего брата скопилось немало произведений Винсента. Однажды между ним и Тео даже разгорелся скандал, Винсент упрекал Тео в том, что картины его хранятся на чердаке безобразно, они портятся, к тому же брат, вопреки собственным заверениям, вовсе не старается продавать пересылаемые ему работы. Надо сказать, что ссоры между братьями случались нечасто и к тому же очень быстро заканчивались примирением. На самом деле они были очень близки.

Йоханна Бонгер. / Фото: www.pinnedby.me
Йоханна Бонгер. / Фото: www.pinnedby.me

Во время визита в Амстердам в 1888 году Тео, который к тому времени уже несколько лет работал в головном офисе компании в Париже, познакомился со своим коллегой Анри Бонгером, а затем и с его сестрой Йоханной. Она была младшим, пятым ребёнком в семье страхового брокера Хендрика Кристиана и его жены Гермины Луизы Вайсманн, любимицей и родителей, и старших детей. Она, в отличие от старших сестёр, была освобождена от работы по хозяйству, зато получила неплохое образование, прекрасно знала английский и французский языки, даже работала учительницей.

Винсент Ван Гог. / Фото: www.zelengarden.ru
Винсент Ван Гог. / Фото: www.zelengarden.ru

Йоханна произвела такое впечатление на Тео, что он спустя год специально приехал из Парижа в Амстердам, чтобы сделать девушке предложение. Но она с гневом его отвергла, ведь на тот момент Йоханна была едва знакома с Тео. Позже она сменила гнев на милость и позволила нетерпеливому поклоннику писать ей письма. Так молодые люди могли узнать друг друга чуть ближе, и уже в следующую встречу им было о чём поговорить. Когда в 1889 году Тео Ван Гог снова сделал Йоханне Бонгер предложение, девушка благосклонно его приняла. Они обвенчались 17 апреля и вскоре отбыли вместе в Париж.

Трагическая развязка

Ван Гог. / Фото: www.krestyanka.com
Ван Гог. / Фото: www.krestyanka.com

Совместная жизнь Йоханны и Тео складывалась прекрасно, им было интересно вместе, Йоханна училась вести домашнее хозяйство и делала успехи на этом поприще, а Тео был искренне заинтересован в том, чтобы любимая жена не погрязла в рутине, поэтому знакомил её с художниками, учил разбираться в искусстве и, конечно, много рассказывал о своём брате Винсенте, показывал его работы и делился своими планами о том, как Винсент Ван Гог станет знаменит, а работы его будут продаваться очень дорого. Старший брат не смог приехать на свадьбу Тео, именно в то время произошла та странная история с отрезанным ухом, после которой художник угодил на лечение в психиатрическую клинику в Сан-Реми.

Правда, оптимизм Тео в отношении будущего брата разделять в то время было довольно трудно. Ведь даже выставить картины Винсента в галерее пока не удавалось. НО Тео не сдавался и был намерен и дальше помогать старшему брату, тем более что он на самом деле нуждался в поддержке. Йоханна и Винсент познакомились в апреле 1890 года, когда у Тео и его жены уже родился сын Винсент Виллем Ван Гог. Старший брат заехал к Тео по пути в Овер, куда он переехал в то время, преследуя две цели: быть ближе к Тео и пройти курс лечения у тамошнего психиатра.

Йоханна Ван Гог-Бонгер с сыном. / Фото: www.hmong.ru
Йоханна Ван Гог-Бонгер с сыном. / Фото: www.hmong.ru

Поначалу у Винсента всё получалось, он много работал, писал письма, в которых делился своими планами и успехами. Но потом случилась беда, болезнь Винсента Ван Гога обострилась, и 27 июля 1890 года он выстрелил из пистолета себе в грудь. Тео тут же помчался в Овер, и последние сутки жизни брата был с ним рядом. Винсент прожил два дня и скончался от ран 29 июля. Его смерть произвела на Тео неизгладимое впечатление. Его состояние здоровья и так было далеко от идеального, а после смерти Винсента к физическим проблемам добавились ещё и психические. Вскоре он сам попал в психиатрическую клинику. Ему не помогло лечение ни в Париже, ни в Нидерландах, он пережил брата всего на полгода и скончался в январе 1891.

Женщина в трудных жизненных обстоятельствах

Йоханна Ван Гог-Бонгер с сыном. / Фото: www.pinterest.com
Йоханна Ван Гог-Бонгер с сыном. / Фото: www.pinterest.com

Йоханна, ещё год назад чувствовавшая себя самой счастливой женщиной на свете и наслаждавшаяся радостями материнства, вдруг осталась одна с ребёнком на руках и без всяких источников дохода. Но у неё оказались картины Винсента Ван Гога, в талант которого Тео верил и считал, что его произведения рано или поздно взлетят в цене. Арни, старший брат Йоханны, взглянув на сотни полотен, хранившихся в доме сестры, посоветовал их просто сжечь, чтобы они не собирали пыль.

Но молодая женщина не собиралась избавляться от полотен. Она верила мужу и собиралась сделать всё, чтобы его предсказания по поводу картин старшего брата сбылись. В конце концов, если всё сложится так, как Тео себе представлял, то она сможет получить неплохую прибыль и поставит сына на ноги. И Йоханна Ван Гог, засучив рукава, принялась за дело. Парижскую квартиру она продала и перебралась на родину, в Нидерланды. Она открыла пансион в Бюссюме и стала заниматься переводами с французского и английского на голландский. Но главным делом её жизни стала популяризация творчества Винсента Ван Гога.

Йоханна Ван Гог-Бонгер. / Фото: www.theartnewspaper.ru
Йоханна Ван Гог-Бонгер. / Фото: www.theartnewspaper.ru

Молодая женщина очень скоро всерьёз увлеклась идеей прославить художника. Она связалась с друзьями мужа и его брата, надеясь на их помощь в популяризации работ Ван Гога. Эжен Бош, бельгийский художник, с которым были дружны Тео и Винсент, был известен своей помощью начинающим живописцам, он скупал их работы и смог собрать весьма впечатляющую коллекцию. Йоханна написала Эжену, которому нравился его портрет, написанный Ван Гогом, и в память о безвременно ушедшем художнике и его младшем брате преподнесла картину в дар.

Естественно, Эжен Бош с благодарностью принял портрет, а позже он сам приобрёл пару картин Ван Гога. Кстати, «Красный виноградник», считавшийся долгое время единственной работой, купленной при жизни Ван Гога, приобрела в своё время Анна Розалия Бош, художница и младшая сестра Эжена.
Ещё один друг Винсента и Тео, Эмиль Бернар, взялся помогать Йоханне с предложениями галереям картин Винсента Ван Гога, оказывал активное содействие в организации его выставок. Позже молодая вдова познакомилась с немецкими арт-дилерами Паулем и Бруно Кассирерами, которые стали организовывать выставки художника в Берлине. Йоханна работала самозабвенно, в её глазах горел огонь, и она готова была дать отпор каждому, кто позволит себе усомниться в успехе её предприятия по популяризации творчества Ван Гога. Впрочем, для неё самой это давно стало идеей фикс..

Йоханна Ван Гог-Бонгер с семьёй. / Фото: www.theartnewspaper.ru
Йоханна Ван Гог-Бонгер с семьёй. / Фото: www.theartnewspaper.ru

Даже когда она вышла замуж во второй раз за художника Йохана Коэна Госсалка, она превратила супруга в своего сторонника и помощника. Он поддерживал жену во всех её начинаниях, в 1903 году он перевёз семью в Амстердам, в 1905 году помог супруге организовать выставку Ван Гога в Музее Стеделейк, написал биографию художника и вступительную статью для каталога выставки. Они жили мирно и счастливо, между ними царило полное взаимопонимание, к тому же объединяли общие интересы. К сожалению, Йохан Коэн Госсалк в 1912 году скоропостижно скончался, и Йоханна снова осталась вдовой.

Но в этот раз её положение уже не было таким плачевным. После смерти супруга она поменяла фамилию с Госсалк-Бонгер на предыдущую, Ван Гог-Бонгер, и продолжила популяризировать творчество Винсента Ван Гога. Она занялась переводом переписки между первым мужем и его старшим братом. При этом писем Тео к Винсенту сохранилось не так много, всего 36 за 19 лет переписки, а вот письма Винсента Тео хранил куда бережнее. В руки Йоханны попало больше 660.

Йоханна Ван Гог-Бонгер. / Фото: www.myhandbook.ru
Йоханна Ван Гог-Бонгер. / Фото: www.myhandbook.ru
Читая послания братьев, вдова Тео понимала со всей отчётливостью, что Винсент отчаянно ревновал Тео к ней самой, он её почти ненавидел. Но она не обижалась, справедливо полагая, что гений имеет право на свои причуды. Она опубликовала первый том переписки между братьями и приняла очень важное решение: она решила, что даже смерть не имеет права разлучать Винсента и Тео, поэтому перевезла останки Тео из Утрехта и перезахоронила их в Овер-сюр-Уазе рядом с могилой Винсента во Франции.

Она не оставляла своих трудов по распространению знаний о творчестве и жизни Винсента Ван Гога до самой своей смерти. Йоханна Ван Гог-Бонгер покинула этот мир в 1925 году, ушла, оставив своему единственному сыну в наследство лучшие картины художника.

 

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