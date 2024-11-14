Феномен куртки косухи, которая от байкеров и плохишей перешла на модные подиумы

Термин «косуха» в русском языке используется для обозначения кожаной куртки, характерной своим асимметричным кроем, застёжкой на молнии, а также наличием нескольких карманов и вытачек. Однако, откуда происходит это слово и кто придумал данную модель куртки, остаётся интересным вопросом. В своё время она стала символом бунтарства, и получила огромную любовь у молодёжи, да и сегодня остаётся очень популярной моделью.
Куртка косуха /Фото:livemaster.by
Косуха это особый вид кожаной куртки, который отличается от других моделей по нескольким ключевым параметрам. Она имеет асимметричную молнию, что придает ей более динамичный и неформальный вид. Это отличие делает косуху менее строгой по сравнению с классическими кожаными куртками, которые часто имеют симметричную застежку.
Обычно они изготавливаются из более тяжелой и плотной кожи, что обеспечивает дополнительную защиту и долговечность. Часто декорируются заклепками, ремнями и клипсами, что добавляет им бунтарского шарма и ассоциируется с рок-культурой и сцены мотокросса. Косуха, как правило, имеет более свободный и расслабленный силуэт, что позволяет носить ее поверх различных слоев одежды. Другие куртки могут иметь более облегающие и строгие формы, что ограничивает сочетания с другими предметами гардероба.
Группа Рамонес в косухах /Фото:fashionhot.club
Слово «косуха» пришло из молодежного и субкультурного лексикона и было заимствовано из английского языка, где «leather jacket» (кожаная куртка) стало символом бунтарства и независимости. Прототипом косухи считается модель куртки, разработанная в середине двадцатого века. Она получила широкую популярность благодаря своему стилю и функциональности.
Первоначально их носили мотоциклисты, и они были связаны с культурой байкеров. Впервые косухи для мотоциклистов были созданы братьями Джеком и Ирвином Шоттами, основателями марки Schott в 1913 году. Их цель заключалась в обеспечении надежной защиты во время поездок на мотоцикле. Косухи быстро приобрели популярность среди молодежных групп, таких как рокеры и панки, что в дальнейшем сделало их важным элементом уличной моды.
Первый вариант косухи /Фото:devsday.ru
Но, всё же косуха и байкерская куртка - абсолютно разные предметы одежды. Мотоциклетные косухи изготовлены из прочной кожи, обеспечивали надежную защиту при падении — именно из такого материала сейчас делаются комбинезоны для мотоциклистов. В далеком 1928 году братья Шотт поразили мир, представив первую кожаную куртку с застежкой на молнии - событие, которое изменило мир моды. Из-за проблем с качеством молний того времени братья разработали асимметричный дизайн, чтобы уменьшить давление на застежку. Результатом стала косуха, которую назвали Perfecto, в честь любимой сигаретной марки Ирвина Шотта.
Братья Шотт были первыми кто использовал молнии на кожаных куртках. С течением времени косуха превратилась не только в элемент гардероба, но и в символ стиля и свободы, олицетворяющий мужество и силу. Она заслужила культовое признание, став иконой среди мужской одежды — ни один другой предмет гардероба не приобрел такой известности, как «эта простая кожаная куртка для настоящих мужчин».
Магазин Schott /Фото:dzen.ru
Бренд Schott стал активно задействован в производстве военной, авиационной и морской одежды для США. Интересная история косухи имеет свои корни в американо-корейском конфликте. В тот период авиация активно развивалась, но самолеты еще не достигли уровня современных технологий, и в них оставались значительные воздушные потоки. Это потребовало от пилотов специальной экипировки для защиты от холодного ветра. В результате на свет появилась куртка, которая впоследствии была названа «косуха».
После завершения службы многие бывшие летчики становились мотоциклистами и выбирали узнаваемый бренд для покупки одежды. Изготовленная из прочной бычьей кожи классическая куртка «косуха» имеет усиления на локтях и плечах. Длинные рукава защищают от ветра и обеспечивают удобство управления мотоциклом, а молнии на манжетах позволяют надевать защитные перчатки поверх ткани, что повышает безопасность при возможных падениях.
Марлон Брандо в косухе /Фото:street-sport-academy.ru
С течением времени «косуха» вышла за рамки исключительно байкерской культуры и стала символом свободы и самовыражения против общественных норм. Сегодня она популярна как среди мужчин, так и среди женщин, и часто ассоциируется с рок-музыкой, субкультурой и даже с модой haute couture (Высокой модой).
Настоящая известность к косухам пришла в пятидесятых, после появления Марлона Брандо в роли лидера банды в киноленте «Дикарь». Этот образ оказал значительное воздействие в формировании байкерской культуры как в США, так и за ее пределами. Еще одним бунтарем, полюбившим косуху, был Джеймс Дин. Кожаная куртка с характерной застежкой превратилась в символ свободы, рок-н-ролла и байкерской культуры.
Элвис Пресли в косухе /Фото:kinomania.ru
В шестидесятых и семидесятых эти куртки обрели популярность среди новых поклонников, пробираясь из мира байкеров в гардеробы панков и любителей рок-н-ролла. Элвис Пресли стал первым музыкантом, который представил косуху широкой публике, способствуя её популяризации, после чего многие его поклонники начали подражать ему.
В 1974 году в Нью-Йорке была создана группа Ramones, а в 1975 — Sex Pistols в Лондоне. Несмотря на их уникальное музыкальное звучание и тексты, воспевающие свободу, участники обеих групп, такие как Сид Вишес и Джои Рамон, отдавали предпочтение косухам. Однако они выбирали не стандартные модели, а кастомизированные куртки, украшенные металлическими элементами на лацканах и погонах. С течением времени косухи также завоевали популярность среди членов группы Kiss.
Группа Sex Pistols в косухах /Фото:fairysoft.ru
Косуха легко комбинируется с различными стилями, от классики до кэжуал и потому сразу стала универсальным элементом гардероба множества поклонников рок музыки. Важно отметить, что хотя косуха и была изначально связана с определёнными культурами, в современных модных тенденциях она адаптируется и переосмысляется, оставаясь актуальным элементом стиля.
Представители жанра Heavy-metal — Metallica, Anthrax, Megadeth, Accept также подключились к этой моде. Через некоторое время, куртка стала символом непокорности и самовыражения, а также стилем, который выражает индивидуальность и рок-н-ролльный дух.
После семидесятых годов они стали постепенно завоевывать популярность в кино и на телевидении, часто изображая бунтарей. Однако после того, как молодые звезды, вроде Джонни Деппа и Брэда Питта, начали неоднократно появляться в косухах как на экране, так и на кино-премьерах, эта модель стала искренне любимой среди широкой публики.
Байкеры в косухах /Фото:emilia-spanish.ru
Хоть сейчас косуху надевают для посещения самых разнообразных мест — от хип-хоп концертов до офисов и стильных кафе, её символическое значение остаётся неизменным. Секрет этой вещи заключается в том, что с ней не сочетается лучше, гармоничней и естественней ничто, кроме как черные джинсы, массивные ботинки и клетчатая фланелевая рубашка.
Современная кожаная куртка характеризуется высокой прочностью и толстой кожей с утеплителем, зауженным покроем, который можно адаптировать под любую фигуру, а также специальными складками на спине для дополнительного комфорта в движениях и удлинёнными рукавами, которые покрывают даже вытянутые руки. Она стала не только символом мужества и смелости, но и настоящим олицетворением байкерской культуры, которая затем завоевала мир моды и стиля.
Термин «косуха» и сама модель куртки имеют богатую историю, пронизанную духом бунта и индивидуальности. Происхождение куртки косухи связано не только с американской культурой, культурой музыки прошлого и эволюцией моды, а также удобством и комфортном. Она прочно интегрировала в себя элементы различных субкультур и по сей день.
Актёр Джонни Депп в косухе /Фото:Pinterest
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