Ежевика напоминает по виду малину. Ягоды содержат ценные элементы, полезные для здоровья человека.

Известно несколько разновидностей этой культуры, и каждой для хорошего урожая нужен правильный уход и соответствующие сезону удобрения.

Когда и чем удобрять ежевику — читайте в статье.



Зачем нужна подкормка

Какие элементы необходимы ежевике

Разновидности удобрений для ежевики

Минеральные препараты

Органические подкормки

Органоминеральные комплексы

Народные средства

Дозировки удобрений

Уход в разное время года

Весной

Летом

Осенью

Способы подкормки

Корневая

Внекорневая

Борьба с вредителями

Садовую ежевику подкармливают с той же целью, что и другие растения. Удобрения насыщают грунт полезными веществами, которые нужны кустарнику для роста и развития, укрепления иммунитета и улучшения качества ягод.Как и другим ягодным культурам, ежевике во время созревания ягод и на других этапах вегетации нужны: азот, фосфор, калий, цинк, бор, медь, кальций и магний. Некоторые из перечисленных веществ растение может получить из мульчи или минерального удобрения для ежевики, другие поступают в грунт с компостом, торфом и перегноем.Выбор, чем подкормить ежевику, начинается с предпочтений (минералы или органика). Минералы бывают односоставными и комплексными. Одновременно допускается вносить органическое и минеральное удобрение для ежевики, но при этом важно не перекармливать растение.Минеральное удобрение с преобладанием азота в составе требуется весной, а когда куст цветет и готовится к наливу ягод, ему нужны фосфор и калий.До заморозков, когда урожай собран, кусты снова подкармливают калием.Выбирая, чем подкормить ежевику во время цветения и на других стадиях вегетации, можно остановиться на одном из популярных вариантов.«Мастер» — смесь хелатных микроэлементов. Универсальный вариант для развития культуры на любой стадии. Вносят путем капельного полива или дождеванием. Преимущества состава — хорошо растворяется в воде, прост в применении, доступен по цене.«Плантафол» — листовая подкормка с комплексом NPK и микроэлементами. Подходит для любой стадии развития молодой культуры и взрослых кустов. Применяется в смесях с пестицидами. Преимущества — не оставляет налета на листьях. Недостаток — неудобно хранить и дозировать и хранить (нужно переливать в стеклянную тару).«Кемира» — комплексная подкормка ежевики без хлора. Оптимально сбалансирована. Если растение плохо растет, стоит попробовать этот вариант. Преимущества — водорастворимость. Недостаток — высокая цена.«Солюпотас» — азотное удобрение без хлора. Повышает стойкость к засухе, грибкам, морозам. Хорошо влияет на плодоношение. Достоинства — доступная цена, простота применения. Недостаток — неудобная тара.«Агрифлекс» — антистрессовый адаптоген. Стимулирует рост культуры, защищает от морозов, косвенно влияет на повышение урожайности.навоз;помет;компост;опилки;зола.Можно купить готовые биологические подкормки для разных стадий вегетации. Вот некоторые из них:«Фертимикс Биогумус» — стимулирует развитие корней и листьев, повышает иммунитет;«Новоферт Ягода» — применяется через каждые 2 недели на этапе цветения. Когда урожай созреет, подкормки больше не требуются;«Риверм» — жидкое удобрение для роста культуры и защиты от грибков;«Биотеррам. В составе — 4 разновидности навоза и отходы сельскохозяйственной деятельности. Повышает плодородность грунта.Для ежевики подкормка может быть не только органической или минеральной, но и смешанной (органоминеральной). Такие удобрения иначе еще называют гуминовыми. Изготавливаются они из ила, торфа, навоза, отходов пищепрома и угледобычи, помета и компоста. Перечисленные вещества обрабатывают фосфорной кислотой, аммиачными растворами, калийными солями.Гуминовые препараты продаются в сухой и жидкой форме. Применяют их не больше 2 раз за сезон, интервал между подкормками — 10 дней. Они способствуют удержанию влаги в песчаных грунтах, обеспечивают водо- и воздухопроницаемость суглинков, снижают концентрацию солей в засоленных почвах и выводят вредные вещества из земель, перенасыщенных пестицидами, нитратами и другими химикатами.Для ухода за ежевикой используют не только покупные, но и самостоятельно приготовленные растворы. Один из вариантов — травяной настой. Для его приготовления собирают и мелко нарезают сорняки, помещают их в емкость и заливают водой. Добавив дрожжи, оставляют настаиваться 7 дней. Готовым настоем поливают ягодные кустарники дважды в неделю на протяжении месяца.Другой популярный рецепт: яичную скорлупу измельчают в ступке или кофемолке, заливают водой и оставляют на 24 часа. Раствор используют для полива растений.Магазинные подкормки разводят по инструкции. Домашние удобрения изготавливают в виде концентратов, которая перед применением разбавляют водой. На ведро воды берут 500 мл коровяка, или 1 л кроличьего или конского навоза, или 250 мл птичьего помета, или 1 ст. золы.Растворы настаивают 2–4 дня, процеживают и разбавляют водой 1:10. Чтобы предотвратить испарение полезного настоя с грядки, поверхность грунта укрывают мульчей слоем 5 см.В зависимости от сезона различаются выбор и нюансы использования подкормок, поскольку на различных стадиях вегетации растению нужны разные полезные вещества.Как только растает снег, можно удобрить участок калийной селитрой. Гранулы препарата разбрасывают по грядкам и поливают. Из минеральных подкормок используют также сульфат калия, мочевину, суперфосфат, борофоску. После прогрева почвы уложить слой мульчи высотой 10 см из смеси торфа и перегноя.Время для использования комплексных составов. В июне и в июле лучше опрыскивать растения растворами фосфора, калия и азота. Корневые подкормки используют после обильного полива грунта. Август пропускают, чтобы растение отдохнуло перед подготовкой к зиме.Если летом удобрения применяют для активизации роста культуры и получения обильного урожая, то ближе к осени цель — подготовить ягодный куст к зимовке. Осенью лучше использовать корневые подкормки. После обрезки куста землю вокруг перекапывают вместе с органикой, сульфатом калия и суперфосфатом.Различают подкормки корневые (полив) и внекорневые (орошение, опрыскивание).Преимущество — попадание питания непосредственно к корням. Органику разводят водой или смешивают с землей. Минералы растворяют в воде или разбрасывают на поверхности почвы с последующим поливом.Для опрыскивания используют только минеральные вещества. Препарат разводят водой по инструкции, выбирают подходящую погоду (сухо и прохладно) и время суток. Желательно посмотреть прогноз и убедиться, что дождя в ближайшие пару дней не будет.Как и другие культуры, ежевика подвержена болезням и имеет вредителей. Вероятные опасности: малинные жуки, корневая гниль, грибковые инфекции. Для каждого случая есть препараты и агротехнические приемы, помогающие устранить проблему. Узнать о таких приемах можно из других статей на сайте.