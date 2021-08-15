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Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Мы предлагаем вам подборку интересных примеров того, как можно необычно обставить гостиную и показать свою индивидуальность в мелочах.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Гостиная оформлена в мягких нейтральных цветах.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Идея дизайна гостиной с впечатляющим стулом.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Невероятная гостиная с синим бархатным диваном.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Очаровательная светлая комната с притягательной мебелью, которая вдохновляет и завораживает.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Интересная гостиная с синими окнами, украшена картинами.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Уютная цветовая гамма в серo-зеленых тонах погрузит в специфическую и необыкновенную атмосферу.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Нейтральный домашний микс в декоре гостиной, которая оформлена в светлых тонах.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Гостиная в лимонных тонах, добавляющих теплых чувств в декор такого типа гостиной.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Гостиная с деревянными стенами.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Гостиная оформлена в приглушенных тонах с серыми элементами декора.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Интересный интерьер гостиной в сливочно-шоколадных тонах.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Белоснежная гостиная со старинным камином в викторианском стиле.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Интересное и яркое оформление гостиной с деревянными мотивами.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Богатое оформление гостиной с аристократическими нотками в дизайне интересной мебели.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Интересный интерьер с мебелью в стиле XIX века.

Отличные идеи для оформления гостиной: 16 ярких и интересных примеров

Смесь старой и новой мебели в гостиной – отличный вариант при оформлении гостиной.

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