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Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона


Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона

Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона

 

Зима не за горами – пора утепляться! Какие куртки модно носить мужчинам в этом осенне-зимнем сезоне? Мы решили разобраться в этом вопросе и выяснили немало интересного. Представителям сильного пола обязательно стоит посмотреть наш модный обзор!

Короткая кожанка


Короткая кожанка

Короткая кожанка

Короткая кожаная куртка способна выгодно подчеркнуть красивую атлетическую фигуру. Она делает образ более привлекательным и стильным, особенно, если дополнить look кожаными туфлями и ремнём из того же материала, и того же цвета.

Трикотажная ветровка в спортивном стиле


Трикотажная ветровка в спортивном стиле

Трикотажная ветровка в спортивном стиле

В этом году наблюдается всё меньше элегантных деловых моделей. Дизайнеры направили все свои силы на практичный спортивный стиль. они предлагают носить в период межсезонья мягкие трикотажные куртки всех оттенков асфальта.

В едином стиле


В едином стиле

В едином стиле

Ещё один интересный тренд, который стоит обратить внимание – комплект верхней одежды в едином стиле. Многие модные Дома выпустили уличные костюмы брюки+куртка, которые выполнены в одном цвете и из одного материала. Очень необычно и креативно!

Оригинальные принты


Оригинальный принт

Оригинальный принт

Многим стилистам показалось, что монотонные куртки – это слишком скучно. Поэтому мужчин решили одеть в необычную верхнюю одежду, украшенную оригинальными принтами. Куртка подобного плана точно выделит своего владельца из толпы.

Удачные комбинации


Удачныая комбинация

Удачныая комбинация

В этом сезоне смело экспериментируют не только с принтами, но и с сочетанием различных материалов. В одном изделии комбинируют кожу и мех, замшу и плюш, трикотаж и металл. Такие изделия смотрятся стильно и привлекают своим дизайном.

Плюшевые куртки


Плюшевая куртка

Плюшевая куртка

Пушистый тренд, понравившийся многим модницам, не обошёл стороной и мужскую моду. Мужчинам предлагают носить плюшевые и меховые куртки нестандартных цветов – зелёного, лилового, оранжевого.

В стиле милитари


В стиле милитари

В стиле милитари

Практически каждый модный бренд включил в свои коллекции верхнюю одежду с камуфляжным принтом. Такую куртку можно дополнить стильными берцами или сумкой (рюкзаком) такой же расцветки.

Куртка-пиджак


Куртка-пиджак

Куртка-пиджак

Для приверженцев классического стиля дизайнеры подготовили особенный сюрприз и ввели в список трендов куртку-пиджак. Внешне её практически не отличить от части делового костюма, единственное, что она утеплённая и хороша для носки в холодное время года.

Удлинённые куртки


Удлинённая куртка

Удлинённая куртка

В моде также удлинённые куртки, которые визуально на размер больше, чем нужно. Такая одежда отлично спасёт от холодного ветра, и в ней будет гораздо теплее, чем в короткой кожаной куртке. Удлинённую куртку хорошо навевать в поход или долгое путешествие.

Большой капюшон


Ещё одно практичное решение сезона – большой капюшон, который особенно актуален в непогоду и шторм. К тому же такое дополнение декорируют объёмным мехом, дабы изделие смотрелось более эффектно и стильно.
Куртки с большими капюшонами

Куртки с большими капюшонами

 

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Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона

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Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезонаПодписаться на мой Instagram
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