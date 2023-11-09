25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

Нелепые и странные прически из 1980-х из годов.

1. Безумный объем

… и баллончик лака для волос, чтобы зафиксировать всю эту «красоту».

2. В поисках своего стиля

На какие только ухищрения не шли девушки, чтобы выглядеть стильно и необычно.

3. Два в одном

Маллет с начесом и крупные локоны – самое то, чтобы стать звездой на выпускном.

4. «Зародыш» маллета

Прическа, которую американцы называли «деловой спереди и вечерней сзади».

5. Готический стиль

Темные волосы, закрывающие половину лица и… объем - без него в 1980-х было не обойтись.

6. Асимметрия – ваш друг!

…потому что сделать начес на другой стороне сил уже не хватило.

7. Челка «до небес»

Появиться на дискотеке без лакированной челочки было делом немыслимым.

8. Гламурное фото

Неотразимый мужчина с соблазнительным взглядом и модным маллетом .

9. Больше лака!

Если невозможно было расчесать пальцами волосы – значит лака нанесено достаточное количество.

10. Объем из воздуха

Обладательницы не слишком густых волос старались делать акцент на макияже.

11. На всю длину

Лак для волов в 1980-х годах обладал какой-то поистине магической силой фиксации.

12. Прическа «Пудель»

Для 1980-х это было модно, а сегодня такая прическа выглядит, по меньшей мере, странной.

13. Два стиля

Когда сложно определиться с вариантом прически на день – можно было сочетать несколько.

14. Объем везде

В 1980-х годах правила «чем больше, тем лучше» точно относилось именно к волосам и объему .

15. Рыжая грива

Обладательницы длинных и вьющихся волос были настоящими королевами объемных причесок.

16. «Взрывной» стиль

Парни не отставали от девушек и тоже щеголяли с немыслимыми объемными хохолками.

17. «Утренняя» прическа

…проснулась, зафиксировала лаком для волос и красивая отправилась на работу.

18. Волосы дыбом

На что только не пойдешь, чтобы продемонстрировать сережки, подаренные парнем.

19. Двойной объем

Маллет на кудрявых волосах – несбыточная мечта многих мужчин 1980-х годов.

20. Мистер Ти

Знаменитый американский актер до сих пор легко узнаваем по ирокезу на голове.

21. Афромаллет

Стильно, модно и абсолютно молодежно!

22. Детская прическа

Все хотели быть модными…

23. Вариации модной стрижки

Маллет – практически самая популярная стрижка 1980-х годов.

24. В погоне за модой

Кажется, парень вполне доволен своим внешним видом.

25. Прическа «Одуванчик»

Невероятно объемная и… круглая!