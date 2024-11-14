5 автомобилей, которые выбирают жители сытой Германии

На протяжении многих лет немецкие автомобили пользуются огромным спросом среди жителей России. Однако, на чем ездят в самой Германии? Примечательно, что в этом отношении немцы имеют много общего с русскими. Разве что выбирают они в этой ситуации – отечественное. Впрочем, далеко не только собственной продукцией живет автомобильный рынок ФРГ.
1. Opel Corsa
Отличная машина. /Фото: carexpert.ru.
Пятым по популярности автомобилем на рынке Германии на сегодняшний день остается Opel Corsa. Автомобиль уверенно входит в верхние строчки рейтинга на протяжении вот уже нескольких лет. За минувший год в ФРГ было реализовано 50.1 тысяча таких красавцев. Стоимость одной такой машины на местном рынке начинается от 18.2 тысяч евро. За подобную сумму местный покупатель может рассчитывать на 1.2-литровый атмосферный бензиновый двигатель с отдачей 75 л.с, передний привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач.
2. Fiat 500
Пользуются спросом. /Фото: carsweek.ru.
Четвертым по популярности автомобилем в ФРГ на сегодняшний день остается проверенный годами Fiat 500. За минувший год в Германии только на первичном рынке было реализовано более 52.3 тысяч таких малышей. Стоимость авто на местном рынке начинается от 16.9 тысяч евро. В самой дешевой комплектации немецкий потребитель может рассчитывать на 1-литровый 70-сильный гибридный мотор, передний привод и механическую трансмиссию.
3. Volkswagen T-Roc
Отличная машина. /Фото: carsclick.ru.
Тройку лидеров по популярности открывает творение марки Volkswagen. Покупают T-Roc в ФРГ вполне уверено на протяжении вот уже не первого года. За 12 месяцев прошлого года немцы приобрели почти 59 тысяч таких машин. Стоимость T-Roc в минимальной комплектации начинается от 25.8 тысяч евро. За эту сумму счастливый обладатель стильного кроссовера получает 1-литровый бензиновый турбомотор TSI с отдачей 110 л.с, передний привод и 6-ступенчатую механическую коробку передач.
4. Volkswagen Tiguan
Хорошо известна и в России. /Фото: pinterest.com.
Второе место по популярности среди немецких автомобилистов занимает автомобиль, который так же хорошо известен в России. До недавних пор Tiguan и вовсе был абсолютным лидером на немецком рынке. Однако, в какой-то момент спрос срезали резко подскочившие цены. Сегодня автомобиль стоит от 32.9 тысяч евро. За минувший год такой приобрело более 59.1 тысячи человек. В минимальной комплектации автомобилист получает 1.5-литровый турбомотор с отдачей 130 «лошадей», передний привод и механическую трансмиссию.
5. Volkswagen Golf
Самый популярный автомобиль Германии. /Фото: wallhere.com.
Абсолютным лидером на немецком рынке на сегодняшний день остается хорошо известный россиянам. За прошлый год в Германии было реализовано более 84.2 тысяч Volkswagen Golf. Стоимость автомобиля на местном рынке начинается с 31 тысячи евро. За эти деньги немецкий автомобилист получает 1.5-литровый 130-сильный мотор, строго передний привод и механическую коробку передач с 6 ступенями. Стоит отметить, что Golf пользуется высоким спросом на протяжении многих лет, регулярно входят в топ-3 продаваемых автомобилей на первичном рынке ФРГ.
