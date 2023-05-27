Секрет отбеливания белья

Белые вещи, особенно нижнее белье, не выдерживают стирки при высоких градусах, а значит, кипятить и даже замачивать в горячей воде с отбеливателем его нельзя.

Также на нижнее белье не стоит воздействовать «ядреными» отбеливающими компонентами, которые могут попросту испортить вещь. Чтобы деликатно отбелить белье, воспользуйтесь полезным советом ниже!







В тёплой воде (30 градусов) растворите 2 ст. л. соды. Лучше всего брать кальцинированную. Следом влейте 1 ст. л. перекиси водорода 3 %.







Погрузите белье в отбеливающий раствор, оставьте минимум на 5-6 часов. Можно оставить на целую ночь.







На следующий день просто прополоскайте белье вручную, отожмите и повесьте сушиться. Белье будет белоснежным и идеально чистым!





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