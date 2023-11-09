Бронзовые исполины Китая: Следы загадочно исчезнувшей цивилизации, которая была намного старше Рима

Бронзовые исполины потерянной цивилизации Китая
Долгое время считалось, что древняя культура Китая, возникшая в одном месте, в дальнейшем распространилась вдоль берегов Хуанхэ (Желтой реки). Но находки 80-х годов прошлого века, взбудоражившие весь археологический мир, разрушили эти традиционные представления.
Еще в 1929 году неподалеку от поселения Саньсиндуй в провинции Сычуань в центральной части Китая местный крестьянин нашел тайник с нефритовыми реликвиями. Раскопки, проведенные в округе, оказались безуспешными - больше ничего найти не удалось. Лишь в 1986 году рабочие случайно обнаружили две огромные ямы, заполненные артефактами из различных материалов - глины, нефрита, бронзы, золота, - около 1000 штук.
Среди них были статуэтки животных, птиц, разнообразные скульптурные изображения человеческих голов, статуи людей в полный рост, топоры, ножи и много других предметов.
Проведенный углеродный анализ позволил определить их возраст – он составлял от 3 до 5 тысяч лет.
Особенно много среди них было литых изделий из бронзы, причем технология изготовления поражала. Для крупных предметов древние металлурги использовали более крепкие сплавы, для этого к амальгаме меди и олова добавляли свинец, в то время они уже знали такие тонкости.
Среди крупных артефактов – дерево высотой 4 м и самая большая в мире бронзовая статуя, высота которой вместе с пьедесталом - 2.62 м. Вес статуи 180 кг, на голове ее - необычная тиара.
Бронзовое дерево, собрано воедино из бронзовых труб
Бронзовая фигура человека
Статуя, фрагмент
Ещё одна большая фигура - птица с головой человека:
Среди артефактов в виде человеческих голов тоже встречались очень крупные.
Головы обычно выполнены без верхней части и полые внутри.
На некоторых из них остались фрагменты тонкого золотого листа, образующие подобие масок, наполовину скрывающих лицо. Следовательно, их создатели владели техникой обкладки бронзовой поверхности золотом, которая является предшественницей золочения.
Отделанная золотом «маска». Культура Саньсиндуй. Фото: momo / Flickr.com
Все артефакты в виде человеческих голов выполнены в уникальном художественном стиле, доселе совершенно неизвестном в истории китайской цивилизации – у них у всех большие уши, длинный прямой нос, огромные миндалевидные глаза... Совершенно непохожи на азиатов. Да и на других людей, населяющих в то время нашу планету, не очень-то похожи...
Встречался и иной тип бронзовых масок - с глазами-цилиндрами и носом в виде сложной спирали.
Раскопки почему-то проводились в Китае в условиях строжайшей секретности, тем не менее, новость о поразительных артефактах очень быстро разнеслась по всему миру и взбудоражила умы ученых-археологов.
Подобные артефакты на территории Китая ранее не встречались. Стало понятно, что они принадлежат совершенно другой, неизвестной доселе цивилизации, которая развивалась на территории Китая. Таким образом, можно говорить о том, что в Китае было несколько центров независимых культур, никак не связанных между собой.
Удалось также раскопать и городские стены - мощные оборонительные сооружения, возведенные примерно в период 1300 лет до н.э., и по их очертаниям определили площадь, занимаемую древним городом. Она составляла около 12 кв км. От 3 до 5 тысяч лет тому назад эта удивительная и загадочная цивилизация на территории Китая процветала. Так почему же жители покинули город? Пока на этот вопрос ответа нет. Некоторые ученые предполагают, что причиной явилось сильное землетрясение, случившееся в этих местах, после которого из-за смещения земных пластов река оказалась перекрытой. Из города, оставшегося без воды, жителям пришлось уйти в другое место.
Но это пока всего лишь теория.
В 1992 году был открыт музей Саньсиндуя, в котором можно увидеть все эти артефакты.
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